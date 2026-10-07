EVNNPC đầu tư 92 tỷ đồng xây trạm biến áp tại Khu công nghiệp Gia Lách

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UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND chấp thuận Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) là nhà đầu tư thực hiện Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp Gia Lách.

Theo quyết định, dự án có mục tiêu truyền tải và phân phối điện, được thực hiện tại Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng, xã Nghi Xuân. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 92 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 31 tỷ đồng, chiếm 33,6%; vốn huy động 61 tỷ đồng, tương đương 66,4%.

Về quy mô, phần đường dây 110kV được đầu tư dài khoảng 0,08 km, mạch kép sử dụng dây AC300, đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Hưng Nguyên - 110kV Nghi Xuân.

Hạng mục chính còn lại là trạm biến áp 110kV, được quy hoạch với quy mô 2 máy biến áp, công suất 40 MVA mỗi máy, cấp điện áp 110/35/22kV. Ở giai đoạn này, dự án lắp đặt trước 1 máy biến áp công suất 40 MVA, áp dụng công nghệ trạm biến áp kỹ thuật số. Hệ thống tủ phân phối 22kV được đầu tư 6 tủ xuất tuyến theo quy định.

Diện tích dự kiến sử dụng cho phần đường dây gồm 0,04 ha đất chiếm chỗ xây dựng móng cột và 0,12 ha hành lang tuyến. Khu vực trạm biến áp sử dụng khoảng 0,58 ha, cùng 0,023 ha đất dành cho đường vào trạm. Quy mô diện tích và phạm vi ranh giới sử dụng đất sẽ được xác định cụ thể trong quá trình thực hiện các thủ tục đất đai.

Dự án có thời hạn hoạt động từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư đến ngày 25/11/2074. Theo kế hoạch, công trình phải hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý IV/2027.

EVNNPC có trách nhiệm chủ động cân đối, huy động đủ nguồn vốn để triển khai dự án đúng tiến độ, không sử dụng nguồn vốn đã cam kết, bố trí cho dự án này vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc dự án khác làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình; thực hiện dự án đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và các nội dung được chấp thuận; tuân thủ quy định về quy hoạch, xây dựng, đất đai, điện lực, môi trường, quốc phòng, an ninh, phòng cháy, chữa cháy và các quy định pháp luật có liên quan.

Cùng với đó, EVNNPC có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ các ý kiến thẩm định của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Báo cáo thẩm định số 82/BC-KKT ngày 28/9/2026 và ý kiến của các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm công trình được thực hiện an toàn, đồng bộ và hiệu quả.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long được giao phối hợp với EVNNPC trong quá trình đầu tư, thi công và vận hành dự án, bảo đảm đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng; bàn giao mặt bằng theo phương án sử dụng đất đã thống nhất, không để quá trình thi công ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án theo thẩm quyền, tổng hợp khó khăn, vướng mắc và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý. Các sở Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Nghi Xuân cùng các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và triển khai dự án theo quy định.