EVNHCMC và GEAPP tăng cường hợp tác chuyển đổi năng lượng, phát triển lưới điện thông minh

Tham dự lễ ký kết, về phía EVNHCMC có: Phó Tổng Giám đốc Luân Quốc Hưng; đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc.

Về phía GEAPP có: Giám đốc Toàn cầu, Chương trình Lưới điện Tương lai Biswarup Ghosh; Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Minh; các thành viên đoàn công tác và đối tác kỹ thuật.

Đại diện EVNHCMC và GEAPP thực hiện nghi thức ký kết hợp tác

Thỏa thuận hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của EVNHCMC – một Tổng công ty Điện lực mạnh và luôn không ngừng đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu vận hành lưới điện thông minh (Smart Grid) nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng tại Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ tập trung triển khai các sáng kiến trọng tâm như: xây dựng Sáng kiến "Lưới điện Tương lai" (GoTF), ứng dụng mô hình Bản sao số (Digital Twin), quản lý hiệu quả nguồn năng lượng phân tán (DER), hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS) và thúc đẩy các giải pháp tài chính – kỹ thuật hướng tới mục tiêu Net Zero.

Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC Luân Quốc Hưng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Luân Quốc Hưng chia sẻ: EVNHCMC tự hào là đơn vị tiên phong phát triển lưới điện thông minh tại siêu đô thị lớn nhất cả nước. Thông qua sự đồng hành và hỗ trợ quý báu từ GEAPP, chúng tôi kỳ vọng hai bên sẽ cùng nhau triển khai hiệu quả các giải pháp tiên tiến như Sáng kiến Lưới điện Tương lai (GoTF), mô hình Bản sao số (Digital Twin) và quản lý hiệu quả năng lượng phân tán (DER). EVNHCMC cam kết huy động nguồn lực tốt nhất để hiện thực hóa các nội dung hợp tác, giữ vững an ninh năng lượng và góp phần quan trọng đưa phát thải ròng về bằng không (Net Zero) vào năm 2050.

Về phía Liên minh Năng lượng Toàn cầu vì Con người và Hành tinh, Bà Nguyễn Thị Thanh Minh – Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam cũng bày tỏ: Hiện đại hóa lưới điện cần bắt đầu từ việc hiểu rõ nhu cầu vận hành hiện tại của các đơn vị điện lực; đồng thời, chuẩn bị những năng lực cần thiết khi hệ thống năng lượng tiếp tục phát triển.

Phó Tổng giám đốc EVNHCMC Luân Quốc Hưng giới thiệu các công nghệ được áp dụng tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP. Hồ Chí Minh với Đoàn công tác của GEAPP

Thông qua hợp tác này, kinh nghiệm vận hành thực tiễn của EVNHCMC sẽ được kết hợp với chuyên môn của Global Energy Alliance trong các lĩnh vực hiện đại hóa, số hóa lưới điện và lưu trữ năng lượng. Trên cơ sở đó, xác định các lĩnh vực ưu tiên và giải pháp phù hợp. Sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao tính linh hoạt và độ tin cậy của hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và thay đổi của TP. Hồ Chí Minh.

Lễ ký kết thành công tốt đẹp, mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh và Liên minh Năng lượng Toàn cầu vì Con người và Hành tinh, nhằm đóng góp thiết thực vào chiến lược chuyển đổi năng lượng xanh và bền vững của Việt Nam.