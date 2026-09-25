EVNNPC: Khởi công hai dự án 110kV phục vụ phát triển công nghiệp Thái Nguyên

Các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai thi công hai dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Yên Bình 9 và Yên Bình 10. Ảnh NPC

Tăng cường hạ tầng điện, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp

Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Yên Bình 9 có quy mô lắp đặt 2 máy biến áp 63 MVA, cấp điện áp 110/22kV và xây dựng 0,62 km đường dây 110kV, với tổng mức đầu tư khoảng 146 tỷ đồng. Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Yên Bình 10 có quy mô lắp đặt 2 máy biến áp 63 MVA, cấp điện áp 110/22kV và xây dựng 1,9 km đường dây 110kV, với tổng mức đầu tư khoảng 173 tỷ đồng.

Với tổng công suất 252 MVA và 2,52 km đường dây 110kV được xây dựng mới, hai công trình sẽ góp phần hoàn thiện lưới điện khu vực, tăng cường khả năng cung cấp điện an toàn, ổn định cho Khu công nghiệp Yên Bình và các khu vực lân cận, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất và thu hút đầu tư.

Toàn cảnh khu vực triển khai thi công hai dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Yên Bình 9 và Yên Bình 10 tại Thái Nguyên. Ảnh NPC

Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, EVNNPC và các đơn vị liên quan đã tập trung giải quyết những khó khăn về thủ tục pháp lý, thiết kế, mặt bằng và lựa chọn nhà thầu. Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty cùng sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh Thái Nguyên, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ, tạo điều kiện để hai dự án triển khai thi công theo kế hoạch.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Thái Nguyên đã áp dụng cơ chế “luồng xanh 60%” ngay từ giai đoạn nghiên cứu dự án, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cả hai dự án được cấp trong thời gian chưa đầy 24 giờ kể từ khi hoàn thiện hồ sơ, cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn.

Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực sẽ bám sát tiến độ từng hạng mục, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thi công, bảo đảm an toàn lao động, an toàn điện và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Các khó khăn, vướng mắc phát sinh sẽ được chủ động xử lý, không để ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành và đóng điện hai công trình trong tháng 01/2027.

Tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc EVNNPC nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp Thái Nguyên, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hạ tầng năng lượng. Hệ thống điện không chỉ phải đáp ứng đủ công suất mà còn cần bảo đảm vận hành ổn định, tin cậy, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu tại Lễ triển khai thi công hai dự án. Ảnh NPC

Khẳng định quan điểm “Hạ tầng điện phải đi trước một bước; đầu tư lưới điện phải có tầm nhìn, đồng bộ với quy hoạch và đi cùng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện cho biết, việc triển khai đồng thời hai dự án Yên Bình 9 và Yên Bình 10 thể hiện sự chủ động của Tổng công ty trong đầu tư phát triển hệ thống điện, nâng cao khả năng vận hành linh hoạt của lưới điện 110kV, đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên trong quá trình phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư.

Để đưa hai công trình vào vận hành trong tháng 01/2027, Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện yêu cầu Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực bám sát hiện trường, điều hành sát tiến độ; các đơn vị tư vấn, nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình. Công ty Điện lực Thái Nguyên và các Ban chuyên môn Tổng công ty chủ động phối hợp, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung. Đặc biệt, Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện nhấn mạnh: “Không đánh đổi an toàn và chất lượng để lấy tiến độ. Đã triển khai thì phải quyết tâm hoàn thành; đã làm thì phải làm đúng, làm tốt, làm an toàn và đưa công trình vào vận hành đúng hẹn.”

Theo kế hoạch, hai dự án phấn đấu hoàn thành xây dựng, nghiệm thu và đóng điện đưa vào vận hành trong tháng 01/2027. Khi đi vào hoạt động, các công trình sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng tại Khu công nghiệp Yên Bình và khu vực lân cận, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng hành cùng sự phát triển công nghiệp và kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.