EVNNPC: Khởi công hai dự án 110kV phục vụ phát triển công nghiệp Thái Nguyên

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Thái Nguyên có ông Nguyễn Bá Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Công Thương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và chính quyền địa phương.

Về phía Tổng công ty Điện lực miền Bắc có ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc; ông Hà Huy Tâm - Phó Tổng Giám đốc; ông Phùng Kim Đại - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực; ông Nguyễn Phúc Thịnh - Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên; cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc.

Về phía các nhà thầu có ông Lê Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HAVIC, cùng đại diện các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tăng cường hạ tầng điện, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp

Tại buổi lễ, ông Phùng Kim Đại - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực đã giới thiệu quy mô, mục tiêu đầu tư và tiến độ thực hiện hai dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Yên Bình 9 và Yên Bình 10. Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Yên Bình 9 có quy mô lắp đặt 2 máy biến áp 63 MVA, cấp điện áp 110/22kV và xây dựng 0,62 km đường dây 110kV, với tổng mức đầu tư khoảng 146 tỷ đồng. Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Yên Bình 10 có quy mô lắp đặt 2 máy biến áp 63 MVA, cấp điện áp 110/22kV và xây dựng 1,9 km đường dây 110kV, với tổng mức đầu tư khoảng 173 tỷ đồng.

Ông Phùng Kim Đại - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực phát biểu tại buổi lễ

Với tổng công suất 252 MVA và 2,52 km đường dây 110kV được xây dựng mới, hai công trình sẽ góp phần hoàn thiện lưới điện khu vực, tăng cường khả năng cung cấp điện an toàn, ổn định cho Khu công nghiệp Yên Bình và các khu vực lân cận, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất và thu hút đầu tư.

Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, EVNNPC và các đơn vị liên quan đã tập trung giải quyết những khó khăn về thủ tục pháp lý, thiết kế, mặt bằng và lựa chọn nhà thầu. Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty cùng sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh Thái Nguyên, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ, tạo điều kiện để hai dự án triển khai thi công theo kế hoạch.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Thái Nguyên đã áp dụng cơ chế “luồng xanh 60%” ngay từ giai đoạn nghiên cứu dự án, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cả hai dự án được cấp trong thời gian chưa đầy 24 giờ kể từ khi hoàn thiện hồ sơ, cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn.

Ông Phùng Kim Đại cho biết, Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực sẽ bám sát tiến độ từng hạng mục, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thi công, bảo đảm an toàn lao động, an toàn điện và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Các khó khăn, vướng mắc phát sinh sẽ được chủ động xử lý, không để ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành và đóng điện hai công trình trong tháng 01/2027.

Toàn cảnh khu vực triển khai thi công hai dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Yên Bình 9 và Yên Bình 10 tại Thái Nguyên

Tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc EVNNPC nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp Thái Nguyên, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hạ tầng năng lượng. Hệ thống điện không chỉ phải đáp ứng đủ công suất mà còn cần bảo đảm vận hành ổn định, tin cậy, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp.

Khẳng định quan điểm “Hạ tầng điện phải đi trước một bước; đầu tư lưới điện phải có tầm nhìn, đồng bộ với quy hoạch và đi cùng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết, việc triển khai đồng thời hai dự án Yên Bình 9 và Yên Bình 10 thể hiện sự chủ động của Tổng công ty trong đầu tư phát triển hệ thống điện, nâng cao khả năng vận hành linh hoạt của lưới điện 110kV, đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên trong quá trình phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư.

Ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu tại Lễ triển khai thi công hai dự án

Để đưa hai công trình vào vận hành trong tháng 01/2027, Tổng Giám đốc EVNNPC yêu cầu Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực bám sát hiện trường, điều hành sát tiến độ; các đơn vị tư vấn, nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình. Công ty Điện lực Thái Nguyên và các Ban chuyên môn Tổng công ty chủ động phối hợp, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung. Đặc biệt, Tổng Giám đốc EVNNPC nhấn mạnh: “Không đánh đổi an toàn và chất lượng để lấy tiến độ. Đã triển khai thì phải quyết tâm hoàn thành; đã làm thì phải làm đúng, làm tốt, làm an toàn và đưa công trình vào vận hành đúng hẹn.”

Ông Nguyễn Bá Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bá Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh ý nghĩa của hai dự án đối với việc hoàn thiện hạ tầng điện, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư trên địa bàn. Ông ghi nhận sự chủ động của EVNNPC trong công tác đầu tư xây dựng, đồng thời đề nghị chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tập trung nguồn lực, thực hiện nghiêm các yêu cầu về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để hai công trình sớm hoàn thành, phục vụ nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Lê Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HAVIC, đại diện các nhà thầu thi công phát biểu cam kết tại buổi lễ

Đại diện các nhà thầu thi công, ông Lê Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HAVIC cam kết huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công khoa học, đáp ứng tiến độ đề ra; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn điện, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Các nhà thầu sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình thi công, phấn đấu hoàn thành hai công trình đúng kế hoạch.

Các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai thi công hai dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Yên Bình 9 và Yên Bình 10

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Theo kế hoạch, hai dự án phấn đấu hoàn thành xây dựng, nghiệm thu và đóng điện đưa vào vận hành trong tháng 01/2027. Khi đi vào hoạt động, các công trình sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng tại Khu công nghiệp Yên Bình và khu vực lân cận, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng hành cùng sự phát triển công nghiệp và kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.