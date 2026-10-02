EVNNPC đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ

Sáng 1/10, EVNNPC tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027. Dịp này, Tổng công ty đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; 5 tập thể, cá nhân thuộc EVNNPC được trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Anh Tuấn trao Cờ Thi đua cho bà Đỗ Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPC, đại diện Tổng công ty đón nhận.

Nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tăng trưởng

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cùng lãnh đạo một số ban chuyên môn của EVN.

Về phía EVNNPC có bà Đỗ Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; các thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các ban chuyên môn và đơn vị thành viên. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các đơn vị thành viên trong toàn Tổng công ty.

Trong khuôn khổ Hội nghị, EVNNPC tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước và đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ.

Theo Quyết định số 1657/QĐ-CTN ngày 29/9/2026, 2 Huân chương Lao động hạng Nhì được trao cho Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc và ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc EVNNPC. Ba Huân chương Lao động hạng Ba được trao cho Ban Tổ chức và Nhân sự EVNNPC, Công ty Điện lực Ninh Bình và ông Trương Công Diệm, Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên.

2 Huân chương Lao động hạng Nhì được trao cho Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc và ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc EVNNPC. Ba Huân chương Lao động hạng Ba được trao cho Ban Tổ chức và Nhân sự EVNNPC, Công ty Điện lực Ninh Bình và ông Trương Công Diệm, Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên.

Cũng tại Hội nghị, EVN công bố Quyết định số 1853/QĐ-TTg ngày 25/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho EVNNPC do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025 của Bộ Tài chính. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Anh Tuấn trao Cờ Thi đua cho bà Đỗ Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPC, đại diện Tổng công ty đón nhận.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 9 tháng năm 2026, EVNNPC tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố phía Bắc. Sản lượng điện nhận đạt 91,14 tỷ kWh, tăng khoảng 11,25% so với cùng kỳ; điện thương phẩm đạt 89,31 tỷ kWh, tăng 11,49% và bằng 76,5% kế hoạch EVN giao. Giá bán điện bình quân đạt 2.164,29 đồng/kWh, tăng 59,53 đồng/kWh so với cùng kỳ.

Công tác giảm tổn thất điện năng tiếp tục có chuyển biến. Tổn thất điện năng theo chu kỳ thương phẩm 9 tháng đạt 3,48%, thấp hơn 0,27 điểm phần trăm so với kế hoạch và giảm 0,06 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện SAIDI đạt 1.263 phút, bằng 62,03% kế hoạch và giảm 50,14% so với cùng kỳ.

Cùng với bảo đảm cung ứng điện, EVNNPC triển khai các giải pháp quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao chất lượng kinh doanh, dịch vụ khách hàng và đẩy mạnh số hóa các quy trình nghiệp vụ. Phát triển điện mặt trời mái nhà phục vụ tự sản xuất, tự tiêu thụ tiếp tục được thực hiện theo quy định, với 16.151 khách hàng, tổng công suất khoảng 709,4 MW.

Trong đầu tư xây dựng, Tổng công ty đã khởi công 47 dự án lưới điện 110kV và đóng điện 45 dự án trong 9 tháng. Các dự án trung, hạ thế và công trình thuộc kế hoạch năm 2026 cũng được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Đẩy nhanh đầu tư, chuyển đổi số

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục là một trong những trọng tâm hoạt động của EVNNPC. Tổng công ty tập trung triển khai GIS, Kho dữ liệu tập trung, các công cụ khai thác và phân tích dữ liệu, tự động hóa và số hóa trong quản lý vận hành, kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Đối với hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), giai đoạn 1 đã đóng điện vận hành 24/47 trạm biến áp 110kV; các giai đoạn tiếp theo đang được triển khai theo kế hoạch.

Trong lĩnh vực tài chính, EVNNPC tiếp tục nhận được đánh giá từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế. Fitch Ratings công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với EVNNPC, trong đó nâng Hồ sơ Tín nhiệm Độc lập (SCP) của Tổng công ty từ mức “bb” lên “bb+”; đồng thời khẳng định Xếp hạng Nhà phát hành dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) ở mức “BB+”, với Triển vọng Ổn định.

Tại Hội nghị, các ban chuyên môn và đơn vị thành viên trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp trong các lĩnh vực hoạt động. Các nội dung tập trung vào nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành, giảm tổn thất điện năng, kinh doanh dịch vụ khách hàng, chuyển đổi số và phát triển nguồn lực.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực của EVNNPC trong 9 tháng năm 2026, đồng thời đề nghị Tổng công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát chi phí, giảm tổn thất điện năng và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.

Lãnh đạo EVN cũng đề nghị EVNNPC tăng cường quản lý nhu cầu điện, chủ động chuẩn bị phương án cung ứng điện năm 2027; nghiên cứu, thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà phục vụ tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống BESS phù hợp với quy định, điều kiện thực tế và yêu cầu vận hành hệ thống điện.

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPC

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, bà Đỗ Nguyệt Ánh khẳng định, EVNNPC sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo của EVN thành chương trình hành động, tập trung bảo đảm cung ứng điện, nâng cao năng lực hệ thống, đẩy nhanh đầu tư xây dựng, giảm tổn thất điện năng và chuẩn bị các điều kiện cho kế hoạch năm 2027.

Trong 3 tháng cuối năm, Tổng công ty đặt trọng tâm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, phấn đấu hoàn thành 34 dự án khởi công và 45 dự án đóng điện theo kế hoạch; hoàn thành các dự án lưới điện trung, hạ thế và các công trình thuộc kế hoạch năm 2026 trước ngày 15/12/2026.

EVNNPC đồng thời chuẩn bị phương án cung ứng điện năm 2027, rà soát nhu cầu phụ tải và năng lực lưới điện; tăng cường phối hợp với các địa phương trong công tác quy hoạch, phát triển hệ thống điện; kiểm soát vận hành, giảm tổn thất, bảo đảm an toàn lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Các nền tảng GIS, Kho dữ liệu tập trung, Dashboard, ERP và các công cụ khai thác, phân tích dữ liệu tiếp tục được hoàn thiện. Tổng công ty cũng tập trung kiểm soát chi phí, công nợ, giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn; nghiên cứu, thúc đẩy điện mặt trời mái nhà phục vụ tự sản xuất, tự tiêu thụ và BESS phù hợp với điều kiện thực tế.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc EVNNPC.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện yêu cầu các ban chuyên môn và đơn vị thành viên bám sát các chỉ tiêu được giao, chủ động tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn trong các hoạt động.

Đáng chú ý, lãnh đạo EVNNPC yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của ngành điện trong đồng hành cùng các tỉnh, thành phố miền Bắc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; chủ động nắm bắt nhu cầu phụ tải, định hướng phát triển nguồn và lưới điện, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp bảo đảm hạ tầng điện phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

Theo đó, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm không chỉ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 mà còn chuẩn bị nền tảng cho kế hoạch năm 2027, trong đó yêu cầu về an toàn lao động, hiệu quả sử dụng nguồn lực, chất lượng cung ứng điện và năng lực hạ tầng tiếp tục được đặt lên hàng đầu.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Tổ chức và Nhân sự EVNNPC cũng công bố Quyết định của Tổng Giám đốc EVNNPC về việc khen thưởng các đơn vị có thành tích trong quý III/2026, gồm các hạng mục về hoàn thành xuất sắc toàn diện, giảm tổn thất điện năng, thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện và công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng.