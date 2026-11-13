EVNHCMC và EVNCPC chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, vận hành sau sáp nhập

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc EVNHCMC chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, vận hành sau sáp nhập. (Ảnh: EVNHCMC)

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc EVNHCMC chủ trì hội nghị; về phía EVNCPC có ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc, trưởng đoàn công tác. Cùng dự còn có ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC và ông Trần Nguyễn Bảo An, Phó Tổng giám đốc EVNCPC, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc hai đơn vị cùng dự.

Sau hơn một năm thực hiện sắp xếp, hai tổng công ty cùng trao đổi những kết quả, khó khăn và kinh nghiệm trong tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý, bố trí lao động và duy trì hoạt động tại các đơn vị.

Từ ngày 1/7/2025, EVNHCMC tiếp nhận các công ty điện lực của tỉnh: Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu (từ Tổng công ty Điện lực miền nam), đồng thời tổ chức lại hệ thống thành 15 đơn vị theo khu vực.

Ở EVNCPC, các công ty điện lực Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk được hình thành mới từ việc sáp nhập các đơn vị tương ứng. Sau sắp xếp, EVNCPC có 8 công ty điện lực thành viên.

Ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC trao đổi kinh nghiệm các mặt công tác khi sáp nhập, điều chỉnh địa bàn quản lý. (Ảnh: EVNHCMC)

Lãnh đạo EVNHCMC chia sẻ, đơn vị coi trọng đối thoại với người lao động. Đơn vị đã tổ chức 3 hội nghị đối thoại tại các nhóm đơn vị sáp nhập, tiếp nhận, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng để xây dựng phương án bố trí nhân sự phù hợp.

Đồng thời điều động, luân chuyển hơn 200 cán bộ, người lao động sang hỗ trợ các đơn vị có khối lượng quản lý lớn hoặc bố trí lại theo vị trí việc làm, hỗ trợ điều kiện sinh hoạt, chi phí thuê nhà và đi lại, giúp người lao động ổn định công việc.

EVNHCMC cũng bố trí cán bộ có kinh nghiệm hỗ trợ trực tiếp; tổ chức tập huấn chuyên môn, sử dụng phần mềm và duy trì các tổ hỗ trợ trực tuyến trong những lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh, công nghệ thông tin, tài chính. Qua đó, các đơn vị từng bước thống nhất cách xử lý công việc, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Phía EVNCPC chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tiêu chí đánh giá, lựa chọn cán bộ gắn với năng lực và quy mô quản lý của đơn vị sau sáp nhập; đồng thời quan tâm chế độ, quyền lợi của người lao động trong giai đoạn chuyển tiếp.

Trong đầu tư xây dựng, EVNHCMC chia sẻ định hướng ưu tiên nguồn lực cải tạo, nâng cấp lưới điện tại các địa bàn mới tiếp nhận, từng bước hoàn thiện mạch vòng trung thế và mở rộng tự động hóa. Công tác đầu tư được gắn với chủ động đánh giá tình trạng thiết bị, xử lý nguy cơ sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA) là nhóm nội dung được hai bên quan tâm. EVNHCMC chia sẻ kinh nghiệm kết nối điều khiển lưới điện tại các khu vực tiếp nhận về trung tâm điều độ, ứng dụng phần mềm để ghi nhận, theo dõi tình trạng mất điện và hỗ trợ công tác điều hành.