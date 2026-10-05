EVNNPC: Tập trung đầu tư xây dựng, tăng tốc về đích các chỉ tiêu năm 2026

Cán bộ Công ty Điện lực Sơn La hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng EVN CSKH và tiếp cận các dịch vụ điện trực tuyến thuận tiện, an toàn. (Ảnh: EVNNPC cung cấp)

EVNNPC duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cơ bản hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt kết quả vượt tiến độ.

Sản lượng điện thương phẩm 9 tháng của EVNNPC đạt 89,31 tỷ kWh, tăng 11,49% so với cùng kỳ, hoàn thành 76,5% kế hoạch năm. Tổng công ty ước sản lượng cả năm đạt 118,3 tỷ kWh, vượt kế hoạch EVN giao.

Trong 9 tháng, nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, công suất cực đại tăng khoảng 11,41% so cùng kỳ. Trước áp lực gia tăng cả về sản lượng và công suất, EVNNPC đã chủ động tổ chức vận hành hệ thống điện, đồng thời phối hợp khách hàng thực hiện điều chỉnh phụ tải, góp phần bảo đảm cung ứng điện trong các đợt cao điểm nắng nóng. Chất lượng cấp điện tiếp tục được cải thiện. Số lượng sự cố trên lưới điện giảm, thời gian mất điện bình quân của mỗi khách hàng giảm 50,14%, còn 1.263 phút. Tỷ lệ tổn thất điện năng theo chu kỳ thương phẩm đạt 3,48%, thấp hơn kế hoạch 0,27 điểm phần trăm.

Cùng với các giải pháp vận hành, năng lực cấp điện được bổ sung nhờ các công trình mới. EVNNPC đã đóng điện 45 dự án lưới điện 110kV, đạt 50% kế hoạch năm; hoàn thành 801 dự án thuộc nhóm dự án trung, hạ áp và các dự án khác. Khối lượng sửa chữa lớn đạt 2.642 tỷ đồng; tiến độ giải ngân quý III đạt 118,9% kế hoạch EVN giao.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được EVNNPC xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào triển khai GIS, Kho dữ liệu tập trung, các công cụ khai thác và phân tích dữ liệu, tự động hóa và số hóa trong quản lý vận hành, kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Đối với hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), giai đoạn 1 đã đóng điện vận hành 24/47 trạm biến áp 110kV; các giai đoạn tiếp theo đang được triển khai theo kế hoạch.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc. (Ảnh: EVNNPC cung cấp)

Đáng chú ý, trong lĩnh vực tài chính, EVNNPC tiếp tục nhận được đánh giá tích cực từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế. Fitch Ratings vừa công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với EVNNPC, trong đó nâng Hồ sơ Tín nhiệm Độc lập (SCP) của Tổng công ty từ mức “bb” lên “bb+”; đồng thời khẳng định Xếp hạng Nhà phát hành dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) ở mức “BB+”, với Triển vọng Ổn định. Kết quả này là một trong những dấu ấn đáng chú ý, ghi nhận sự cải thiện trong hồ sơ tín nhiệm độc lập của EVNNPC.

Tập trung hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và chủ động chuẩn bị cho năm 2027

Trong 3 tháng cuối năm, EVNNPC tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, phấn đấu hoàn thành 34 dự án khởi công và 45 dự án đóng điện theo kế hoạch; hoàn thành các dự án lưới điện trung, hạ thế và các công trình thuộc kế hoạch năm 2026 trước ngày 15/12/2026.

Tổng công ty đồng thời chủ động chuẩn bị phương án cung ứng điện năm 2027, rà soát nhu cầu phụ tải, năng lực lưới điện, tăng cường phối hợp các địa phương trong công tác quy hoạch và phát triển hệ thống điện; kiểm soát vận hành, giảm tổn thất, bảo đảm an toàn lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Cùng với đó, EVNNPC tiếp tục hoàn thiện các nền tảng GIS, Kho dữ liệu tập trung, Dashboard, ERP và các công cụ khai thác, phân tích dữ liệu; kiểm soát chi phí, công nợ, giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn; nghiên cứu, thúc đẩy điện mặt trời mái nhà phục vụ tự sản xuất, tự tiêu thụ và BESS phù hợp điều kiện thực tế.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC. ﻿(Ảnh: EVNNPC cung cấp)

Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 là giai đoạn cần tập trung cao độ, chủ động và quyết liệt trong tổ chức thực hiện; các Ban chuyên môn và đơn vị phải bám sát các chỉ tiêu được giao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn trong mọi hoạt động.

Tổng Giám đốc cũng yêu cầu tiếp tục đặt an toàn lao động lên hàng đầu, chuẩn bị sớm các điều kiện cho năm 2027 và phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp, đổi mới trong toàn Tổng công ty. Với những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, EVNNPC có nền tảng quan trọng để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đồng thời tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo.