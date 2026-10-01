EVNNPC và NSMO tăng cường phối hợp vận hành BESS, nâng cao hiệu quả công tác quản trị phụ tải

EVNNPC

Tham dự cuộc họp, về phía NSMO có ông Nguyễn Quốc Trung – Phó Tổng giám đốc cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn.

Về phía EVNNPC có ông Vũ Anh Phương – Phó Tổng giám đốc cùng đại diện các Ban chuyên môn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Cuộc họp tập trung trao đổi các nội dung liên quan đến phối hợp điều độ, vận hành BESS; chuẩn hóa, kết nối dữ liệu phục vụ công tác điều hành; đồng thời tăng cường các giải pháp quản trị phụ tải trong bối cảnh nhu cầu điện tại miền Bắc tiếp tục tăng cao.

Toàn cảnh cuộc họp giữa EVNNPC và NSMO về phối hợp vận hành BESS và công tác quản trị phụ tải

Phối hợp vận hành BESS theo hướng đồng bộ, linh hoạt

Tại cuộc họp, EVNNPC thông tin khái quát về tình hình triển khai BESS trên lưới điện Tổng công ty. Đến ngày 28/9/2026, EVNNPC đã hoàn thành đóng điện 22 hệ thống BESS tại các trạm biến áp 110kV, với tổng công suất 145 MW, phân bố tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Ninh Bình và Phú Thọ.

Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin BESS góp phần nâng cao tính linh hoạt, chủ động trong vận hành lưới điện và hỗ trợ hiệu quả công tác quản trị phụ tải

Việc BESS từng bước tham gia vận hành bổ sung thêm một công cụ linh hoạt cho hệ thống điện, cho phép tích trữ điện năng và huy động phù hợp với yêu cầu thực tế. Qua đó, BESS có thể hỗ trợ điều tiết công suất tại những khu vực có phụ tải cao, góp phần giữ ổn định điện áp và nâng cao hiệu quả khai thác lưới điện. Trong bối cảnh nhu cầu điện tại miền Bắc tiếp tục tăng, khả năng sạc – xả linh hoạt của BESS còn giúp mở rộng dư địa điều hành, tăng tính chủ động trong cân bằng nguồn – tải và khai thác hiệu quả hơn hạ tầng điện hiện hữu.

Đại diện Ban chuyên môn và đơn vị thành viên EVNNPC trao đổi các nội dung liên quan đến vận hành BESS, kết nối dữ liệu và công tác quản trị phụ tải

Trên cơ sở thực tế triển khai, EVNNPC và NSMO tập trung trao đổi về nguyên tắc phối hợp điều độ BESS theo hướng “điều độ thống nhất – quản lý phân cấp”. Theo đó, các thông số kỹ thuật, biểu đồ công suất và ràng buộc vận hành được trao đổi, tổng hợp giữa các cấp điều độ, phục vụ công tác lập phương thức, tính toán và tổ chức huy động phù hợp với yêu cầu vận hành hệ thống điện.

Một trong những vấn đề được hai bên đặc biệt quan tâm là chuẩn hóa và kết nối dữ liệu phục vụ vận hành BESS. Các thông tin về công suất, dung lượng, trạng thái sạc, khả năng sạc – xả cùng các thông số kỹ thuật liên quan cần được cập nhật thống nhất, đầy đủ và kịp thời, tạo cơ sở cho công tác giám sát, tính toán và điều hành.

Nội dung trao đổi tại cuộc họp cũng tập trung vào việc kết nối dữ liệu từ hệ thống SCADA và các điểm đo, đồng bộ dữ liệu kỹ thuật, dữ liệu vận hành, cũng như phương thức trao đổi thông tin trên DGMS. Trên cơ sở đó, EVNNPC và NSMO hướng tới tối ưu thao tác điều khiển, tổ chức luồng thông tin thống nhất, giảm các đầu mối trung gian và hạn chế dữ liệu trùng lặp, giúp lực lượng trực tiếp vận hành tiếp cận thông tin thuận lợi, kịp thời hơn trong công tác giám sát và điều hành BESS.

Đại diện NSMO trao đổi về phương thức phối hợp điều độ, vận hành BESS và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị phụ tải

Chủ động quản trị phụ tải trước nhu cầu điện tăng cao

Cùng với việc tăng cường phối hợp vận hành BESS, công tác quản trị phụ tải cũng được EVNNPC và NSMO trao đổi sâu tại cuộc họp. Trong bối cảnh nhu cầu điện tại miền Bắc tiếp tục tăng cao, việc nâng cao chất lượng dự báo, nắm bắt đặc tính phụ tải và chủ động các giải pháp điều chỉnh nhu cầu sử dụng điện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác vận hành hệ thống.

Theo số liệu NSMO cung cấp, trong 6 tháng đầu năm 2026, công suất cực đại của hệ thống điện thuộc phạm vi EVNNPC đạt khoảng 21.142 MW. Giai đoạn 2027–2030, công suất cực đại tại miền Bắc được dự báo tăng thêm khoảng 2.500–3.000 MW mỗi năm, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 11–12%/năm.

Trước xu hướng này, công tác quản trị phụ tải cần được triển khai theo hướng chủ động hơn, dựa trên đặc tính tiêu thụ điện và khả năng điều chỉnh của từng nhóm khách hàng. Các trao đổi tập trung vào nhóm phụ tải lớn, khách hàng công nghiệp và những loại hình phụ tải mới như điện mặt trời mái nhà, xe điện, trung tâm dữ liệu; đồng thời chú trọng chia sẻ dữ liệu, dịch chuyển và điều chỉnh nhu cầu sử dụng điện phù hợp với yêu cầu vận hành hệ thống.

Công tác giám sát, vận hành lưới điện được tăng cường nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định tại miền Bắc

Theo NSMO, khu vực miền Bắc hiện có khoảng 3.600 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, chiếm khoảng 50% phụ tải toàn miền Bắc. Đây là nhóm khách hàng có vai trò đáng kể trong triển khai các giải pháp dịch chuyển và điều chỉnh phụ tải, qua đó tạo thêm nguồn lực hỗ trợ công tác điều hành hệ thống điện.

Trong năm 2026, công tác điều chỉnh phụ tải đã hỗ trợ hệ thống điện với quy mô hơn 1.000 MW tại cao điểm tối và hơn 600 MW tại cao điểm trưa, kể cả tại những thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Kết quả này cho thấy vai trò thiết thực của các giải pháp quản trị phụ tải trong hỗ trợ điều hành, góp phần tăng tính chủ động và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực hiện có của hệ thống điện.

Từ thực tiễn vận hành, đại diện các đơn vị chuyên môn của EVNNPC và NSMO đã trao đổi về phương thức phối hợp, chia sẻ dữ liệu và tổ chức quản trị phụ tải phù hợp với đặc điểm hệ thống điện miền Bắc. Trong đó, việc nâng cao chất lượng thông tin đầu vào, tăng cường kết nối giữa đơn vị vận hành hệ thống điện với đơn vị phân phối điện được xác định là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng dự báo, hỗ trợ xây dựng phương thức và điều hành phụ tải hiệu quả hơn.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Trung – Phó Tổng giám đốc NSMO cho rằng trao đổi trực tiếp giữa hai đơn vị là dịp để NSMO hiểu rõ hơn nhu cầu, định hướng và những yêu cầu thực tế của EVNNPC trong quá trình đưa BESS vào vận hành. Theo ông, việc chuẩn hóa thông tin, thống nhất nguyên tắc điều độ trên cơ sở quản lý phân cấp và tổ chức luồng dữ liệu rõ ràng là những yếu tố quan trọng để bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp vận hành.

Phó Tổng giám đốc NSMO Nguyễn Quốc Trung phát biểu tại cuộc họp

Ông Nguyễn Quốc Trung cũng nhấn mạnh yêu cầu kết nối đầy đủ các thông số từ hệ thống SCADA, các điểm đo, dữ liệu kỹ thuật và dữ liệu vận hành; đồng thời thống nhất cách thức trao đổi, công bố thông tin trên các hệ thống phù hợp, trong đó có DGMS và cổng thông tin thị trường điện. Phương thức phối hợp cần hướng tới tối ưu thao tác điều khiển, tinh gọn quá trình tiếp nhận thông tin, hạn chế dữ liệu trùng lặp và giảm số đầu mối mà lực lượng vận hành phải xử lý. Phó Tổng giám đốc NSMO cảm ơn EVNNPC đã chia sẻ những vấn đề từ thực tiễn, qua đó giúp hai bên có thêm cơ sở để hoàn thiện phương thức phối hợp và nâng cao hiệu quả vận hành.

Trao đổi về những vấn đề NSMO đặt ra, ông Vũ Anh Phương – Phó Tổng giám đốc EVNNPC cho biết Tổng công ty mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thống nhất nguyên tắc vận hành, chuẩn hóa dữ liệu và phương thức trao đổi thông tin. Đây là những yếu tố cần thiết để BESS khi tham gia lưới điện được khai thác đồng bộ, hiệu quả, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho công tác điều độ và quản trị phụ tải.

Phó Tổng giám đốc EVNNPC Vũ Anh Phương phát biểu tại cuộc họp

Ông Vũ Anh Phương cho rằng, cùng với việc mở rộng quy mô BESS, kết nối thông tin giữa NSMO, các cấp điều độ, EVNNPC và các Công ty Điện lực cần được tổ chức ngày càng rõ ràng, thuận tiện hơn cho lực lượng trực tiếp vận hành. Phó Tổng giám đốc EVNNPC cảm ơn sự phối hợp, đồng hành của NSMO trong công tác điều độ, vận hành hệ thống điện thời gian qua; đồng thời đánh giá cao tinh thần trao đổi cởi mở, thực chất giữa các đơn vị chuyên môn của hai bên. Ông khẳng định EVNNPC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NSMO trong thời gian tới, nhất là trong vận hành BESS, kết nối dữ liệu và quản trị phụ tải, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định.

Thông qua cuộc họp, EVNNPC và NSMO tiếp tục thắt chặt sự phối hợp trong công tác vận hành hệ thống lưu trữ năng lượng và quản trị phụ tải. Việc chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường kết nối thông tin và phối hợp chặt chẽ trong công tác điều độ sẽ góp phần khai thác hiệu quả hệ thống BESS, nâng cao chất lượng quản trị phụ tải, đồng thời tăng tính linh hoạt và chủ động trong vận hành, qua đó góp phần bảo đảm hệ thống điện miền Bắc an toàn, ổn định và hiệu quả.