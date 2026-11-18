Đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác nguồn điện và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cung ứng điện trong những năm tới. Chuỗi hoạt động tại bốn tỉnh Tây Bắc vừa qua là bước đi cụ thể, thể hiện cách tiếp cận chủ động, đồng bộ của EVNNPC trong đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ động kết nối, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng năng lượng

Năm 2026, công suất phụ tải cực đại của EVNNPC đạt trên 21.100MW, tăng hơn 11% so với năm 2025; sản lượng điện thương phẩm cả năm ước đạt trên 118 tỷ kWh. Trước nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, đặc biệt tại các khu công nghiệp và địa bàn phát triển kinh tế trọng điểm, EVNNPC chủ động chuẩn bị hạ tầng lưới điện, tăng cường phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2027–2030.

Trong bối cảnh đó, việc phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, nâng cao năng lực truyền tải, phân phối và khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng hiện có đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đặc biệt tại khu vực Tây Bắc, nơi tập trung nhiều nhà máy thủy điện quan trọng của hệ thống điện quốc gia, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các đơn vị ngành Điện và doanh nghiệp đầu tư nguồn điện có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả vận hành và phát triển hạ tầng năng lượng.

EVNNPC tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị ngành Điện và chủ đầu tư nhà máy thủy điện nhằm thúc đẩy phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện khu vực Tây Bắc

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, EVNNPC đã chủ động triển khai chuỗi hội nghị làm việc nhằm đánh giá tình hình cung ứng điện, công tác phối hợp vận hành các nhà máy thủy điện, đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, đấu nối và giải tỏa công suất nguồn điện.

Từ ngày 28/10 đến 12/11/2026, EVNNPC đã tổ chức các hội nghị phối hợp quản lý vận hành với chủ đầu tư nhà máy thủy điện, kết hợp làm việc với UBND bốn tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và Lai Châu. Các chương trình có sự tham gia của lãnh đạo chính quyền địa phương, đại diện Bộ Công Thương, các đơn vị truyền tải, điều độ hệ thống điện và các chủ đầu tư nhà máy thủy điện. Đoàn công tác EVNNPC do Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện dẫn đầu, cùng các thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc đóng góp nguồn điện quan trọng cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội

Khu vực Tây Bắc tập trung số lượng lớn các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, với 259 nhà máy đang vận hành tại bốn tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và Lai Châu, đóng góp nguồn điện quan trọng cho hệ thống điện quốc gia. Trong đó, Sơn La có 57 nhà máy thủy điện nhỏ với tổng công suất khoảng 670MW; Điện Biên có 24 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ với tổng công suất 334,4MW; Lào Cai có 108 nhà máy thủy điện đấu nối lưới điện 110kV và trung áp, với tổng công suất gần 1.800MW; Lai Châu có 70 nhà máy đấu nối ở các cấp điện áp này, với tổng công suất 1.328,4MW. Quy mô nguồn điện lớn vừa tạo lợi thế phát triển năng lượng, vừa đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực hạ tầng lưới điện để tiếp nhận, truyền tải và giải tỏa công suất hiệu quả.

Tiêu biểu tại Lai Châu, 43 nhà máy thủy điện nhỏ tham gia dịch chuyển thời gian phát điện, với tổng công suất hỗ trợ lớn nhất đạt 555,8MW, tương đương 27,8% công suất huy động thủy điện nhỏ toàn miền Bắc. Tại Sơn La, 17 nhà máy tham gia với tổng công suất 114,1MW. Những kết quả này cho thấy hiệu quả của việc tăng cường phối hợp, khai thác linh hoạt nguồn điện hiện có để hỗ trợ hệ thống trong những thời điểm cần thiết.

Đại diện các chủ đầu tư nhà máy điện trao đổi những khó khăn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành, giải tỏa công suất nguồn điện

Không chỉ đánh giá kết quả vận hành, chuỗi hội nghị còn tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa cơ quan quản lý, đơn vị vận hành lưới điện và các doanh nghiệp đầu tư nguồn điện. Những khó khăn liên quan đến tiến độ dự án, khả năng đấu nối, phương án vận hành và giải tỏa công suất được trao đổi, làm rõ, góp phần tăng cường sự thống nhất và trách nhiệm phối hợp giữa các bên.

Đi trước một bước, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế

Một trong những nội dung xuyên suốt các cuộc làm việc là yêu cầu phát triển hạ tầng điện phải gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đặc biệt trong bối cảnh các tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị.

Tại Lào Cai, nơi đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, nhu cầu điện được dự báo tiếp tục gia tăng mạnh trong những năm tới. Công suất phụ tải cực đại dự kiến tăng từ khoảng 833MW năm 2026 lên 1.550–1.718MW vào năm 2030. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về phát triển đồng bộ hạ tầng lưới điện, nhất là các công trình cấp điện cho khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phụ tải lớn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh yêu cầu phát triển hạ tầng điện đồng bộ, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh yêu cầu hạ tầng điện phải đi trước một bước, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị; đồng thời đề nghị các đơn vị ngành Điện phối hợp đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện trọng điểm trên địa bàn.

Tại Điện Biên, yêu cầu đặt ra là nâng cao năng lực truyền tải, từng bước khắc phục sự phụ thuộc vào hệ thống lưới điện 110kV. Lai Châu chú trọng giải quyết bài toán giải tỏa công suất các nguồn thủy điện, trong khi Sơn La tập trung phát triển hạ tầng phù hợp với tiềm năng nguồn điện và nhu cầu phụ tải.

Mặc dù có những đặc thù khác nhau, các địa phương đều thống nhất quan điểm phát triển nguồn điện phải gắn với khả năng truyền tải, phân phối và nhu cầu sử dụng điện thực tế. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa chính quyền, ngành Điện và các nhà đầu tư ngay từ quá trình chuẩn bị dự án nhằm hạn chế tình trạng thiếu đồng bộ giữa nguồn và lưới điện.

Qua các cuộc làm việc, Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện khẳng định quan điểm xuyên suốt của Tổng công ty là chủ động đồng hành cùng các địa phương, tăng cường kết nối giữa các đơn vị ngành Điện và cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng năng lượng.

Ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu tại hội nghị, khẳng định quyết tâm đồng hành cùng các địa phương trong phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng năng lượng

Theo Tổng Giám đốc EVNNPC, việc phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, nâng cao năng lực truyền tải và giải tỏa công suất không chỉ là yêu cầu cấp thiết trong bảo đảm cung ứng điện mà còn có ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng hạ tầng phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng sự gắn kết giữa quy hoạch phát triển nguồn điện, tiến độ đầu tư lưới điện và dự báo nhu cầu phụ tải, hạn chế tình trạng nguồn điện đã hoàn thành nhưng chưa có đủ hạ tầng giải tỏa công suất.

Trên cơ sở những nội dung đã trao đổi, EVNNPC tiếp tục chủ động xây dựng phương án bảo đảm cung ứng điện năm 2027 và giai đoạn tiếp theo; tập trung cải tạo, nâng cấp và phát triển hệ thống lưới điện 110kV, trung và hạ áp thuộc phạm vi quản lý, ưu tiên những khu vực có nhu cầu phụ tải tăng nhanh, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và những địa bàn có tiềm năng phát triển nguồn điện.

Đồng thời, Tổng công ty tăng cường phối hợp với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và các đơn vị liên quan thúc đẩy những công trình truyền tải quan trọng như đường dây 220kV Sơn La – Điện Biên, đường dây 220kV Than Uyên – 500kV Lào Cai, các trạm biến áp 220kV Phong Thổ, Pắc Ma và các công trình đấu nối liên quan.

Song song với phát triển hạ tầng, EVNNPC chú trọng nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý vận hành các nhà máy thủy điện; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong kiểm tra, giám sát thiết bị, nâng cao chất lượng dự báo và chuẩn bị các phương án vận hành phù hợp.

Các Công ty Điện lực địa phương chủ động rà soát, bảo dưỡng lưới điện, sẵn sàng bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và biên giới.

Nhân viên tại các Công ty Điện lực luôn sẵn sàng tăng cường kiểm tra, quản lý vận hành lưới điện, chuẩn bị các phương án bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Bên cạnh đó, Tổng công ty tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong tháo gỡ khó khăn về đầu tư, đấu nối và phát triển nguồn điện; thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng các giải pháp lưu trữ năng lượng phù hợp.

Trong khuôn khổ chuỗi hội nghị, EVNNPC cũng biểu dương, khen thưởng các chủ đầu tư nhà máy thủy điện có thành tích trong công tác phối hợp quản lý vận hành năm 2026, qua đó ghi nhận sự đồng hành, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc bảo đảm cung ứng điện.

Lãnh đạo EVNNPC trao khen thưởng cho các chủ đầu tư nhà máy thủy điện có thành tích trong công tác phối hợp quản lý vận hành năm 2026

Chuỗi hoạt động tại 4 tỉnh Tây Bắc không đơn thuần là những cuộc làm việc nhằm giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn thể hiện sự chủ động của EVNNPC trong việc kết nối các nguồn lực, tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương, các đơn vị ngành Điện và cộng đồng doanh nghiệp. Việc chủ động trao đổi, phối hợp ngay từ khâu dự báo nhu cầu, quy hoạch, chuẩn bị đầu tư đến vận hành thực tế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng hiện có, hạn chế những điểm nghẽn trong tương lai và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án năng lượng phát triển.

Đây cũng là bước đi thiết thực của EVNNPC trong cụ thể hóa Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chủ động chuẩn bị hạ tầng điện, đồng hành cùng các địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, thu hút đầu tư và tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, phát triển bền vững trong những năm tới.