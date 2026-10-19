EVNHCMC tiếp tục đào tạo chuyên sâu và cấp chứng chỉ quốc tế về công nghệ camera nhiệt

Tham dự lễ khai giảng có: Phó Tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Thanh Nhã; đại diện lãnh đạo Ban Kỹ thuật, Ban Tổ chức nhân sự; ông Ronald Newport, Giám đốc Học viện Ảnh nhiệt IRT; bà Michelee Newport, giảng viên Học viện Ảnh nhiệt IRT; đại diện Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Mê Kông và các học viên tham gia lớp đào tạo.

Tiếp nối hiệu quả từ chương trình đào tạo trước

Đây là lần thứ hai EVNHCMC tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ ảnh nhiệt, tiếp nối khóa học đầu tiên được triển khai năm 2025. Chương trình được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa EVNHCMC và Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Mê Kông, đơn vị được ủy quyền của Học viện Ảnh nhiệt IRT.

Phó Tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Thanh Nhã phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Thanh Nhã cho biết: việc tiếp tục triển khai chương trình sau khóa đào tạo đầu tiên cho thấy tính thiết thực của hoạt động đào tạo chuyên sâu, phù hợp với định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng lưới điện.

Theo ông Nguyễn Thanh Nhã, EVNHCMC luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ mới. Thông qua chương trình, các kỹ sư có điều kiện học tập trực tiếp với chuyên gia quốc tế, cập nhật kiến thức và phương pháp kiểm tra thiết bị theo những tiêu chuẩn tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật và độ tin cậy cung cấp điện.

Lãnh đạo EVNHCMC kỳ vọng các học viên phát huy tinh thần chủ động, nghiêm túc học tập, tích cực trao đổi kinh nghiệm với giảng viên để vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tiễn công tác tại đơn vị.

Ông Ronald Newport, Giám đốc Học viện Ảnh nhiệt IRT chia sẻ với các học viên tại lễ khai giảng

Trở lại EVNHCMC tham gia giảng dạy, ông Ronald Newport, Giám đốc Học viện Ảnh nhiệt IRT, bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về khóa đào tạo trước, đặc biệt là tinh thần học tập nghiêm túc, sự nỗ lực và thái độ tích cực của các học viên.

Ông Ronald Newport đánh giá cao sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến của đội ngũ kỹ sư EVNHCMC. Theo ông, quá trình đào tạo không chỉ đòi hỏi sự tập trung, nỗ lực của học viên mà còn cần tạo môi trường trao đổi cởi mở, khuyến khích tương tác để nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức. Ông kỳ vọng khóa đào tạo năm nay tiếp tục đạt kết quả tích cực, giúp học viên tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn.

Hướng đến làm chủ công nghệ kiểm tra, chẩn đoán thiết bị

Chương trình đào tạo năm 2026 dự kiến có 20 học viên, chia thành 2 lớp, mỗi lớp 10 người. Đối tượng tham gia là các kỹ sư có kinh nghiệm trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện, được định hướng phát triển thành lực lượng kỹ sư chuyên sâu về bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị (CBM); đồng thời, có khả năng đào tạo, chia sẻ kiến thức cho đội ngũ công nhân kỹ thuật tại các đơn vị.

Ông Ronald Newport giới thiệu thiết bị camera nhiệt cho các học viên EVNHCMC

Nội dung đào tạo được thiết kế theo các tiêu chuẩn ASNT-TC-1A và ISO 18436-7, gồm hai cấp độ từ cơ bản đến nâng cao. Học viên được trang bị kiến thức về công nghệ ảnh nhiệt, phương pháp sử dụng camera nhiệt, kỹ thuật phân tích hình ảnh, đánh giá các thông số nhiệt và nhận diện những dấu hiệu bất thường của thiết bị điện.

Mỗi cấp độ có thời lượng đào tạo tập trung 5 ngày, kết hợp lý thuyết với thực hành trên thiết bị và tại các trạm điện của EVNHCMC. Sau khi hoàn thành chương trình, đạt yêu cầu kiểm tra đánh giá và đáp ứng đầy đủ điều kiện về thời gian thực hành, hồ sơ chuyên môn, học viên sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định của chương trình đào tạo.

Đại biểu, giảng viên và học viên chụp hình lưu niệm tại lễ khai giảng

Công nghệ ảnh nhiệt là một trong những giải pháp hỗ trợ hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị điện mà không cần tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận đang vận hành. Thông qua việc phát hiện sớm những dấu hiệu phát nhiệt bất thường, đơn vị quản lý có thêm cơ sở để chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, xử lý nguy cơ hư hỏng, góp phần hạn chế sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Việc tiếp tục triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ ảnh nhiệt thể hiện định hướng đầu tư có chiều sâu của EVNHCMC trong phát triển nguồn nhân lực, gắn đào tạo với yêu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh, từng bước làm chủ các công nghệ kiểm tra, chẩn đoán hiện đại, hướng đến vận hành lưới điện an toàn, tin cậy và hiệu quả.