EVNNPC phối hợp với tỉnh Lào Cai tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng điện, đón đầu nhu cầu phát triển giai đoạn 2027-2030

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình cung ứng điện, tiến độ các dự án năng lượng, những khó khăn trong đầu tư xây dựng hạ tầng điện và thống nhất giải pháp phối hợp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2027-2030.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc EVNNPC; ông Nguyễn Đức Ninh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO); ông Trần Minh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc (NSO); đại diện các bộ, ngành, đơn vị thuộc EVN, EVNNPC, EVNNPT, các sở, ngành của tỉnh, Công ty Điện lực Lào Cai và các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị về công tác cung ứng điện, đầu tư phát triển nguồn và lưới điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nhu cầu điện tăng nhanh, áp lực đầu tư hạ tầng ngày càng lớn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, điện năng là hạ tầng thiết yếu, có vai trò quan trọng đối với phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Trong bối cảnh tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch, nhu cầu sử dụng điện được dự báo tiếp tục tăng cao. Vì vậy, việc bảo đảm cung ứng điện ổn định, đồng thời đẩy nhanh đầu tư các công trình nguồn và lưới điện có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu phát triển của tỉnh trong những năm tới.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 10 tháng năm 2026, điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 3.979,34 triệu kWh, tăng 6,64% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất cực đại đến hết tháng 10 đạt 782 MW, dự kiến cả năm đạt 833 MW. Đáng chú ý, theo dự báo đến năm 2030, công suất cực đại của tỉnh có thể đạt 1.550 MW ở kịch bản cơ sở, tương ứng tốc độ tăng trưởng bình quân 16,8%/năm; ở kịch bản cao, con số này có thể lên tới 1.718 MW, tăng bình quân 19,8%/năm.

Cơ cấu phụ tải cho thấy công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 71,40%; tiếp đến là dân cư chiếm 21,95%; thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng chiếm 3,84%. Điều này phản ánh rõ vai trò ngày càng lớn của điện năng đối với hoạt động sản xuất công nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu phải chủ động quy hoạch, đầu tư hạ tầng điện phù hợp với tốc độ phát triển phụ tải.

Về nguồn điện, Lào Cai có tiềm năng thủy điện lớn với 108 nhà máy đang vận hành, tổng công suất gần 1.800 MW. Theo báo cáo EVNNPC, tổng công suất các nguồn điện đã đấu nối vào lưới điện quốc gia đạt 1.827,57 MW, trong đó có Nhà máy Thủy điện Bắc Hà công suất 90 MW đấu nối cấp điện áp 220 kV; 63 nhà máy thủy điện đấu nối cấp điện áp 110 kV với tổng công suất 1.482,4 MW; 45 nhà máy thủy điện đấu nối lưới trung áp với tổng công suất 227,1 MW và điện mặt trời mái nhà có công suất 28,07 MW.

Nguồn thủy điện không chỉ đóng góp đáng kể cho sản lượng điện của tỉnh mà còn có vai trò hỗ trợ hệ thống điện miền Bắc trong những thời điểm nhu cầu tăng cao. Việc phối hợp điều chỉnh thời gian phát điện, nâng cao khả năng dự báo và vận hành linh hoạt các nhà máy thủy điện ngày càng có ý nghĩa trong bảo đảm cân đối cung - cầu điện.

Ông Hoàng Chí Hiền - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho biết, cùng với các nguồn điện đang vận hành, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp đang triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư, kéo theo nhu cầu sử dụng điện lớn. Trong đó, một số dự án có nhu cầu công suất đáng chú ý như Khu công nghiệp Võ Lao khoảng 200 MW; Khu công nghiệp Phú Xuân và Phú Xuân 1 khoảng 50 MW; Khu công nghiệp Bản Qua khoảng 30 MW; Khu công nghiệp Cam Đường khoảng 22,83 MW. Nhà máy thép Lộc Linh dự kiến có nhu cầu công suất 87,75 MW, dự kiến đi vào hoạt động trong quý I/2028. Bên cạnh đó, các dự án khoáng sản, công nghiệp chế biến và du lịch cũng đặt ra yêu cầu cấp điện ngày càng cao.

Theo báo cáo, có 19 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư, có nhu cầu công suất từ 5 MW trở lên, với tổng công suất đăng ký khoảng 516,67 MW, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Những con số này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch phát triển phụ tải với kế hoạch đầu tư nguồn và lưới điện, tránh tình trạng dự án đi vào hoạt động nhưng hạ tầng cấp điện chưa đáp ứng kịp thời.

Ông Hoàng Chí Hiền - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tháo gỡ điểm nghẽn về quy hoạch, thủ tục và mặt bằng

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ đầu tư một số công trình điện trên địa bàn vẫn gặp khó khăn, chủ yếu liên quan đến quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai và công tác giải phóng mặt bằng. Một số dự án lưới điện đã được xác định trong Quy hoạch tỉnh nhưng chưa được cập nhật đồng bộ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thỏa thuận vị trí trạm biến áp, hướng tuyến đường dây, chuyển mục đích sử dụng đất và hoàn thiện hồ sơ pháp lý còn mất nhiều thời gian.

Đáng chú ý, dự án Trạm biến áp 220 kV Bát Xát và đường dây 220 kV Bát Xát - Bảo Thắng phải tạm dừng thi công do vướng mắc về thủ tục pháp lý và chồng lấn quy hoạch khoáng sản. Một số dự án thủy điện và đường dây đấu nối cũng gặp khó khăn do liên quan đến Quy hoạch khoáng sản theo Quyết định số 866, cần được rà soát để có phương án xử lý đồng bộ.

Áp lực lên hạ tầng truyền tải cũng ngày càng rõ nét. Trạm biến áp 220 kV Bảo Thắng và Yên Bái có thời điểm mang tải từ 90-100%; một số đường dây 110 kV khu vực Nghĩa Lộ, Văn Yên, Thác Bà mang tải cao. Trong khi đó, đường dây 220 kV Than Uyên - Trạm biến áp 500 kV Lào Cai còn 37 khoảng néo chưa được bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai công trình.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Danh Đức - Trưởng Ban Kỹ thuật EVNNPC đã báo cáo tình hình cung ứng điện, đầu tư phát triển lưới điện, khả năng tiếp nhận và giải tỏa công suất các nguồn điện trên địa bàn; đồng thời nêu những khó khăn cần sự phối hợp tháo gỡ của chính quyền địa phương và các sở, ngành.

Ông Nguyễn Danh Đức - Trưởng Ban Kỹ thuật EVNNPC trình bày báo cáo tại Hội nghị

Thực tế vận hành cho thấy, để khai thác hiệu quả tiềm năng nguồn điện, đặc biệt là thủy điện, không thể chỉ tập trung phát triển các nhà máy mà cần đầu tư đồng bộ hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối. Khi hạ tầng lưới điện chưa theo kịp tốc độ phát triển nguồn, nguy cơ hạn chế khả năng giải tỏa công suất sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác các dự án và khả năng cung ứng điện cho hệ thống.

Tại Hội nghị, đại diện các chủ đầu tư nhà máy thủy điện cũng trao đổi về tình hình phối hợp vận hành, điều chỉnh thời gian phát điện và những khó khăn trong quá trình khai thác nguồn điện. Các ý kiến tập trung vào yêu cầu tăng cường trao đổi thông tin giữa đơn vị điều độ, ngành điện và chủ đầu tư; nâng cao chất lượng dự báo khả năng phát điện; phối hợp xây dựng phương án vận hành phù hợp với tình hình thủy văn và nhu cầu của hệ thống.

Cũng tại Hội nghị, 10 nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được biểu dương, khen thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp trong phối hợp với ngành điện, góp phần bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn thủy điện trên địa bàn.

Đại diện các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trao đổi, kiến nghị tại Hội nghị

Phối hợp điều độ, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện

Trao đổi tại Hội nghị, ông Trần Minh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc (NSO) nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng dự báo phụ tải và khả năng phát điện của các nguồn, nhất là thủy điện. Việc phối hợp điều chỉnh phương thức vận hành, xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và thực hiện các giải pháp quản lý nhu cầu phụ tải sẽ góp phần nâng cao tính chủ động, linh hoạt trong vận hành hệ thống điện.

Ông Trần Minh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc (NSO) phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Đức Ninh - Tổng Giám đốc NSMO cho rằng, việc bảo đảm cân đối cung – cầu điện trong năm 2027 và những năm tiếp theo cần được chuẩn bị từ sớm, trên cơ sở dự báo sát nhu cầu phụ tải và khả năng huy động của từng loại hình nguồn điện. Cùng với các nguồn điện tập trung, những nguồn phân tán như điện mặt trời mái nhà, thủy điện nhỏ cần được quản lý, dự báo và phối hợp vận hành hiệu quả. Việc chia sẻ dữ liệu vận hành giữa các đơn vị cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng điều độ hệ thống.

Ông Nguyễn Đức Ninh - Tổng Giám đốc NSMO phát biểu tại Hội nghị

Tỉnh chỉ đạo rõ đầu mối, rõ tiến độ tháo gỡ vướng mắc

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai khẳng định, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành điện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Đồng chí yêu cầu việc xử lý phải xác định rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, không để những vướng mắc về thủ tục hành chính và mặt bằng kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư hạ tầng điện.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương liên quan, gồm Bảo Thắng, Võ Lao và Văn Bàn, tập trung phối hợp bàn giao mặt bằng 37 khoảng néo còn lại của đường dây 220 kV Than Uyên - Trạm biến áp 500 kV Lào Cai trước ngày 30/11/2026.

Đồng chí giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư; yêu cầu thời gian lấy ý kiến các sở, ngành đối với hồ sơ liên quan tối đa 3 ngày. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát chỉ tiêu sử dụng đất dành cho các công trình năng lượng, kế hoạch sử dụng đất và hướng dẫn các thủ tục liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sở Công Thương được giao làm đầu mối tổng hợp danh mục các dự án và khó khăn, vướng mắc; phối hợp với EVNNPC, Công ty Điện lực Lào Cai và các đơn vị liên quan cập nhật tiến độ nguồn - lưới điện định kỳ hằng quý, phân công cụ thể trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị và thời hạn xử lý. Các sở, ngành phải báo cáo tình hình thực hiện trước ngày 20/11/2026; Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2026.

Tỉnh cũng đề nghị EVN, EVNNPT và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các công trình truyền tải quan trọng như Trạm biến áp 500 kV Yên Bái, đường dây 500 kV Yên Bái - Thái Nguyên; đường dây 220 kV Than Uyên - Trạm biến áp 500 kV Lào Cai; đồng thời phối hợp tháo gỡ vướng mắc để tái khởi động Trạm biến áp 220 kV Bát Xát và đường dây 220 kV Bát Xát - Bảo Thắng. Các công trình Trạm biến áp 220 kV Lục Yên, Trạm biến áp 220 kV Văn Bàn cũng cần được quan tâm đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng nhu cầu đấu nối và giải tỏa công suất các nguồn điện.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Gắn đầu tư lưới điện với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc EVNNPC khẳng định, Tổng công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lào Cai trong xây dựng phương án bảo đảm cung ứng điện năm 2027 và các năm tiếp theo. Trọng tâm là rà soát hiện trạng lưới điện, cập nhật nhu cầu phụ tải, xác định danh mục công trình cần đầu tư, bảo đảm sự đồng bộ giữa nguồn điện, lưới điện và nhu cầu sử dụng điện thực tế.

EVNNPC sẽ chỉ đạo Công ty Điện lực Lào Cai chủ động làm việc với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư để nắm bắt sớm nhu cầu cấp điện của các dự án, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Việc trao đổi về phương án đấu nối cần được thực hiện ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, qua đó hạn chế phát sinh vướng mắc khi dự án đi vào triển khai.

Đối với các nguồn điện mới, EVNNPC sẽ nghiên cứu phương án đầu tư lưới điện giải tỏa công suất trên cơ sở hiệu quả đầu tư và sự phù hợp với quy hoạch. Tổng công ty cũng đề xuất tăng cường phối hợp với tỉnh thông qua việc trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác, trong đó có dự kiến ký kết biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, EVNNPC chú trọng phối hợp triển khai các giải pháp quản lý nhu cầu phụ tải, điều chỉnh phụ tải, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ gắn với giải pháp lưu trữ phù hợp.

Ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu tại Hội nghị

Phối hợp đồng bộ để biến tiềm năng thành động lực phát triển

Hội nghị là dịp để tỉnh Lào Cai, EVNNPC và các đơn vị liên quan cùng nhìn nhận toàn diện những yêu cầu đặt ra đối với hệ thống điện trong giai đoạn phát triển mới. Với tốc độ tăng trưởng phụ tải dự báo ở mức cao, việc bảo đảm điện không chỉ là nhiệm vụ vận hành thường xuyên mà còn là điều kiện quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Những khó khăn về quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai và giải phóng mặt bằng cần được xử lý đồng bộ, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và trách nhiệm phối hợp của các đơn vị ngành điện. Cùng với đó, việc phát triển nguồn điện phải đi đôi với đầu tư lưới truyền tải, phân phối và phương án giải tỏa công suất phù hợp, bảo đảm khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng của địa phương.

Đại diện 10 đơn vị chủ đầu tư các cụm nhà máy thủy điện có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý vận hành năm 2026 nhận khen thưởng tại Hội nghị

Trong khuôn khổ Hội nghị, EVNNPC đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 10 đơn vị chủ đầu tư các cụm nhà máy thủy điện có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý, vận hành, góp phần bảo đảm cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hoạt động này thể hiện sự ghi nhận của ngành điện đối với những nỗ lực, trách nhiệm và sự đồng hành của các doanh nghiệp trong phối hợp vận hành nguồn thủy điện, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác nguồn điện, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống điện.

Với tinh thần đồng hành, chia sẻ trách nhiệm và hành động cụ thể, tỉnh Lào Cai và EVNNPC hướng tới xây dựng hệ thống điện an toàn, ổn định, có khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn 2027-2030 và những năm tiếp theo. Đây cũng là nền tảng quan trọng để biến tiềm năng năng lượng thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng bền vững của tỉnh.