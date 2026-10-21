EVNHCMC hướng dẫn người dân phòng tránh tai nạn điện khi ngập nước

Công nhân ngành điện hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị điện an toàn, sơ cứu nạn nhân khi gặp sự cố về điện. (Ảnh: EVNHCMC)

Cụ thể, ngành điện khuyến cáo người dân chủ động ngắt điện tại khu vực có nguy cơ ngập, sử dụng máy bơm đúng cách và nhờ người có chuyên môn kiểm tra hệ thống điện sau ngập nước để phòng tránh điện giật. Khi nước có nguy cơ tràn vào nhà, người dân cần nhanh chóng xác định, quan sát kỹ vị trí CB tổng (thiết bị đóng cắt nguồn điện của nhà), ổ cắm, dây dẫn và thiết bị điện để dự liệu mức nước có thể ngập. Người dân chỉ thao tác khi tay khô, chỗ đứng khô ráo và đường tiếp cận an toàn.

Trường hợp nước đã ngập và không thể tiếp cận CB an toàn, người dân tuyệt đối không lội vào nước để ngắt điện, rút phích cắm hoặc di chuyển thiết bị. Cần giữ mọi người tránh xa khu vực nghi có điện rò; gọi ngay tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 hoặc 1900 54 54 54 của EVNHCMC, cung cấp địa chỉ, khu vực và tình trạng ngập để đề nghị ngành điện tạm ngắt nguồn điện nhằm kịp thời bảo đảm an toàn.

Với nhà có sử dụng điện mặt trời, bộ lưu điện hoặc máy phát,… cần nhờ người có chuyên môn xử lý, cô lập những nguồn này. Khi cần cứu nạn, cứu hộ, gọi ngay tổng đài 114; không chạm trực tiếp vào người đang bị điện giật khi chưa tách nguồn điện an toàn.

Trong quá trình xử lý nước ngập, việc sử dụng máy bơm, dây điện kéo dài và ổ cắm di động cần bảo đảm các điều kiện an toàn. Ổ cắm, các điểm đấu nối phải đặt cao, khô ráo, tránh nước bắn; không dùng túi ni-lông bọc mối nối thay cho phụ kiện bảo vệ phù hợp. Dây điện không được đặt ở nơi dễ bị đè, kẹp hoặc kéo căng; dây trên cuộn phải được sử dụng theo hướng dẫn về tải của nhà sản xuất.

Sau khi nước rút, thiết bị điện từng ngập hoặc ướt có thể đã khô bên ngoài nhưng chưa chắc an toàn. Người dân cần duy trì ngắt điện phần hệ thống bị ảnh hưởng và nhờ người có chuyên môn kiểm tra các hạng mục từng ngập hoặc nghi ngấm nước: Tủ điện, CB, thiết bị chống rò, công tắc, ổ cắm, hộp nối dây; dây dẫn, cáp điện tại khu vực thấp, tường còn ẩm; hệ thống nối đất bảo vệ; máy bơm, máy giặt, tủ lạnh, máy nước nóng và các thiết bị khác.

EVNHCMC cũng lưu ý, lắp thiết bị chống rò điện không có nghĩa là hết nguy cơ điện giật. Thiết bị có thể không ngắt trong một số kiểu tiếp xúc, chẳng hạn khi người chạm đồng thời dây pha và dây trung tính mà dòng điện đi và về vẫn cân bằng.

Thiết bị cũng có thể không hoạt động đúng nếu bị hỏng, đấu sai hoặc lựa chọn không phù hợp. Bên cạnh đó, cần kiểm tra hệ thống dây dẫn và các biện pháp bảo vệ chống điện giật. Dây dẫn phải có tiết diện phù hợp với công suất sử dụng, lớp cách điện nguyên vẹn; các mối nối bảo đảm kỹ thuật và được bố trí tránh nguy cơ ngập nước.