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EVNNPT đạt giải ở ba vòng thi “Hiểu đồng nghiệp - Hiểu EVN”, chương trình diễn ra nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam. Tham dự buổi lễ có ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng giám đốc EVN, và ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Về phía Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), có ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng giám đốc, ông Hồ Công, Quyền Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3. Cùng dự có đại diện các đơn vị, các giảng viên được vinh danh và các tác giả đạt giải.

Qua ba vòng thi, người lao động ở các khối phát điện, truyền tải, phân phối và dịch vụ có dịp tìm hiểu công việc của nhau. Vòng trắc nghiệm thu hút gần 15.000 cán bộ, công nhân viên tham gia luyện thi. Vòng thi viết có 18 bài đạt giải trong số 1.310 bài dự thi, còn vòng thi sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có 16 tác phẩm đạt giải trong số 512 tác phẩm dự thi.

Ở vòng trắc nghiệm, ba thí sinh của Công ty Truyền tải điện 1 giành các giải nhất, nhì và ba của khối truyền tải. Giải nhất thuộc về Nguyễn Văn Ân, giải nhì thuộc về Long Văn Nghiệp và giải ba thuộc về Võ Quang Trung.

Sang vòng thi viết, anh Lê Quốc Việt, Công ty Truyền tải điện 1, giành giải nhất với bài “Khi trái tim vận hành cùng dòng điện”, kể về công việc trực ca của đồng nghiệp Nguyễn Thị Bích Phượng. Nhóm tác giả Võ Quang Trung và Hà Duy Cương cùng đơn vị đạt giải khuyến khích.

Ở vòng thi sáng tạo ứng dụng AI, ông Nguyễn Phương Nam, Công ty Truyền tải điện 4, đạt giải khuyến khích. Giải nhất vòng này thuộc về nhóm tác giả Công ty Điện lực Lào Cai.

Ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh rằng những câu chuyện từ cuộc thi giúp người lao động hiểu hơn trách nhiệm, áp lực và đóng góp của đồng nghiệp ở từng vị trí. “Hiểu công việc của nhau giúp chúng ta phối hợp tốt hơn”. Ông cho biết Công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với chuyên môn để tạo điều kiện cho người lao động học tập, nâng cao tay nghề, phát huy sáng kiến và xây dựng văn hóa an toàn.

Cùng với lễ trao giải, EVN vinh danh 34 giảng viên nội bộ giỏi năm 2026. Trong số này có hai giảng viên thuộc EVNNPT là ông Ngô Minh Thành, chuyên viên Phòng Kỹ thuật, Công ty Truyền tải điện 1, và ông Phạm Anh Kiệt, Đội phó Đội Thí nghiệm điện, Trung tâm Sửa chữa Thí nghiệm điện 4, Công ty Truyền tải điện 4.

Trong năm 2026, các đơn vị trong EVN tổ chức 506 lớp đào tạo nội bộ với 6.859 giờ giảng, thu hút 24.534 lượt người học. Từ năm 2023 đến nay, EVN đã vinh danh 138 giảng viên nội bộ. Đội ngũ giảng viên nội bộ toàn Tập đoàn đã xây dựng hơn 10.000 bài giảng E-learning.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN đề nghị định kỳ tổ chức các cuộc thi tương tự để người lao động có thêm cơ hội chia sẻ về công việc. Về công tác đào tạo, ông ghi nhận vai trò của giảng viên nội bộ trong việc truyền dạy kiến thức và kinh nghiệm vận hành, sửa chữa. Ông giao Ban Tổ chức và Nhân sự EVN chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu giảng viên theo lĩnh vực chuyên môn và hệ thống giúp các đơn vị tìm, mời giảng viên phù hợp với nhu cầu đào tạo.

Để các đơn vị có thể sử dụng chung đội ngũ giảng viên, Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu cập nhật thông tin giảng viên, xây dựng lộ trình và giáo trình theo từng chuyên ngành, đồng thời bồi dưỡng kỹ năng thiết kế bài giảng và ứng dụng AI. Các giảng viên được vinh danh cần đi đầu trong việc hướng dẫn đồng nghiệp tại đơn vị. Kết quả giảng dạy, nhất là khi tham gia đào tạo cho đơn vị khác, cần được ghi nhận trong đánh giá công việc và đãi ngộ.

Các giải thưởng và việc giảng viên nội bộ được vinh danh tạo thêm động lực để EVNNPT đưa kinh nghiệm từ hiện trường vào đào tạo. Những tình huống trong ca trực, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm điện có thể trở thành bài học để kèm cặp nhân sự mới và bồi dưỡng tay nghề cho đội ngũ hiện có. Khi được chia sẻ giữa các đơn vị, những bài học ấy giúp người lao động hiểu rõ phần việc của nhau, phối hợp tốt hơn khi xử lý tình huống, qua đó góp phần bảo đảm lưới điện truyền tải vận hành an toàn, liên tục.