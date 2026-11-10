EVNHCMC hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới 2026

Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, với thông điệp “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

Thông qua hoạt động hưởng ứng, Tổng công ty kêu gọi mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động cùng thực hiện bình đẳng giới trong công việc và cuộc sống, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, môi trường làm việc văn minh và an toàn.

Tạo cơ hội phát triển, đề cao sự tôn trọng

EVNHCMC tiếp tục khẳng định cam kết thực hiện bình đẳng giới trong các hoạt động của Tổng công ty, từ tạo điều kiện để nữ cán bộ, công nhân viên phát triển nghề nghiệp đến xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tôn trọng sự khác biệt và ghi nhận giá trị của mỗi cá nhân.

Cam kết ấy gắn với cách ứng xử hằng ngày tại nơi làm việc. Sự quan tâm, chia sẻ giữa đồng nghiệp, thái độ tôn trọng và việc tạo cơ hội để mỗi người phát huy năng lực đều góp phần xây dựng một tập thể gắn kết.

Nhập chú thích ảnhLogo Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

Trong Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026, EVNHCMC mong muốn mỗi người lao động trở thành một “đại sứ bình đẳng giới”, chủ động nói “không” với mọi hình thức bạo lực, quấy rối và phân biệt đối xử.

Thông điệp được gửi tới toàn thể người lao động là cùng hành động vì sự an toàn và tôn trọng lẫn nhau, để mọi thành viên đều có cơ hội đóng góp vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

Lan tỏa thông điệp qua biểu tượng chiến dịch

Bộ nhận diện truyền thông của Tháng hành động vì bình đẳng giới sử dụng biểu tượng trái tim, trong đó lồng ghép hình ảnh hai người đang ôm nhau, thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ và kết nối giữa nam và nữ trong cuộc sống, công việc.

Hai cánh tay đan xen tạo thành hình chiếc ruy băng trắng, gắn với lời kêu gọi nam giới chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Hình ảnh này nhấn mạnh trách nhiệm cùng tham gia phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới.

Màu cam được sử dụng làm màu chủ đạo, mang ý nghĩa về niềm tin, sự lạc quan và tương lai không còn bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái. Kết hợp với màu trắng, bộ nhận diện chuyển tải lời kêu gọi hành động vì công bằng và sự tôn trọng.

Với EVNHCMC, hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới cũng là dịp nhắc lại trách nhiệm của từng thành viên trong xây dựng văn hóa nơi làm việc. Từ sự chia sẻ giữa đồng nghiệp đến thái độ kiên quyết với bạo lực, quấy rối và phân biệt đối xử, mỗi hành động cụ thể đều góp phần tạo dựng môi trường để người lao động yên tâm làm việc, phát huy năng lực.