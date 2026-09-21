EVNHCMC sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão

Nhân viên Công ty Điện lực Đất Đỏ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão. (Ảnh: DUY ĐOÀN)

Tại những địa bàn ven biển như Đất Đỏ, Vũng Tàu, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đang triển khai nhiều giải pháp, từ gia cố lưới điện, trực vận hành 24/24 giờ, chuẩn bị “4 tại chỗ” đến đưa kiến thức an toàn điện tới từng hộ dân, cơ sở kinh doanh và khu du lịch.

Chủ động trước khi sự cố xảy ra

Những ngày giữa tháng 9, tại phòng trực Đội Vận hành lưới điện, Công ty Điện lực Đất Đỏ, các vị trí vận hành vẫn duy trì liên tục. Trên màn hình là tình trạng lưới điện; ngoài hiện trường, các tổ quản lý lưới vẫn kiểm tra đường dây, cây xanh, thiết bị và những vị trí có nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn, dông lốc xảy ra.

Đây là địa bàn có đặc thù khá riêng. Lưới điện do đơn vị quản lý trải dài trên khu vực có khoảng 60km bờ biển từ Long Hải đến Bình Châu. Ngoài nguy cơ cây xanh ngã đổ, ngập úng, triều cường, môi trường nhiễm mặn ven biển còn khiến thiết bị điện phải được kiểm tra, bảo dưỡng với tần suất cao hơn. Tại một số khu vực, đơn vị áp dụng rửa sứ hotline bằng nước áp lực cao, định kỳ khoảng hai tuần một lần.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đất Đỏ, công tác ứng phó mùa mưa bão được đơn vị chuẩn bị từ sớm với các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và cấp điện trong những tình huống bất thường.

Tại bộ phận trực vận hành, anh Lê Trần Bảo Phương, Tổ phó Tổ vận hành lưới điện cho biết, lực lượng được tổ chức theo chế độ 3 ca, 4 kíp, kết nối phòng trực trung tâm với các vệ tinh trên địa bàn. Trước mùa mưa bão, các phát tuyến, phụ tải ưu tiên được rà soát; vật tư, phương tiện được chuẩn bị và phương án cắt điện tại khu vực trũng thấp, ngập lụt cũng được xây dựng sẵn.

Theo anh Bảo Phương, tình huống thường gặp nhất khi mưa bão là cây xanh ngã vào đường dây. Khi tiếp nhận thông tin, lực lượng vận hành phải nhanh chóng kiểm tra, cô lập khu vực nguy hiểm, xử lý sự cố và tái lập điện khi đủ điều kiện an toàn.

Theo ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, trong công tác ứng phó mùa mưa bão, Tổng công ty xác định an toàn con người là yêu cầu được đặt lên hàng đầu. EVNHCMC đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị, phương tiện; xây dựng phương án bảo đảm điện cho các phụ tải quan trọng, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các tình huống mất điện diện rộng, mất thông tin liên lạc hoặc gián đoạn điều khiển lưới điện.

Song song với công tác vận hành, EVNHCMC chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện, trạm biến áp; rà soát các trụ, bảng quảng cáo, dây dẫn có nguy cơ rò điện; phối hợp đơn vị quản lý cây xanh xử lý các vị trí có cây cao, dễ ngã đổ vào đường dây. Đối với những khu vực có nguy cơ ngập nước, các đơn vị chủ động xây dựng phương án vận hành, kịp thời cô lập hoặc cắt điện khi cần thiết nhằm ngăn ngừa tai nạn điện trong cộng đồng.

Tại xã Long Điền, ông Lê Minh Kha, Trưởng Phòng Kinh tế xã cho biết, chính quyền địa phương phối hợp ngành điện tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, pano, áp phích và trực tiếp đến người dân. Các nguy cơ như cây xanh, thả diều, biển quảng cáo gần đường dây hay vi phạm hành lang an toàn điện được nhắc nhở thường xuyên.

Với ông Huỳnh Hữu Phước, người dân xã Long Điền, những buổi hướng dẫn trực tiếp giúp người dân hiểu rõ hơn phải làm gì khi phát hiện dây điện bất thường, cây xanh có nguy cơ ngã vào đường dây hoặc khi xảy ra mưa lớn.

An toàn điện cũng là an toàn hoạt động du lịch

Nếu Công ty Điện lực Đất Đỏ đặt ra bài toán của một địa bàn trải dài ven biển thì Công ty Điện lực Vũng Tàu lại có thêm sức ép của địa bàn du lịch, khách sạn, dịch vụ và những khu vực tập trung đông người.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã kiện toàn lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bố trí lực lượng trực tại chỗ, xây dựng các kịch bản ứng phó với từng dạng thời tiết cực đoan và phối hợp địa phương tổ chức diễn tập. Đồng thời, các phương án cấp điện cho những phụ tải đặc biệt quan trọng như bệnh viện, công an, quân đội, cơ quan điều hành, đơn vị cấp nước cũng được chuẩn bị.

Theo ông Thanh Hải, đặc thù địa bàn Vũng Tàu là sự đan xen giữa các khu du lịch tập trung đông người, khu công nghiệp, cảng biển và khu vực sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, phương án cấp điện và xử lý khi xảy ra thiên tai phải tính đến đặc điểm của từng khu vực, từng nhóm khách hàng.

Nhân viên Công ty Điện lực Đất Đỏ kiểm tra, hướng dẫn người dân nhận diện các nguy cơ mất an toàn điện tại gia đình trong mùa mưa bão. (Ảnh: DUY ĐOÀN)

Ở góc độ khách hàng, ông Nguyễn Văn Định, Tổ trưởng bộ phận Kỹ thuật khách sạn Grand Palace cho biết, doanh nghiệp thường xuyên phối hợp ngành điện kiểm tra tủ điện, đường dây và trạm biến áp, nhất là trước những đợt mưa lớn. Việc kiểm tra, vệ sinh thiết bị và phòng ngừa nguy cơ chập cháy được xem là một phần của hoạt động vận hành khách sạn.

Tại Khu du lịch Hồ Mây, ông Đậu Thế Anh, Tổng Giám đốc, nhìn nhận an toàn điện liên quan trực tiếp đến người lao động, du khách và hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp thường xuyên được ngành điện cập nhật thông tin thời tiết, cảnh báo nguy cơ; đồng thời duy trì đầu mối liên hệ trực tiếp giữa lực lượng kỹ thuật của khu du lịch và nhân viên điện lực để xử lý nhanh khi có tình huống bất thường.

Từ những ca trực 24/24 giờ tại các Công ty Điện lực đến hoạt động tuyên truyền tại từng hộ dân, doanh nghiệp, có thể thấy an toàn điện trong mùa mưa bão không phải là nhiệm vụ của riêng ngành điện.

Đó là một chuỗi trách nhiệm nối tiếp nhau cần sự phối hợp, thông suốt của ngành điện, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân để mục tiêu cuối cùng vẫn là để dòng điện được duy trì trong sự an toàn của người dân, du khách và cả nhịp sống của thành phố.