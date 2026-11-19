Chủ động kết nối nguồn và lưới điện, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tại khu vực miền Bắc liên tục gia tăng, việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quy hoạch, đầu tư và vận hành hệ thống điện. Không chỉ tập trung phát triển các công trình nguồn điện, việc xây dựng hạ tầng truyền tải, phân phối đồng bộ cũng trở thành yếu tố then chốt nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và kinh doanh.

Trước yêu cầu đó, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang chủ động tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị trong ngành Điện và chủ đầu tư nhà máy điện để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về hạ tầng. Trọng tâm là thúc đẩy phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, nâng cao năng lực tiếp nhận, truyền tải và giải tỏa công suất, hạn chế tình trạng nguồn điện đã được đầu tư nhưng chưa thể khai thác hết hiệu quả do thiếu hạ tầng đấu nối.

Từ ngày 28/10 đến 12/11/2026, EVNNPC đã tổ chức chuỗi hội nghị phối hợp quản lý vận hành với các chủ đầu tư nhà máy thủy điện, đồng thời làm việc với UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và Lai Châu.

EVNNPC tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị ngành Điện và chủ đầu tư nhà máy thủy điện nhằm thúc đẩy phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện khu vực Tây Bắc. Ảnh: EVNNPC.

Các chương trình có sự tham gia của lãnh đạo chính quyền địa phương, đại diện Bộ Công Thương, các đơn vị truyền tải, điều độ hệ thống điện và doanh nghiệp đầu tư nguồn điện. Đoàn công tác EVNNPC do ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty dẫn đầu, cùng các thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

Chuỗi hoạt động thể hiện cách tiếp cận chủ động của EVNNPC trong công tác phối hợp liên ngành, đưa những vấn đề phát sinh từ thực tiễn vận hành và đầu tư hạ tầng điện ra trao đổi trực tiếp với các địa phương, doanh nghiệp. Qua đó, từng bước xác định giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo sự thống nhất trong triển khai các dự án năng lượng có tính liên kết vùng.

Áp lực phụ tải gia tăng, yêu cầu cấp thiết phát triển lưới điện đồng bộ

Theo số liệu EVNNPC cung cấp, năm 2026, công suất phụ tải cực đại của Tổng công ty đạt trên 21.100MW, tăng hơn 11% so với năm 2025. Sản lượng điện thương phẩm cả năm ước đạt trên 118 tỷ kWh. Những con số này cho thấy nhu cầu điện tiếp tục tăng mạnh, gắn liền với quá trình mở rộng sản xuất công nghiệp, phát triển dịch vụ và đô thị hóa tại các địa phương miền Bắc.

Đáng chú ý, khu vực Tây Bắc đang sở hữu tiềm năng thủy điện lớn với hệ thống nhà máy được đầu tư và đưa vào vận hành tại nhiều địa phương. Hiện 4 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và Lai Châu có tổng cộng 259 nhà máy thủy điện đang hoạt động.

Các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc đóng góp nguồn điện quan trọng cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: EVNNPC.

Cụ thể, Sơn La có 57 nhà máy thủy điện nhỏ với tổng công suất khoảng 670MW; Điện Biên có 24 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ với tổng công suất 334,4MW. Tại Lào Cai, có 108 nhà máy thủy điện đấu nối vào lưới điện 110kV và trung áp, tổng công suất gần 1.800MW. Trong khi đó, Lai Châu có 70 nhà máy đấu nối ở các cấp điện áp này, với tổng công suất 1.328,4MW.

Quy mô nguồn thủy điện lớn tạo lợi thế quan trọng cho phát triển năng lượng tại khu vực Tây Bắc, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy các ngành công nghiệp, dịch vụ và kinh tế địa phương. Tuy nhiên, tiềm năng này chỉ có thể được khai thác hiệu quả khi hệ thống lưới điện được đầu tư tương xứng, bảo đảm khả năng tiếp nhận, truyền tải và giải tỏa công suất.

Thực tế đặt ra yêu cầu phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị quản lý vận hành, chủ đầu tư nhà máy điện và chính quyền địa phương. Nếu tiến độ phát triển nguồn điện không gắn với tiến độ đầu tư lưới điện, nguy cơ quá tải, nghẽn mạch hoặc hạn chế khả năng huy động công suất có thể ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác các dự án năng lượng.

Đây cũng là lý do EVNNPC xác định việc phối hợp với các địa phương và chủ đầu tư thủy điện không chỉ nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn là nâng cao hiệu quả vận hành toàn hệ thống.

Hạ tầng điện phải đi trước một bước, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Tại hội nghị làm việc ở Lào Cai, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu phát triển hạ tầng điện phải đi trước một bước, đáp ứng nhu cầu mở rộng công nghiệp, dịch vụ và đô thị, đặc biệt trong bối cảnh địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh yêu cầu phát triển hạ tầng điện đồng bộ, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Ảnh: EVNNPC.

Theo dự báo được đưa ra tại hội nghị, công suất phụ tải cực đại của tỉnh Lào Cai có thể tăng từ khoảng 833MW năm 2026 lên mức 1.550-1.718MW vào năm 2030. Đây là mức tăng đáng kể, phản ánh nhu cầu năng lượng ngày càng lớn khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư được mở rộng.

Trước yêu cầu này, việc đầu tư đồng bộ các công trình lưới điện được xác định là điều kiện quan trọng để bảo đảm nguồn cung, nâng cao năng lực tiếp nhận phụ tải và tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị các đơn vị ngành Điện tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình lưới điện trọng điểm, nhất là những dự án phục vụ khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các phụ tải lớn.

Định hướng này cũng cho thấy mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa phát triển hạ tầng năng lượng với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. Điện không chỉ là đầu vào thiết yếu của hoạt động sản xuất mà còn là một trong những điều kiện quyết định khả năng thu hút đầu tư, mở rộng quy mô doanh nghiệp và hình thành các trung tâm công nghiệp mới.

Phát biểu tại chuỗi hội nghị, ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc EVNNPC khẳng định quan điểm xuyên suốt của Tổng công ty là chủ động đồng hành cùng các địa phương, tăng cường kết nối giữa các đơn vị trong ngành Điện và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng năng lượng.

Ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu tại hội nghị, khẳng định quyết tâm đồng hành cùng các địa phương trong phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng năng lượng. Ảnh: EVNNPC.

Theo lãnh đạo EVNNPC, phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, nâng cao năng lực truyền tải và giải tỏa công suất không chỉ là yêu cầu cấp thiết trong bảo đảm cung ứng điện mà còn mang ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng hạ tầng phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Trong đó, sự gắn kết giữa quy hoạch phát triển nguồn điện, tiến độ đầu tư lưới điện và dự báo nhu cầu phụ tải cần được đặc biệt chú trọng. Đây là yếu tố quan trọng để hạn chế tình trạng mất cân đối giữa nguồn và lưới, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong lĩnh vực năng lượng.

Đẩy nhanh các công trình trọng điểm, củng cố an ninh năng lượng

Trên cơ sở những nội dung trao đổi với các địa phương và chủ đầu tư, EVNNPC tiếp tục chủ động xây dựng phương án bảo đảm cung ứng điện năm 2027 và các năm tiếp theo. Tổng Công ty tập trung cải tạo, nâng cấp và phát triển hệ thống lưới điện 110kV, trung áp, hạ áp thuộc phạm vi quản lý, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng phụ tải và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Song song với đó, EVNNPC tăng cường phối hợp với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và các đơn vị liên quan thúc đẩy tiến độ những công trình truyền tải điện quan trọng tại khu vực Tây Bắc.

Trong số các dự án được quan tâm có đường dây 220kV Sơn La - Điện Biên, đường dây 220kV Than Uyên - 500kV Lào Cai, các trạm biến áp 220kV Phong Thổ, Pắc Ma cùng những công trình đấu nối liên quan.

Việc triển khai đồng bộ các dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường liên kết lưới điện khu vực, nâng cao khả năng truyền tải công suất từ các nguồn thủy điện, đồng thời tạo điều kiện tiếp nhận nguồn điện và đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng.

Bên cạnh đầu tư xây dựng, EVNNPC cũng chú trọng nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý vận hành các nhà máy thủy điện, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý lưới điện và tăng cường các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Đây là những giải pháp có tính bổ trợ, giúp nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng hiện hữu, giảm áp lực đầu tư mới và góp phần bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, liên tục.

Có thể thấy, chuỗi hoạt động tại Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và Lai Châu là bước đi cụ thể trong chiến lược chủ động chuẩn bị hạ tầng năng lượng của EVNNPC. Thay vì chỉ tập trung xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành, Tổng công ty đang hướng tới cách tiếp cận tổng thể hơn, gắn kết quy hoạch, đầu tư, quản lý vận hành và nhu cầu phát triển kinh tế của từng địa phương.

Đáng chú ý, những nỗ lực này cũng góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống năng lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh miền Bắc tiếp tục là khu vực có nhu cầu năng lượng lớn, việc chủ động chuẩn bị hạ tầng điện, tháo gỡ điểm nghẽn truyền tải và nâng cao hiệu quả vận hành nguồn điện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Điện mà còn cần sự đồng hành của chính quyền địa phương, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Với định hướng lấy hạ tầng năng lượng làm nền tảng, EVNNPC đang từng bước tăng cường năng lực cung ứng điện, đồng hành cùng các địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, thu hút đầu tư và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, hướng tới bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.