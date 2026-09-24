EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, tăng tốc bảo đảm cung ứng điện những tháng cuối năm 2026

Sản lượng điện thương phẩm tăng hơn 12%

Theo thông tin từ EVNNPC, trong tháng 8 và những ngày đầu tháng 9/2026, hoạt động cung cấp điện trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố miền Bắc được duy trì an toàn, ổn định. Trong dịp Quốc khánh 2/9, EVNNPC đã bố trí gần 1.000 ca trực tại Tổng công ty và các đơn vị, chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị và phương tiện nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đặc biệt, trước ảnh hưởng của bão số 4 (Narra) và mưa lớn sau bão, cán bộ, công nhân viên ngành Điện đã khẩn trương triển khai các phương án khắc phục sự cố, từng bước khôi phục cấp điện cho khách hàng tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Công nhân EVNNPC kiểm tra, vận hành lưới điện, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Ảnh: EVNNPC.

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, EVNNPC tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Tháng 8/2026, điện thương phẩm đạt 11,053 tỷ kWh, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 8 tháng, sản lượng điện thương phẩm đạt 79,16 tỷ kWh, tăng 12,05% so với cùng kỳ và tương đương 67,81% kế hoạch năm được EVN giao.

Cùng với tăng trưởng sản lượng, công tác giảm tổn thất điện năng tiếp tục được EVNNPC tập trung triển khai. Tỷ lệ tổn thất điện năng tháng 8 ở mức 3,09%; lũy kế 8 tháng đạt 3,54%, giảm 0,05% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,21% so với kế hoạch EVN giao.

Đẩy nhanh đầu tư, nâng cao năng lực lưới điện

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được EVNNPC triển khai trong năm 2026 là đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhằm nâng cao năng lực lưới điện và khả năng cung cấp điện.

Riêng trong tháng 8, Tổng công ty đã khởi công 9 dự án và đóng điện 3 dự án 110kV. Lũy kế 8 tháng, EVNNPC đã khởi công 35 dự án và đóng điện 34 dự án.

Đáng chú ý, đối với dự án hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) giai đoạn 1, đến nay đã có 11/47 trạm biến áp được đóng điện. Các đơn vị đang tiếp tục triển khai thi công những hạng mục còn lại.

Việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng điện không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng mà còn tạo nền tảng để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch theo hướng xanh, bền vững.

Thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà

Song song với đầu tư hạ tầng, EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh cũng như chăm sóc khách hàng.

Nhiều công nghệ, thiết bị mới được thử nghiệm, triển khai trên lưới điện và từng bước ứng dụng trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành. Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiếp tục được duy trì; riêng tháng 8/2026, EVNNPC tiếp nhận 42 ý tưởng sáng kiến từ các đơn vị.

Trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, Tổng công ty tiếp tục phát huy hiệu quả của ứng dụng EVN CSKH và Tổng đài EVN 1558. Theo EVNNPC, Tổng công ty hiện dẫn đầu toàn Tập đoàn về số lượng khách hàng cài đặt, liên kết ứng dụng EVN CSKH.

Đáng chú ý, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tiếp tục được EVNNPC triển khai theo quy định.

Trong tháng 8/2026, Tổng công ty phát triển mới 2.563 khách hàng, với tổng công suất 105,7 MW. Lũy kế 8 tháng, con số này đạt 14.044 khách hàng, tổng công suất 605,6 MW.

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại trụ sở Công ty Điện lực Cao Bằng, góp phần thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh và nâng cao hiệu quả sử dụng điện. Ảnh: EVNNPC.

Tính đến ngày 31/8/2026, toàn EVNNPC có 15.643 khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, với tổng công suất 929,3 MW. Đối với 16 dự án đầu tư lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại trụ sở các đơn vị, đến nay cơ bản đã hoàn thành và đưa vào vận hành.

Tăng tốc trong những tháng cuối năm

Bước vào tháng 9 và những tháng cuối năm 2026, EVNNPC xác định bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, liên tục là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết, mưa bão và giông sét còn diễn biến phức tạp.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý khiếm khuyết trên lưới điện; chủ động phòng ngừa sự cố; kiểm soát các đường dây, trạm biến áp mang tải cao; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư nhằm nâng cao năng lực cấp điện.

Công nhân EVNNPC kiểm tra thiết bị tại trạm biến áp, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và bảo đảm cung ứng điện trong những tháng cuối năm. Ảnh: EVNNPC.

Công tác giảm tổn thất điện năng tiếp tục được tập trung vào các đường dây, trạm biến áp có tổn thất cao. EVNNPC sẽ triển khai các giải pháp tối ưu phương thức vận hành, san tải, cân pha, cải tạo lưới điện và nâng cao hiệu quả đo đếm.

Đồng thời, việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện được tăng cường thông qua phân tích các chỉ số sự cố, SAIDI và khai thác dữ liệu từ các hệ thống quản lý vận hành. Qua đó, ngành Điện có thể nhận diện sớm những khu vực tiềm ẩn nguy cơ sự cố, mất điện kéo dài hoặc lặp lại để chủ động xử lý.

Trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành hệ thống đo đếm từ xa, nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ quản lý và triển khai DPPA. Mục tiêu là hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2026, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ khách hàng.

Chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng và thời tiết còn tiềm ẩn những diễn biến khó lường, EVNNPC khuyến nghị khách hàng, cơ quan, công sở và các cơ sở sản xuất chủ động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Theo khuyến nghị của Tổng Công ty, người sử dụng điện cần tắt các thiết bị không cần thiết, ưu tiên thiết bị tiết kiệm năng lượng và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn trong giờ cao điểm, từ 17h30 đến 22h30 hằng ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Sử dụng điện tiết kiệm không chỉ góp phần tối ưu chi phí cho khách hàng mà còn giúp giảm áp lực lên hệ thống điện, qua đó hỗ trợ ngành Điện vận hành hệ thống an toàn, ổn định và liên tục.

Với việc đồng thời triển khai các giải pháp về đầu tư hạ tầng, giảm tổn thất điện năng, chuyển đổi số, phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà và nâng cao chất lượng dịch vụ, EVNNPC đang tập trung nguồn lực cho mục tiêu bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Bắc trong những tháng cuối năm 2026.