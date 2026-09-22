EVNNPC tăng tốc những tháng cuối năm, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định

EVNNPC tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định. Ảnh: ĐVCC

Trong tháng 8-2026, điện thương phẩm của EVNNPC đạt 11,053 tỷ kWh, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng, điện thương phẩm đạt 79,16 tỷ kWh, tăng 12,05% so với cùng kỳ, tương đương 67,81% kế hoạch năm EVN giao.

Tỷ lệ tổn thất điện năng tháng 8 đạt 3,09%; lũy kế 8 tháng đạt 3,54%, giảm 0,05% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,21% so với kế hoạch EVN giao.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNNPC tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cao năng lực lưới điện. Riêng tháng 8, Tổng công ty khởi công 9 dự án và đóng điện 3 dự án 110kV. Lũy kế 8 tháng, đã khởi công 35 dự án và đóng điện 34 dự án.

Đối với dự án hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) giai đoạn 1, đến nay đã đóng điện 11/47 trạm biến áp. Các đơn vị đang tiếp tục thi công những hạng mục còn lại.

Về phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, đến ngày 31-8, EVNNPC có 15.643 khách hàng với tổng công suất 929,3MW.

Cùng với đầu tư xây dựng, EVNNPC đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện và chăm sóc khách hàng. Riêng tháng 8, Tổng công ty tiếp nhận 42 ý tưởng sáng kiến từ các đơn vị. Trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, EVNNPC tiếp tục phát huy hiệu quả ứng dụng EVN CSKH và Tổng đài EVN 1558; hiện dẫn đầu toàn Tập đoàn về số lượng khách hàng cài đặt, liên kết ứng dụng EVN CSKH.

Bước vào những tháng cuối năm, EVNNPC yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai giải pháp bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, liên tục, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa bão, giông sét còn diễn biến phức tạp.

Tăng cường kiểm tra, xử lý khiếm khuyết trên lưới điện, chủ động phòng ngừa sự cố, kiểm soát các đường dây, trạm biến áp mang tải cao và đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng. Công tác giảm tổn thất điện năng tiếp tục được thực hiện thông qua xử lý các đường dây, trạm biến áp có tổn thất cao; tối ưu phương thức vận hành, san tải, cân pha, cải tạo lưới điện và nâng cao hiệu quả đo đếm.

Tổng công ty cũng tăng cường phân tích các chỉ số sự cố, SAIDI và khai thác dữ liệu từ hệ thống quản lý vận hành, nhằm nhận diện sớm những khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố, mất điện kéo dài hoặc tái diễn, qua đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Bên cạnh đó, Tổng công ty tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành hệ thống đo đếm từ xa và nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ quản lý, triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).