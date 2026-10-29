EVNHCMC có thêm 18 Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN năm 2026

Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) có thêm 18 cá nhân được đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN tại Hội nghị CAFEO lần thứ 44, tổ chức tại Indonesia. Đoàn EVNHCMC tham dự hội nghị có ông Bùi Hải Thành, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, đại diện các ban chức năng và các kỹ sư được vinh danh.

Lễ khai mạc CAFEO 44

Nâng tổng số Kỹ sư ASEAN lên 289 người

Trong chuỗi hoạt động của hội nghị, lễ vinh danh đội ngũ Kỹ sư ASEAN năm 2026 được tổ chức tại thành phố Bandung, Indonesia, từ ngày 19 đến 22/10/2026.

EVNHCMC có 13 đại diện trong tổng số 18 kỹ sư được đăng bạ năm nay trực tiếp tham dự sự kiện, đón nhận chứng chỉ và huy hiệu Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN (AER).

Kết quả này nâng tổng số Kỹ sư ASEAN của EVNHCMC lên 289 người, ghi nhận quá trình trau dồi chuyên môn, phát triển năng lực nghề nghiệp của đội ngũ kỹ sư, đồng thời thể hiện kết quả công tác bồi dưỡng nhân lực tại Tổng công ty.

Ông Bùi Hải Thành - Phó TGĐ đại diện đoàn EVNHCMC tặng quà lưu niệm cho ông Muhammad Farhan - Thị trưởng TP Bandung, Cộng hòa Indonesia - Đơn vị đăng cai tổ chức

Trong chương trình, ông Bùi Hải Thành, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, đại diện đoàn công tác tặng quà lưu niệm ông Muhammad Farhan, Thị trưởng thành phố Bandung, địa phương đăng cai tổ chức hội nghị.

Phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập

Việc trao đổi, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng mở rộng ra phạm vi khu vực và toàn cầu. Cùng với đó, xu hướng quốc tế hóa tiêu chuẩn nghề nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu, đặt ra yêu cầu đào tạo liên tục và nâng cao năng lực làm việc trong môi trường đa quốc gia.

Các chương trình đăng bạ Kỹ sư quốc tế, Kỹ sư APEC và Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN là những thước đo năng lực nghề nghiệp, gắn với quá trình học tập, tích lũy kinh nghiệm và phát triển chuyên môn của đội ngũ kỹ sư.

Các tân kỹ sư Asean của EVNHCMC và đoàn công tác

Trong những năm qua, EVNHCMC chú trọng bồi dưỡng, khuyến khích người lao động phấn đấu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Việc có thêm 18 cá nhân được đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN năm 2026 tiếp tục bổ sung lực lượng chuyên gia kỹ thuật chất lượng cao cho Tổng công ty.

Đội ngũ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN được xác định là lực lượng nòng cốt trong quá trình hội nhập, nâng cao năng lực chuyên môn và đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành năng lượng.