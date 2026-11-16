EVNHCMC nâng năng lực chẩn đoán thiết bị điện theo chuẩn quốc tế

Các học viên nhận chứng nhận hoàn thành nội dung đào tạo camera nhiệt. (Ảnh: EVNHCMC)

Thông qua chương trình, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng thiết bị kiểm tra, thu thập dữ liệu, phân tích kết quả và nhận diện những dấu hiệu bất thường về nhiệt độ, phóng điện cục bộ. Nội dung học tập kết hợp lý thuyết với thực hành trên lưới điện, giúp học viên củng cố năng lực chẩn đoán tình trạng thiết bị, phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo trì.

Ông Ron Newport, Giám đốc Học viện Ảnh nhiệt IRT đánh giá cao sự tận tâm và tinh thần học hỏi của các học viên. Điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi, tiếp thu kiến thức chuyên môn.

Phát biểu tại lễ bế giảng, ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC chúc mừng các học viên hoàn thành khóa học, đồng thời ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc và khả năng tự tin trao đổi chuyên môn trực tiếp bằng tiếng Anh với chuyên gia quốc tế.

Ông Luân nhấn mạnh, việc tiếp cận công nghệ và các chuẩn mực quốc tế cần gắn với nền tảng chuyên môn vững chắc. Trong thực tiễn vận hành, công tác kiểm tra, phát hiện sớm bất thường phải dựa trên phương pháp đo lường chuẩn mực, làm cơ sở đánh giá và xử lý phù hợp.

Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đề nghị 33 học viên phát huy vai trò nòng cốt, vận dụng kiến thức vào công việc và tiếp tục chuyển giao, đào tạo lại cho lực lượng hơn 4.000 công nhân kỹ thuật của tổng công ty. Các ban chức năng cần quản lý chặt chẽ hồ sơ năng lực, chú trọng chất lượng chuyên môn thực chất, bảo đảm người được đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc.

Bằng việc đầu tư chiều sâu cho đội ngũ kỹ thuật, EVNHCMC từng bước củng cố nền tảng làm chủ công nghệ, hướng đến cung cấp điện ngày càng an toàn, tin cậy, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả đào tạo và chuyển giao kỹ năng giai đoạn 2025-2026 Giai đoạn 2025-2026, EVNHCMC triển khai đào tạo chuyên sâu về kiểm tra nhiệt độ bằng camera nhiệt và kiểm tra phóng điện cục bộ, kết hợp bồi huấn nội bộ cho lực lượng trực tiếp quản lý, vận hành lưới điện.

Đối với kiểm tra phóng điện cục bộ, 30 học viên của 3 lớp đã hoàn thành chương trình, đạt yêu cầu đánh giá và đủ điều kiện nhận chứng chỉ. Đối với camera nhiệt, 10 học viên khóa năm 2025 đã được cấp chứng chỉ. Năm 2026, cả 20 học viên hoàn thành nội dung đào tạo; các học viên tiếp tục hoàn tất 820 giờ thực hành, báo cáo và các yêu cầu chuyên môn để được cấp chứng chỉ IRT chính thức. Từ 10 kỹ sư đảm nhiệm vai trò giảng viên nội bộ, EVNHCMC đã tổ chức 32 lớp bồi huấn tại 16 đơn vị, gồm 16 lớp camera nhiệt và 16 lớp kiểm tra phóng điện cục bộ. Kết quả này tạo nền tảng mở rộng năng lực kiểm tra, chẩn đoán thiết bị và triển khai bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị trong toàn tổng công ty.