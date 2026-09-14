EVNHCMC triển khai kế hoạch bảo đảm điện mùa khô 2027

Nhu cầu về điện trong thời gian tới sẽ tăng mạnh

Còn khoảng 7 tháng nữa, TP . Hồ Chí Minh và và khu vực Nam bộ sẽ bước vào mùa khô năm 2027. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng ENSO hiện nay đã chuyển sang trạng thái El Nino với nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,9°C.

Ngành điện TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ các dự án bảo đảm cấp điện cho mùa khô 2027

Dự báo El Nino tiếp tục duy trì trong các tháng cuối năm 2026 và có xu hướng mạnh dần. Đặc biệt, xác suất xuất hiện El Nino rất mạnh có thể lên tới 63% trong giai đoạn tháng 11/2026 - 1/2027. Hiện tượng nắng nóng có khả năng bắt đầu tại khu vực Nam Bộ từ khoảng đầu tháng 3/2027. Trong các tháng nửa đầu năm 2027, số ngày nắng nóng có khả năng nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, cũng như cùng kỳ năm 2026.

Trong khi đó, theo báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng GRDP trong 6 tháng đầu năm 2026 của thành phố tăng 8,55% so với cùng kỳ năm 2025. Thành phố vẫn đang tập trung phát triển kinh tế đạt mục tiêu 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Đặc biệt, Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/10 tới đây với nhiều cơ chế đặc thù phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh sẽ là “cú hích” cho các dự án về hạ tầng của thành phố. Theo ông Luân Quốc Hưng, điều này cũng đồng nghĩa với việc áp lực cấp điện cho nhu cầu phát triển của thành phố sẽ rất lớn.

Theo thống kê của EVNHCMC, tỷ lệ tăng trưởng phụ tải điện Pmax của TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập trung bình trong 5 năm qua (từ năm 2022 - 2026) là khoảng 5,4%/năm. Trong đó năm 2026 có Pmax đạt 9.668MW, tăng 6,06% so với năm 2025.

TP. Hồ Chí Minh hiện cũng đang thực hiện phát triển năng lượng tái tạo theo Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về lắp điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) và tiết kiệm điện. Theo đó, công suất lắp đặt ĐMTMN tại khu vực TP. Hồ Chí Minh đạt 1.927,9 MWp với 20.915 hệ thống ký trước 01/01/2021; 4.114 hệ thống tự sản xuất, tự tiêu thụ được ghi nhận, 66 hệ thống tại trụ sở và 71 hệ thống tại trạm biến áp 220, 110 kV (công suất 7,45 MWp). Dự kiến TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển điện mặt trời mái nhà trong năm 2027 khoảng 200 -300MW.

Từ những cơ sở trên, Tổng công ty thực hiện dự báo công suất phụ tải cực đại của khu vực TP. Hồ Chí Minh trong mùa khô năm 2027 là 10.296 MW tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2026 (kịch bản cơ sở), và xây dựng thêm kịch bản tăng cao là 10.743 MW tăng 11,11% so với cùng kỳ năm 2026.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án để bảo đảm cấp điện mùa khô

Trong tháng 8/2026, Tổng công ty đảm bảo cung cấp điện an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân. Sản lượng điện nhận đạt 5.499,2 triệu kWh, tăng 8,2%; lũy kế 08 tháng đạt 41.151,7 triệu kWh, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Công suất cực đại tháng 8 đạt 9.186 MW, thấp hơn mức cực đại 9.668 MW đã ghi nhận trong năm. Nhu cầu điện tiếp tục tăng ở mức ổn định, tập trung ở nhóm công nghiệp – xây dựng, quản lý, tiêu dùng dân cư và thương nghiệp – khách sạn.

Tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc Luân Quốc Hưng yêu cầu Ban Quản lý dự án lưới điện TP. Hồ Chí Minh, Công ty Lưới điện cao thế TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều độ hệ thống điện, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối và các Công ty Điện lực cần phối hợp chặt chẽ với nhau cũng như với các đơn vị liên quan để đảm bảo tiến độ thực hiện hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng được giao.

Ông Luân Quốc Hưng chỉ đạo, riêng Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP. Hồ Chí Minh phải thường xuyên rà soát phân bổ công suất khả dụng từ NSMO hàng tháng để đề xuất phương thức vận hành phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo độ chính xác của công tác dự báo phụ tải.

Cùng với đó, Trung tâm Điều độ tổ chức làm việc với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam về công tác tối ưu vận hành lưới điện 110kV – 220kV trên địa bàn nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục. Đồng thời tổ chức diễn tập phối hợp các đơn vị liên quan trong các công tác dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện, huy động máy phát diesel khi thiếu công suất/sản lượng trong trường hợp có kế hoạch và ngoài kế hoạch.