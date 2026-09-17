EVNNPC bảo đảm cung ứng điện những tháng cuối năm 2026

EVNNPC bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong tháng 8 và những ngày đầu tháng 9/2026, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố miền Bắc. Cùng với duy trì đà tăng trưởng điện thương phẩm, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang tập trung đầu tư lưới điện, ứng dụng công nghệ và chuẩn bị các giải pháp vận hành cho những tháng cuối năm.

Trong dịp Quốc khánh 2/9, EVNNPC bố trí gần 1.000 ca trực tại Tổng công ty và các đơn vị; chuẩn bị lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện để xử lý tình huống phát sinh. Khi bão số 4 (Narra) và mưa lớn sau bão ảnh hưởng đến lưới điện, cán bộ, công nhân viên EVNNPC đã khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Điện thương phẩm tăng 12,05% trong 8 tháng

Kết quả sản xuất, kinh doanh cho thấy EVNNPC bảo đảm cung ứng điện trong bối cảnh nhu cầu tiếp tục tăng. Tháng 8/2026, điện thương phẩm của Tổng công ty đạt 11,053 tỷ kWh, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng, điện thương phẩm đạt 79,16 tỷ kWh, tăng 12,05% so với cùng kỳ và bằng 67,81% kế hoạch năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao.

Công tác giảm tổn thất điện năng tiếp tục được chú trọng. Tỷ lệ tổn thất điện năng tháng 8 ở mức 3,09%; lũy kế 8 tháng đạt 3,54%, giảm 0,05% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,21% so với kế hoạch EVN giao.

Để củng cố năng lực cấp điện, EVNNPC đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng. Trong tháng 8/2026, Tổng công ty khởi công 9 dự án và đóng điện 3 dự án 110 kV. Tính chung 8 tháng, 35 dự án đã được khởi công và 34 dự án được đóng điện. Đối với hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) giai đoạn 1, EVNNPC đã đóng điện 11 trong tổng số 47 trạm biến áp; các hạng mục còn lại đang tiếp tục được thi công.

Cùng với đầu tư lưới điện, EVNNPC thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Nhiều công nghệ, thiết bị được thử nghiệm trên lưới điện và từng bước đưa vào quản lý kỹ thuật, vận hành. Riêng tháng 8/2026, Tổng công ty tiếp nhận 42 ý tưởng sáng kiến từ các đơn vị.

Trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, EVNNPC tiếp tục phát huy hiệu quả Ứng dụng EVN CSKH và Tổng đài EVN 1558. Tổng công ty hiện dẫn đầu toàn Tập đoàn về số khách hàng cài đặt, liên kết Ứng dụng EVN CSKH, tạo thêm kênh tiếp nhận thông tin và sử dụng dịch vụ điện trên môi trường số.

Nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cũng tiếp tục phát triển theo quy định. Trong tháng 8/2026, EVNNPC ghi nhận thêm 2.563 khách hàng với tổng công suất 105,7 MW; lũy kế 8 tháng có 14.044 khách hàng với tổng công suất 605,6 MW. Đến ngày 31/8/2026, toàn Tổng công ty có 15.643 khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, tổng công suất 929,3 MW. Trong 16 dự án lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại trụ sở các đơn vị, phần lớn đã hoàn thành và đưa vào vận hành.

Công tác thông tin về dịch vụ khách hàng số, nguồn điện dự phòng, đầu tư xây dựng, Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu (EDGE) và các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai bám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian bão số 4 ảnh hưởng, tình hình vận hành lưới điện, công tác ứng trực và tiến độ khôi phục cấp điện được cập nhật tới khách hàng và cộng đồng.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, công nhân viên EVNNPC tại Lào Cai và Sơn La đã hỗ trợ người dân, học sinh gặp tai nạn giao thông, phối hợp sơ cứu và đưa người bị nạn đến cơ sở y tế trong tháng 8. Những hành động này góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của người lao động ngành Điện tại địa phương.

Tăng tốc đầu tư và nâng cao chất lượng phục vụ

Trong tháng 9 và những tháng cuối năm 2026, EVNNPC bảo đảm cung ứng điện gắn với yêu cầu vận hành hệ thống an toàn, ổn định, liên tục khi mưa bão, giông sét còn có thể diễn biến phức tạp. Tổng công ty yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý khiếm khuyết trên lưới; chủ động phòng ngừa sự cố; kiểm soát các đường dây, trạm biến áp mang tải cao; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cao năng lực cấp điện.

Các giải pháp giảm tổn thất điện năng sẽ tập trung vào những đường dây, trạm biến áp có mức tổn thất cao, kết hợp tối ưu phương thức vận hành, san tải, cân pha, cải tạo lưới điện và nâng cao hiệu quả đo đếm. EVNNPC cũng tăng cường phân tích các chỉ số sự cố, SAIDI và khai thác dữ liệu từ hệ thống quản lý vận hành để nhận diện, xử lý kịp thời khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố, mất điện kéo dài hoặc lặp lại.

Tổng công ty hiện dẫn đầu toàn Tập đoàn về số khách hàng cài đặt, liên kết Ứng dụng EVN CSKH

Trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVNNPC bảo đảm cung ứng điện đi cùng mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ. Tổng công ty tiếp tục chuyển đổi số, vận hành hệ thống đo đếm từ xa, nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ quản lý và triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Trước dự báo thời tiết còn phức tạp và nắng nóng có thể xuất hiện trong những tháng cuối năm, EVNNPC khuyến nghị khách hàng, cơ quan, công sở và cơ sở sản xuất sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; tắt thiết bị không cần thiết, ưu tiên thiết bị tiết kiệm năng lượng và hạn chế sử dụng thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần.

Sử dụng điện hợp lý giúp khách hàng kiểm soát chi phí, đồng thời giảm áp lực lên hệ thống. Cùng với sự đồng hành của khách hàng, các giải pháp vận hành, đầu tư và dịch vụ đang được triển khai là cơ sở để EVNNPC bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong những tháng còn lại của năm 2026.