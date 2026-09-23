EVNHCMC cụ thể hóa Nghị quyết 57, nâng cao chất lượng dịch vụ điện

Cụ thể hóa Nghị quyết 57 vào sản xuất, kinh doanh

Sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) từng bước đưa các định hướng này vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Vinh danh Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh tại Lễ biểu dương thành tựu vì Việt Nam số - Vietnam I4 Impact Awards.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, cho biết, đơn vị tập trung bảo đảm cung ứng điện đầy đủ, an toàn, ổn định cho Thành phố; đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, năng lực quản trị, chất lượng cung cấp điện và dịch vụ khách hàng. Đến năm 2030, EVNHCMC đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu công suất cực đại 14.000 MW, sản lượng điện thương phẩm đạt 80 tỷ kWh; tổn thất điện năng đo đếm không quá 2,8%. Độ tin cậy cung cấp điện phấn đấu đạt SAIFI không quá 0,55 lần và SAIDI không quá 30 phút.

Để đáp ứng các mục tiêu này, EVNHCMC xác định hiện đại hóa, tự động hóa hệ thống điện là nhiệm vụ trọng tâm. Tổng công ty tập trung phát triển hạ tầng lưới điện 220 kV, 110 kV, nâng cao năng lực truyền tải, phân phối và dự phòng.

Ngoài ra, chuyển đổi số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo được đẩy mạnh trong quản lý vận hành, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Đây là những hướng triển khai trực tiếp gắn khoa học, công nghệ với các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

Dịch vụ điện số, nâng chất lượng phục vụ

Một trong những lĩnh vực thể hiện rõ quá trình chuyển đổi số của EVNHCMC là kinh doanh và dịch vụ khách hàng. EVNHCMC đã số hóa nhiều kênh giao dịch thông qua ứng dụng di động, website, tổng đài chăm sóc khách hàng, cổng dịch vụ công và các nền tảng trực tuyến. Khách hàng có thể tra cứu chỉ số điện năng, hóa đơn, thanh toán, theo dõi tiến độ xử lý yêu cầu và đánh giá chất lượng phục vụ trên môi trường số.

Nhân viên ngành điện TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn khách hàng cài đặt và trải nghiệm ứng dụng số EVNHCMC.

Theo lãnh đạo EVNHCMC, Tổng công ty hiện xử lý khoảng 15 triệu yêu cầu dịch vụ mỗi năm. 100% giao dịch điện được thực hiện trực tuyến; 81,32% yêu cầu được xử lý hoàn toàn tự động và 100% giao dịch thanh toán tiền điện được thực hiện không dùng tiền mặt. Ứng dụng EVNHCMC có khoảng 1,9 triệu khách hàng thường xuyên sử dụng.

Chuyển đổi số cũng được triển khai sâu trong quản lý vận hành. Hệ thống điện được quản lý dựa trên dữ liệu thời gian thực thông qua SCADA/DMS/OMS, công tơ điện tử đo xa, GIS cùng các giải pháp giám sát từ xa và phân tích dữ liệu.

EVNHCMC đang vận hành hai trung tâm điều khiển hiện đại; hoàn thành 60/60 trạm biến áp 110 kV không người trực tại khu vực TP. Hồ Chí Minh cũ. Toàn bộ lưới điện trung thế đã được tự động hóa và 100% trạm biến áp phân phối được giám sát từ xa.

Tổng công ty cũng đã lắp đặt công tơ điện tử thông minh cho hơn 3,9 triệu khách hàng, hỗ trợ phát triển hơn 22.702 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 1.838,8 MWp.

Đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ gắn với bài toán thực tế

Cùng với chuyển đổi số, EVNHCMC chú trọng nghiên cứu khoa học, sáng kiến và đổi mới sáng tạo để giải quyết các bài toán thực tế trong sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, giai đoạn 2020 - 2025, Tổng công ty thực hiện 17 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học với tổng kinh phí khoảng 23,9 tỷ đồng, trong đó có 5 đề tài cấp Tập đoàn.

Ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra tiến độ các hạng mục tại dự án Trạm 220 kV Vĩnh Lộc, được đầu tư hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường và SCADA (điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu từ xa) công nghệ mới.

Từ năm 2012 đến năm 2025, EVNHCMC có 1.853 sáng kiến được công nhận và triển khai 36 nhiệm vụ khoa học, công nghệ gắn với sản xuất, kinh doanh. Năm 2025, Tổng công ty thành lập Câu lạc bộ Đổi mới sáng tạo (Innovation Hub), kết nối hơn 8.400 người lao động với các trường đại học, chuyên gia và nhà cung cấp giải pháp công nghệ.

Một ví dụ là đề tài ứng dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ trong vận hành và quản lý công trường. EVNHCMC xây dựng mô hình nhận dạng tiếng nói theo ngôn ngữ ngành điện và bộ dữ liệu âm thanh từ môi trường làm việc thực tế. Bộ dữ liệu gồm 2.382 tệp ghi âm hiện trường, dung lượng 17,3 GB, có sự tham gia hiệu đính của nhân sự chuyên môn.

Công nghệ được nghiên cứu để hỗ trợ người lao động nhập liệu bằng giọng nói, sau đó chuyển thành văn bản để kiểm tra và cập nhật vào biểu mẫu nghiệp vụ. Giải pháp được thử nghiệm tại Công ty Điện lực An Phú Đông và Công ty Điện lực Thủ Đức, tích hợp vào các biểu mẫu như kế hoạch công tác, biên bản khảo sát hiện trường, đăng ký công tác, phiếu công tác, lệnh công tác và phiếu thao tác. Kết quả bước đầu cho thấy thời gian lập một số biên bản khảo sát có thể giảm đáng kể so với nhập liệu thủ công.

Từ bài toán này, EVNHCMC bước đầu hình thành mô hình nhận dạng tiếng nói và bộ dữ liệu chuyên ngành có thể tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để phục vụ các bài toán khác. App Công trường là một trong những ứng dụng thực tế đầu tiên của hướng công nghệ này.

Theo ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC, đến năm 2025, Tổng công ty hoàn thành đưa vào vận hành 100% trạm biến áp 110 kV không người trực, 100% lưới điện phân phối 22 kV vận hành tự động, được giám sát và điều khiển từ xa; 100% khách hàng được lắp đặt công tơ đo xa.

Sau khi sáp nhập, tinh gọn bộ máy vào tháng 7/2025, địa bàn quản lý của EVNHCMC mở rộng hơn 6.700 km², với đặc điểm phụ tải đa dạng và có cả địa bàn đặc khu, đảo xa bờ. EVNHCMC tiếp tục triển khai các giải pháp nâng chất lượng cung cấp điện tại các khu vực này.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, EVNHCMC và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình “Xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo”.

Việc hoàn tất lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo đầu năm 2026 là một điểm nhấn trong quá trình mở rộng tự động hóa. Công trình góp phần tăng khả năng quản lý dữ liệu số, giám sát và điều khiển từ xa, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Từ nay đến năm 2030, EVNHCMC tiếp tục hiện đại hóa, tự động hóa hệ thống điện; nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật trên nền tảng số và dữ liệu số; cải tiến kinh doanh điện năng, dịch vụ khách hàng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng công ty cũng đặt mục tiêu hoàn thiện hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, tăng cường quản trị dữ liệu lớn và ứng dụng AI trong quản lý vận hành, kinh doanh, cung cấp và chăm sóc khách hàng, đầu tư phát triển lưới điện và quản trị tài sản.

Việc cụ thể hóa Nghị quyết 57 tại EVNHCMC đang được triển khai từ hạ tầng điện, vận hành, kinh doanh đến dịch vụ khách hàng và quản trị doanh nghiệp. Qua đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được gắn với yêu cầu bảo đảm điện, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư của TP. Hồ Chí Minh.