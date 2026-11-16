EVNHCMC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: EVNHCMC)

Theo Đảng ủy EVNHCMC, trong 10 tháng, điện thương phẩm của EVNHCMC ước đạt 50,36 tỷ kWh, tăng 7,77% so cùng kỳ năm 2025. Sản lượng điện tiết kiệm ước đạt gần 3 tỷ kWh, tương đương 5,91% điện thương phẩm; tỷ lệ tổn thất điện năng ở mức 2,60%, thấp hơn kế hoạch được giao. Tổng Công ty duy trì giải quyết trực tuyến đối với 100% loại hình dịch vụ khách hàng. Trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ Tổng Công ty đã hoàn thành chỉnh lý, số hóa hồ sơ đảng viên đúng tiến độ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Bảo yêu cầu các cấp ủy, đơn vị tập trung triển khai những giải pháp quyết liệt, khả thi để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển theo kế hoạch năm 2026 điều chỉnh được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Đồng thời, tăng doanh thu, tiết giảm chi phí, phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận, bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động.

Một nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ cung ứng điện mùa khô năm 2027. Các đơn vị cần chủ động triển khai sớm việc mua sắm vật tư, thiết bị và đấu thầu tư vấn, chuẩn bị điều kiện khởi công các công trình ngay từ đầu năm 2027.

EVNHCMC cũng tăng cường phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền tiết kiệm điện trong những tháng cuối năm và mùa khô năm 2027; phối hợp Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy được yêu cầu tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, nhất là kết nạp đảng viên mới; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ để chuẩn bị tổng kết năm.

Cùng với các nhiệm vụ trên, Tổng Công ty sẽ tổ chức Tháng tri ân khách hàng vào tháng 12, phối hợp công đoàn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương và chăm lo đời sống người lao động.