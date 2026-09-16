EVNNPC dồn lực đẩy nhanh đầu tư xây dựng 4 tháng cuối năm

Các công trình đầu tư xây dựng được hoàn thành, đóng điện góp phần nâng cao năng lực vận hành lưới điện và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.

8 tháng khởi công 35 dự án

Chiều 15-9, EVNNPC tổ chức cuộc họp giao ban công tác đầu tư xây dựng 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2026. Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện chủ trì cuộc họp. Tại đây, lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị tập trung rà soát tiến độ các dự án, nhận diện khó khăn, vướng mắc và thống nhất giải pháp đẩy nhanh đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu vận hành và cung cấp điện trên địa bàn.

Theo báo cáo, trong 8 tháng đầu năm 2026, công tác đầu tư xây dựng của EVNNPC đạt một số kết quả đáng chú ý. Đối với lưới điện 220kV và 110kV, Tổng công ty đã khởi công 35 dự án, đóng điện 34 dự án. Công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định và phê duyệt hồ sơ tiếp tục được đẩy mạnh, tạo cơ sở triển khai các dự án theo kế hoạch.

Đối với nhóm dự án trung, hạ thế và các dự án khác, các đơn vị đã hoàn thành 586 dự án. Việc đưa các công trình vào vận hành góp phần nâng cao năng lực cấp điện, tăng cường độ tin cậy của lưới điện, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của khách hàng.

EVNNPC tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm, các dự án đường dây, trạm biến áp; đồng thời, phối hợp triển khai các xuất tuyến nhằm bảo đảm tính đồng bộ với lưới điện truyền tải. Các hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) cũng được triển khai theo từng giai đoạn, trong đó, một số hệ thống đã hoàn thành đóng điện và đưa vào vận hành.

Về nguồn vốn, trong 8 tháng, EVNNPC đã huy động 11.478 tỷ đồng, giá trị giải ngân đầu tư thuần đạt 7.002 tỷ đồng. Công tác quyết toán dự án tiếp tục được đẩy mạnh, với 552 dự án đã được phê duyệt quyết toán. Tổng công ty đồng thời rà soát, xử lý các dự án tồn đọng và vật tư, thiết bị tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và vốn đầu tư.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành kế hoạch năm

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đầu tư xây dựng vẫn còn một số khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu và nguồn cung vật tư, thiết bị. Biến động giá, điều kiện thời tiết và yêu cầu đồng bộ với các dự án hạ tầng khác cũng tác động đến tiến độ một số công trình.

Các Phó Tổng Giám đốc EVNNPC trao đổi, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng.

Trước yêu cầu hoàn thành kế hoạch năm, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện yêu cầu các ban chuyên môn và đơn vị tập trung cao độ cho công tác đầu tư xây dựng trong 4 tháng cuối năm. Trước hết, các đơn vị phải rà soát toàn bộ danh mục dự án, xác định rõ công trình, phần việc trọng tâm và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Tiến độ từng dự án phải gắn với trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị và bộ phận trực tiếp phụ trách.

Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là tăng cường phối hợp giữa các Ban Quản lý dự án và Công ty Điện lực. Các Công ty Điện lực cần phát huy vai trò đầu mối tại địa phương, chủ động làm việc với các cơ quan chức năng để đẩy nhanh thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và các nội dung liên quan. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời tổng hợp, báo cáo Tổng công ty để xem xét, tháo gỡ.

Cùng với đó, EVNNPC yêu cầu chú trọng chất lượng hồ sơ tư vấn, lựa chọn và đánh giá năng lực nhà thầu; tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ tại hiện trường. Các ban chuyên môn Tổng công ty cần phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt, đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp.

Đối với các dự án có nguy cơ chậm tiến độ, Tổng công ty yêu cầu xác định rõ nguyên nhân, mốc thời gian xử lý và trách nhiệm của từng đơn vị để tập trung tháo gỡ. Việc triển khai dự án phải bám sát nhu cầu vận hành thực tế của lưới điện, bảo đảm đồng bộ với các công trình truyền tải và đáp ứng kịp thời nhu cầu phụ tải.

Cùng với tiến độ thi công, việc bảo đảm nguồn lực cho các dự án cũng được EVNNPC đặt ra. Tổng công ty yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, cân đối và điều động vật tư, thiết bị giữa các dự án, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có; đồng thời, thu xếp vốn và thực hiện giải ngân kịp thời theo khối lượng hoàn thành. Công tác quyết toán dự án, xử lý các tồn đọng tiếp tục được tập trung thực hiện.

Trong những tháng cuối năm, yêu cầu đầu tư xây dựng cũng gắn với nhiệm vụ bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phụ tải. Việc sớm hoàn thành các công trình đường dây, trạm biến áp và các dự án nâng cao năng lực lưới điện sẽ góp phần tăng khả năng cấp điện, đồng thời, tạo điều kiện để hệ thống điện đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Trong 8 tháng năm 2026, điện thương phẩm của EVNNPC đạt 79,16 tỷ kWh, tăng 12,05% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 67,81% kế hoạch năm EVN giao. Tỷ lệ tổn thất điện năng lũy kế đạt 3,54%, giảm 0,05% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,21% so với kế hoạch EVN giao.

Với khối lượng công việc còn lớn trong 4 tháng cuối năm, EVNNPC yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực, tăng cường phối hợp, bám sát tiến độ từng công trình và chủ động xử lý các điểm nghẽn phát sinh. Việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lưới điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn miền Bắc.