EVNHCMC quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV

Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tổ chức các điểm cầu tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu chính tại Hội trường Thành phố, kết nối đến điểm cầu Đảng ủy UBND TP Hồ Chí Minh, EVNHCMC và các đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu của EVNHCMC

Tham dự tại các điểm cầu của Tổng công ty có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty. Tại các đơn vị trực thuộc có đại diện cấp ủy, ban giám đốc, chủ tịch công đoàn và bí thư đoàn thanh niên.

Quán triệt ba nghị quyết về xây dựng Đảng

Theo chương trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV, hội nghị quán triệt các dự thảo chương trình hành động của Thành ủy thực hiện ba nghị quyết về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Các nội dung gồm: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đây là những nội dung được Thành ủy cụ thể hóa trong các dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV, làm cơ sở để cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt EVNHCMC nghiên cứu, vận dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Triển khai định hướng phát triển kinh tế - xã hội

Về kinh tế – xã hội, hội nghị triển khai dự thảo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch của UBND Thành phố thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Trong chương trình quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV, hội nghị đồng thời triển khai dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện kết luận về Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Thông qua hội nghị, cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt EVNHCMC cập nhật các định hướng, nhiệm vụ và nội dung Thành ủy cụ thể hóa để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV. Trên cơ sở đó, Tổng công ty và các đơn vị nghiên cứu, vận dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, gắn xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.