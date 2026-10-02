EVNNPC phát huy dân chủ, củng cố đồng thuận, tạo động lực phát triển

Toàn cảnh Hội nghị đại biểu người lao động lần thứ VII năm 2026 của EVNNPC. (Ảnh: EVNNPC cung cấp)

Phát huy dân chủ, chăm lo và bảo đảm quyền lợi người lao động

Trong giai đoạn 2024-2025, mặc dù nhu cầu điện tăng cao, khối lượng đầu tư xây dựng lớn và tổng công ty đồng thời triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, EVNNPC đã nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị người lao động lần thứ VI.

Hội nghị do ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc EVNNPC và ông Trần Tuấn Khanh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đồng chủ trì. (Ảnh: EVNNPC cung cấp)

Điện thương phẩm tăng trưởng bình quân 8,45%/năm; tổn thất điện năng giảm từ 3,86% năm 2024 xuống 3,54% năm 2025. Đến ngày 31/12/2025, tỷ lệ công-tơ điện tử có đọc xa đạt 100%. Trong 2 năm 2024-2025, EVNNPC đã đóng điện đưa vào vận hành 178 dự án lưới điện 220/110kV, tăng thêm hơn 1.137km đường dây 110kV và 5.637 MVA công suất. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó AI từng bước được đưa vào dự báo phụ tải, kiểm tra lưới điện, giám sát an toàn và tự động hóa quy trình.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNNPC đã triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Số đơn vị cấp công ty giảm từ 29 xuống 18 đơn vị; số đầu mối thuộc khối cơ quan các Công ty Điện lực giảm từ 363 xuống 226, tương ứng giảm 37,7%; đầu mối thuộc khối đơn vị trực thuộc giảm từ 2.557 xuống 2.404. Trong quá trình sắp xếp, tổng công ty chú trọng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, ổn định tổ chức, tư tưởng và đội ngũ; đồng thời bảo đảm các chế độ, chính sách và quyền lợi của người lao động. EVNNPC cũng tiếp tục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó quan tâm bồi dưỡng kiến thức quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và huấn luyện nghiệp vụ cho kỹ thuật viên an toàn, cán bộ phụ trách công tác an toàn lao động.

Công đoàn tổng công ty tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng đối thoại tại nơi làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc, tạo động lực để cán bộ, công nhân viên, người lao động yên tâm công tác, phát huy năng lực, trách nhiệm, tinh thần đổi mới, sáng tạo và đồng hành cùng sự phát triển của tổng công ty.

Tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc EVN ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động EVNNPC. Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh, yêu cầu đầu tư lưới điện lớn và khối lượng công việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy rất lớn, EVNNPC đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bảo đảm cung ứng điện và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc EVN phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: EVNNPC cung cấp)

Ông Ngô Sơn Hải yêu cầu: Thời gian tới, EVNNPC cần chủ động chuẩn bị từ sớm cho công tác bảo đảm cung ứng điện năm 2027 trong bối cảnh nhu cầu điện tại miền bắc dự báo tiếp tục tăng cao; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải, tiết kiệm điện và thúc đẩy điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu; đồng thời, tiếp tục lấy khách hàng làm trung tâm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, khai thác hiệu quả dữ liệu trên các hệ thống số; xác định nội dung, lộ trình chuyển đổi số phù hợp, phục vụ thiết thực công tác quản trị, sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng; tiếp tục quan tâm các nội dung liên quan đầu tư xây dựng, định mức lao động, cơ chế tiền lương và chính sách đối với người lao động.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: EVNNPC cung cấp)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC đánh giá, những kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm cung ứng điện, đầu tư xây dựng, quản trị doanh nghiệp và sắp xếp tổ chức là kết quả của sự đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực của toàn thể đội ngũ người lao động EVNNPC.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC yêu cầu tổng công ty tiếp tục khắc phục những tồn tại trong công tác an toàn lao động, đầu tư xây dựng, kỷ luật và tuân thủ; đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. Trong đó, EVNNPC cần tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện tại miền bắc; chủ động rà soát các chỉ tiêu kế hoạch, nắm bắt nhu cầu phụ tải, sự xuất hiện của các phụ tải lớn, nguồn điện mới và yêu cầu phát triển lưới điện để có phương án đầu tư, vận hành phù hợp; đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục được xác định là những nhiệm vụ cần đẩy nhanh. Tổng công ty cần thường xuyên rà soát, cập nhật mục tiêu, kế hoạch và giải pháp triển khai; từng bước xây dựng hệ sinh thái số trên nền tảng quản trị dữ liệu, khai thác dữ liệu phục vụ quản trị, sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Năng suất lao động cần tiếp tục được nâng cao, gắn với mục tiêu cải thiện tiền lương, thu nhập; đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ làm việc, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Nhấn mạnh vai trò của yếu tố con người, bà Đỗ Nguyệt Ánh xác định giữ vững khối đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể là nguồn lực quan trọng để EVNNPC vượt qua khó khăn, thách thức và bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC tiếp thu các ý kiến chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: EVNNPC cung cấp)

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC khẳng định: Tổng công ty sẽ nghiêm túc cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện nhấn mạnh EVNNPC sẽ tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng đối thoại tại nơi làm việc; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc của người lao động. Tổng công ty và Công đoàn tổng công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2027. Theo đó, năm 2027 phấn đấu điện thương phẩm đạt 129,85 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng không vượt quá 3,45%; SAIDI không vượt quá 220 phút, SAIFI không vượt quá 2,96 lần; năng suất lao động theo điện thương phẩm đạt từ 5,72 triệu kWh/người lao động và năng suất lao động theo số khách hàng đạt từ 528 khách hàng/người lao động.

Cùng với các mục tiêu sản xuất kinh doanh, EVNNPC tiếp tục nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện tiền lương, thu nhập, phấn đấu bảo đảm thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước.

Với sự thống nhất giữa người lao động và người sử dụng lao động, nghị quyết hội nghị là cơ sở để EVNNPC tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, chăm lo và bảo đảm quyền lợi người lao động; đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2027, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của tổng công ty.