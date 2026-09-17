EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm cung ứng điện những tháng cuối năm

Hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại Bắc Ninh góp phần tăng khả năng điều tiết, hỗ trợ lưới điện trong những thời điểm phụ tải tăng cao. (Ảnh: EVNNPC cung cấp)

Trong tháng 8 và những ngày đầu tháng 9/2026, EVNNPC bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố miền bắc. Dịp Quốc khánh 2/9, tổng công ty bố trí gần 1.000 ca trực tại tổng công ty và các đơn vị, chủ động lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện để xử lý các tình huống phát sinh.

Trước ảnh hưởng của bão số 4 (Narra) và mưa lớn sau bão, cán bộ, công nhân viên EVNNPC đã khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Điện thương phẩm tăng hơn 12%

Tháng 8/2026, điện thương phẩm của EVNNPC đạt 11,053 tỷ kWh, tăng 7,5% so cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng, sản lượng điện thương phẩm đạt 79,16 tỷ kWh, tăng 12,05% và bằng 67,81% kế hoạch năm Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) giao. Công tác giảm tổn thất điện năng tiếp tục được tập trung thực hiện. Tỷ lệ tổn thất điện năng tháng 8 ở mức 3,09%; lũy kế 8 tháng là 3,54%, giảm 0,05 % so cùng kỳ và thấp hơn 0,21% so kế hoạch EVN giao.

Hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại Trạm biến áp 110kV Phúc Sơn (E23.17), Công ty Điện lực Ninh Bình. (Ảnh: EVNNPC cung cấp)

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNNPC tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án nhằm nâng cao năng lực lưới điện và khả năng cung cấp điện. Trong tháng 8, EVNNPC khởi công 9 dự án và đóng điện 3 dự án 110kV.

Lũy kế 8 tháng, Tổng công ty khởi công 35 dự án và đóng điện 34 dự án. Đối với hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) giai đoạn 1, đến nay đã đóng điện 11/47 trạm biến áp; các đơn vị đang tiếp tục triển khai những hạng mục còn lại.

Cùng với đầu tư xây dựng, EVNNPC cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Riêng tháng 8, tổng công ty tiếp nhận 42 ý tưởng sáng kiến từ các đơn vị.

Nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tiếp tục được phát triển. Trong tháng 8, EVNNPC phát triển mới 2.563 khách hàng với tổng công suất 105,7MW. Lũy kế 8 tháng có 14.044 khách hàng với tổng công suất 605,6MW. Tính đến ngày 31/8/2026, toàn tổng công ty có 15.643 khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, với tổng công suất 929,3MW.

Tăng cường bảo đảm cung ứng điện cuối năm

Bước vào những tháng cuối năm, EVNNPC tiếp tục tập trung các giải pháp bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, liên tục, nhất là trong bối cảnh thời tiết mưa bão, dông sét còn diễn biến phức tạp. Các đơn vị được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý khiếm khuyết trên lưới điện, chủ động phòng ngừa sự cố, kiểm soát các đường dây, trạm biến áp mang tải cao và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư nhằm nâng cao năng lực cấp điện.

Đóng điện an toàn và thành công Giai đoạn 1 của dự án lưới điện trọng điểm nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Hải Hà-Quảng Hà-Texhong (Quảng Ninh). (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tiếp tục tập trung xử lý các đường dây, trạm biến áp có tổn thất cao; tối ưu phương thức vận hành, san tải, cân pha, cải tạo lưới điện và nâng cao hiệu quả đo đếm. Độ tin cậy cung cấp điện được tăng cường thông qua phân tích các chỉ số sự cố, SAIDI và khai thác dữ liệu từ các hệ thống quản lý vận hành để nhận diện, xử lý những khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố hoặc điện kéo dài.

Trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành hệ thống đo đếm từ xa, nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ quản lý và triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), hướng tới hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Nhân viên Điện lực Đông Triều, Công ty Điện lực Quảng Ninh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng EVN CSKH. (Ảnh: EVNNPC cung cấp)

EVNNPC khuyến nghị khách hàng, cơ quan, công sở và cơ sở sản xuất tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; tắt các thiết bị không cần thiết, ưu tiên thiết bị tiết kiệm năng lượng và hạn chế sử dụng thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút hằng ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy; sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả góp phần giảm chi phí cho khách hàng, đồng thời giảm áp lực lên hệ thống điện, hỗ trợ vận hành an toàn, ổn định.