EVNHCMC xác định 5 trọng tâm giúp TP.HCM tăng trưởng hai con số

Quy mô địa bàn quản lý của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) được mở rộng lên gần 7.000km², bao gồm đô thị trung tâm, các khu công nghiệp, khu chế xuất, trung tâm logistics, khu vực cảng biển, sân bay, các đô thị mới, vùng ven biển và đặc khu Côn Đảo.

Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đòi hỏi điện không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu hiện tại mà còn phải được chuẩn bị trước một bước cho công nghiệp công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, giao thông điện, sản xuất xanh, kinh tế biển và các khu đô thị mới.

EVNHCMC đang áp dụng nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TP.HCM.

Trước yêu cầu đó, EVNHCMC xác định một số định hướng trọng tâm.

Trước hết, Tổng công ty tập trung ổn định tổ chức, chuẩn hóa quy trình và nhanh chóng đưa các đơn vị mới sau sáp nhập vận hành theo một mô hình thống nhất. Việc hợp nhất không chỉ là thay đổi địa giới quản lý, mà phải từng bước thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật, dữ liệu, phần mềm dùng chung, phương thức tổ chức lao động và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Thứ hai, EVNHCMC sẽ đẩy mạnh đầu tư phát triển lưới điện 220kV, 110kV và lưới điện phân phối, ưu tiên các khu vực có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao, khu công nghiệp, khu đô thị mới và những địa bàn còn hạn chế về khả năng dự phòng. Tổng công ty tập trung khắc phục các điểm yếu tại địa bàn mới tiếp nhận; từng bước bảo đảm tiêu chí vận hành N-1; tăng cường liên kết giữa các khu vực; hoàn thiện kết cấu mạch vòng và nâng cao khả năng chuyển tải khi xảy ra sự cố hoặc bảo trì thiết bị.

Cùng với đầu tư công trình mới, EVNHCMC sẽ tăng cường ứng dụng trạm biến áp số, thiết bị GIS, công nghệ giám sát trực tuyến, vật liệu mới và các giải pháp thi công hiện đại nhằm rút ngắn thời gian xây dựng, tiết kiệm quỹ đất và nâng cao mỹ quan đô thị.

Trong giai đoạn mới, EVNHCMC không chỉ cung cấp đủ điện, mà xây dựng một hệ thống điện có độ tin cậy cao.

Thứ ba, Tổng công ty tiếp tục mở rộng tự động hóa và lưới điện thông minh ra toàn bộ không gian quản lý mới. Đồng thời, sẽ chuẩn hóa dữ liệu lưới điện; mở rộng các hệ thống SCADA/DMS, OMS, GIS, đo xa và nền tảng quản lý kỹ thuật; từng bước tự động hóa lưới điện trung thế, giám sát trực tuyến trạm biến áp phân phối và đưa các trạm 110kV đủ điều kiện sang vận hành không người trực.

Thứ tư, EVNHCMC sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo phụ tải, chẩn đoán thiết bị, phát hiện bất thường, tối ưu hóa vận hành và hỗ trợ ra quyết định. Khi mức độ số hóa và kết nối ngày càng cao, an ninh mạng phải được đặt ngang hàng với an toàn vận hành. EVNHCMC sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống bảo mật nhiều lớp, giám sát an toàn thông tin, dự phòng dữ liệu và diễn tập ứng phó sự cố.

Thứ năm, Tổng công ty chủ động chuẩn bị hạ tầng cho chuyển dịch năng lượng và phát triển xanh, phối hợp tích hợp điện mặt trời mái nhà, năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ, trạm sạc xe điện và các mô hình điều chỉnh phụ tải. Tiếp tục đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia về tự động hóa, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và năng lượng mới; đồng thời xây dựng lực lượng công nhân có kỹ năng làm việc với thiết bị, công nghệ và quy trình hiện đại.

Nhiệm vụ của EVNHCMC trong giai đoạn mới không chỉ là bảo đảm cung cấp đủ điện, mà phải xây dựng một hệ thống điện có độ tin cậy cao, khả năng dự phòng tốt, vận hành linh hoạt, an toàn, xanh và thông minh; đủ năng lực đáp ứng tốc độ tăng trưởng cao của Thành phố trong nhiều năm tới.

EVNHCMC sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới sáng tạo, đưa hạ tầng điện đi trước một bước, tạo nền tảng để TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân.