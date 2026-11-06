EVNNPC phối hợp tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng điện tại Điện Biên

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đáp ứng nhu cầu điện phục vụ tăng trưởng kinh tế, EVNNPC phối hợp với chính quyền địa phương và các chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc hạ tầng, phát huy tiềm năng năng lượng, nâng cao chất lượng cung cấp điện tại Điện Biên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Tây Bắc.

Nhân viên Công ty Điện lực Điện Biên tăng cường kiểm tra, quản lý vận hành lưới điện, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: EVNNPC

Là tỉnh miền núi, biên giới có vị trí chiến lược quan trọng tại khu vực Tây Bắc, Điện Biên sở hữu nhiều tiềm năng phát triển thủy điện, điện gió, điện mặt trời và các loại hình năng lượng tái tạo. Khai thác hiệu quả những lợi thế này không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia mà còn tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 24 nhà máy thủy điện đang vận hành với tổng công suất 334,4 MW, cùng gần 28,9 MW điện mặt trời mái nhà, đưa tổng công suất nguồn điện hiện hữu đạt khoảng 363,3 MW. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất nguồn điện được phân bổ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 đạt gần 3.000 MW, mở ra dư địa phát triển lớn cho các dự án năng lượng trong thời gian tới.

Các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên đóng góp nguồn công suất quan trọng, góp phần bảo đảm cung ứng điện và phát huy tiềm năng năng lượng khu vực Tây Bắc. Ảnh: EVNNPC

Song song với phát triển nguồn điện, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn được dự báo tiếp tục gia tăng. Sản lượng điện thương phẩm năm 2026 ước đạt hơn 388 triệu kWh; công suất phụ tải cực đại có thể đạt khoảng 289 MW vào năm 2030 theo kịch bản tăng trưởng cao, khi các khu, cụm công nghiệp và dự án sản xuất, kinh doanh từng bước đi vào hoạt động. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư, nâng cấp hạ tầng điện nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của các nguồn năng lượng đang đặt ra thách thức đối với khả năng truyền tải và giải tỏa công suất. Hiện Điện Biên chưa có lưới điện 220 kV và 500 kV đưa vào vận hành; hệ thống 110 kV vừa phải bảo đảm cấp điện cho phụ tải, vừa đảm nhận nhiệm vụ truyền tải công suất các nhà máy điện. Đây được xác định là một trong những điểm nghẽn lớn cần sớm tháo gỡ để tạo nền tảng phát triển năng lượng bền vững.

Theo ông Nguyễn Minh Phú,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, mặc dù có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng, Điện Biên vẫn gặp không ít khó khăn do quy mô kinh tế còn nhỏ, hạ tầng chưa đồng bộ. Đặc biệt, việc chưa có lưới điện truyền tải 220 kV và 500 kV khiến khả năng tiếp nhận, giải tỏa công suất các nguồn điện quy mô lớn còn hạn chế.

Từ thực tế đó, tỉnh đề nghị EVNNPC tiếp tục phối hợp, kiến nghị EVN và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, trong đó có Trạm biến áp 220 kV Điện Biên, đường dây 220 kV Sơn La – Điện Biên và các dự án truyền tải 500 kV theo quy hoạch, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng, thu hút đầu tư và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh phát triển hạ tầng truyền tải, lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ cấp điện nông thôn. Hiện vẫn còn trên 3% số hộ dân trên địa bàn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.

Ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng truyền tải trên địa bàn. Ảnh: EVNNPC

Tỉnh mong muốn ngành điện tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực, phối hợp triển khai các dự án cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hướng tới mục tiêu trên 99% hộ dân được sử dụng điện vào năm 2028. Về phía địa phương, tỉnh cam kết chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở phối hợp tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các công trình điện được triển khai, bảo đảm mỗi dự án hoàn thành đều phát huy hiệu quả thiết thực đối với phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Đồng hành cùng địa phương, EVNNPC đã tập trung nguồn lực đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện nhằm nâng cao năng lực cung ứng điện. Giai đoạn 2021–2025, các dự án lưới điện 110 kV trên địa bàn được triển khai với tổng mức đầu tư gần 437 tỷ đồng; đồng thời hơn 393 tỷ đồng được đầu tư cho các công trình lưới điện phân phối.

Trong giai đoạn 2026–2030, Công ty Điện lực Điện Biên dự kiến triển khai 40 hạng mục đầu tư xây dựng lưới điện trung, hạ áp; xây dựng mới và cải tạo khoảng 68 km đường dây trung áp, 170 km đường dây hạ áp, bổ sung khoảng 69 trạm biến áp phân phối.

Các công trình được kỳ vọng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển các khu, cụm công nghiệp và cải thiện chất lượng điện năng tại những địa bàn phụ tải phân tán, điều kiện địa hình phức tạp.

Đối với các công trình truyền tải trọng điểm, theo báo cáo đến cuối tháng 10/2026, đường dây 220 kV Sơn La – Điện Biên đã hoàn thành khoảng 78% khối lượng, Trạm biến áp 220 kV Điện Biên đạt khoảng 40%. Việc đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các công trình vào vận hành sẽ góp phần tăng cường năng lực truyền tải, giảm áp lực cho lưới điện 110 kV và nâng cao khả năng giải tỏa công suất các nguồn điện trên địa bàn.

Về định hướng phát triển hệ thống điện tại Điện Biên, ông Lương Minh Thanh – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, nâng cao năng lực truyền tải, giải tỏa công suất các nhà máy điện, đồng thời tiếp tục phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch, nghiên cứu phương án đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng lưới điện 110 kV phù hợp với nhu cầu phụ tải và tiến độ phát triển nguồn điện.

EVNNPC tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, tăng cường trao đổi thông tin với các chủ đầu tư nhà máy thủy điện nhằm chủ động xây dựng phương thức huy động nguồn phù hợp, bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống điện.

Đặc biệt, với đặc thù địa bàn miền núi, biên giới, nhiệm vụ nâng cao chất lượng cung cấp điện cho người dân vùng sâu, vùng xa tiếp tục được quan tâm, góp phần cải thiện điều kiện sản xuất, sinh hoạt và bảo đảm quốc phòng, an ninh.