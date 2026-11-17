Ngày 6/11/2026, tại Công ty Điện lực Tân Thuận, Hội đồng khoa học công nghệ cấp Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, thí điểm hệ thống giám sát, điều khiển lưới điện hạ thế cho lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh”.

Đề tài do ông Phạm Chí Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kỹ thuật EVNHCMC, làm chủ nhiệm, tập trung nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm giải pháp giám sát, điều khiển từ xa lưới điện hạ thế 0,4 kV. Kết quả được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu, tạo cơ sở tiếp tục hoàn thiện giải pháp và nghiên cứu khả năng triển khai tại các khu vực phù hợp.

Ông Phạm Chí Nghĩa - Phó Trưởng Ban Kỹ thuật EVNHCMC trình bày bảo vệ đề tài

Kiểm chứng giải pháp trên lưới điện thực tế

Mô hình thí điểm được triển khai tại cụm lưới liên kết các trạm Phú Mỹ 5A - Phú Mỹ 7 - Phú Mỹ 8, thuộc Công ty Điện lực Tân Thuận. Các tủ thiết bị được gắn với nút, đoạn đường dây tương ứng trên hệ thống thông tin địa lý (GIS), phục vụ đối soát tài sản, vận hành và tạo tiền đề liên kết dữ liệu SCADA thời gian thực với cấu trúc không gian của lưới điện.

Điểm nhấn của giải pháp là Gateway IEC 60870-5-104 tích hợp năng lực xử lý tại biên (Edge Computing). Ngoài thu thập, truyền nhận dữ liệu với hệ thống SCADA, thiết bị có thể xử lý thông tin, thực hiện thuật toán kiểm tra điều kiện vận hành, logic liên động và phối hợp điều khiển thiết bị đóng cắt ngay tại hiện trường.

Cách tiếp cận này mở ra hướng phát triển hệ thống tự động hóa lưới điện hạ thế theo kiến trúc điều khiển phân tán, tăng tính chủ động, khả năng mở rộng và giảm phụ thuộc vào xử lý tập trung tại trung tâm điều khiển.

Nhóm nghiên cứu xây dựng mô hình theo ba cấp độ. Cấp 1 là giám sát từ xa, có thể triển khai sớm bằng cách tận dụng hệ thống đo đếm hiện hữu và bổ sung thiết bị đo tại các lộ cần theo dõi. Cấp 2 kết hợp giám sát và điều khiển từ xa, đã được đề tài kiểm chứng từ thiết bị hiện trường đến trung tâm điều khiển.

Nhóm thực hiện giới thiệu mô hình thí điểm hệ thống giám sát, điều khiển lưới điện hạ thế trước Hội đồng nghiệm thu

Cấp 3 là tự động vận hành theo kịch bản, được xác định là bước phát triển tiếp theo trên nền dữ liệu và chức năng điều khiển đã hình thành. Để đưa vào vận hành tự động, các thuật toán cần tiếp tục được xây dựng và kiểm chứng về an toàn.

Việc phân định từng cấp độ giúp làm rõ kết quả đã đạt được, đồng thời xác định những nội dung cần nghiên cứu tiếp trước khi mở rộng chức năng của hệ thống.

Kết hợp mô phỏng với dữ liệu bản đồ số

Bên cạnh giải pháp giám sát, điều khiển lưới điện hạ thế, nhóm nghiên cứu ứng dụng phần mềm PSS®SINCAL kết hợp dữ liệu GIS để phân tích phụ tải, tính toán trào lưu công suất không cân bằng ba pha và dòng ngắn mạch.

Công cụ mô phỏng còn được sử dụng để đánh giá khả năng tiếp nhận các nguồn năng lượng phân tán như điện mặt trời, hệ thống pin lưu trữ và trạm sạc xe điện.

Các kết quả phân tích cung cấp cơ sở khoa học cho việc đánh giá chế độ vận hành, lựa chọn phương án kỹ thuật và định hướng phát triển lưới điện hạ thế khi nguồn điện, phụ tải ngày càng đa dạng.

Tại buổi nghiệm thu, nhóm thực hiện báo cáo quá trình nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, kết quả thí điểm và khả năng ứng dụng hệ thống trong quản lý vận hành. Hội đồng do ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, làm Chủ tịch.

Tham gia phản biện có ông Lê Hoàng Nhân, Trưởng Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin; ông Hồ Văn Đợi, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện; bà Đoàn Thị Bằng, Tiến sĩ Hệ thống điện, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 5695/QĐ-EVNHCMC ngày 12/10/2026.

Tiếp tục hoàn thiện trước khi xem xét nhân rộng

Qua trao đổi chuyên môn, các thành viên Hội đồng góp ý làm rõ nội dung nghiên cứu, kết quả thực hiện và hướng phát triển giải pháp.

Bà Đoàn Thị Bằng - Tiến sĩ Hệ thống điện, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, thành viên phản biện Hội đồng nghiệm thu, phát biểu nhận xét và đóng góp ý kiến chuyên môn đối với kết quả nghiên cứu của đề tài

Chủ tịch Hội đồng Luân Quốc Hưng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến, đồng thời làm rõ định hướng ứng dụng thực tế. Kết quả nghiên cứu cần gắn với yêu cầu quản lý vận hành và điều kiện triển khai tại từng đơn vị.

Ông Nguyễn Đính Nha - Giám đốc Công ty Điện lực Tân Thuận, nhóm nghiên cứu đề tài, phát biểu tại buổi bảo vệ và nghiệm thu kết quả nghiên cứu

Việc nghiệm thu đề tài giám sát, điều khiển lưới điện hạ thế tạo tiền đề để tiếp tục nghiên cứu các ứng dụng như Dynamic Load Guard - giám sát, cân pha và điều phối phụ tải thông minh; Transformer Capacity Exchange - chia sẻ, tối ưu năng lực cấp điện giữa các trạm biến áp phân phối.

Các hướng phát triển khác gồm tự động chuyển tải, khép vòng lưới điện hạ thế có kiểm soát an toàn và Smart MCB - phòng ngừa cháy điện chủ động ứng dụng AI. Đây là những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và xem xét khả năng triển khai, nhân rộng tại khu vực có điều kiện phù hợp.

Từ mô hình thí điểm, đề tài bổ sung cơ sở kỹ thuật cho quá trình hiện đại hóa lưới điện của EVNHCMC, hướng tới nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

THÔNG TIN ĐỀ TÀI Thời gian thực hiện: 21 tháng, từ tháng 8/2024 đến tháng 4/2026. Tổng kinh phí: 2.458,686 triệu đồng. Quy mô thí điểm: 6 tủ thiết bị, gồm 2 tủ phân phối tổng tại Phú Mỹ 7 và Phú Mỹ 8; 3 tủ giao liên kết hợp phân phối tại các điểm giao lưới; 1 tủ ATS tại vị trí phụ tải quan trọng. Kết quả nghiệm thu: 9/9 phiếu đồng ý đánh giá đề tài đạt yêu cầu.