EVNHCMC chủ động bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão

Những ngày giữa tháng 9, tại phòng trực Đội Vận hành lưới điện, Công ty Điện lực Đất Đỏ (CTĐL Đất Đỏ), các vị trí vận hành luôn duy trì chế độ trực liên tục. Trên màn hình là thông số, tình trạng vận hành của lưới điện; ngoài hiện trường, các tổ quản lý lưới kiểm tra đường dây, cây xanh, thiết bị và những vị trí có nguy cơ mất an toàn khi xảy ra mưa lớn, giông lốc.

CTĐL Đất Đỏ chủ động phát quang cây xanh có nguy cơ ảnh hưởng hành lang lưới điện, phòng ngừa sự cố khi xảy ra mưa lớn, giông lốc

Đất Đỏ là địa bàn có nhiều đặc thù. Lưới điện do Công ty quản lý trải dài trên khu vực có khoảng 60 km bờ biển, từ Long Hải đến Bình Châu. Bên cạnh nguy cơ cây xanh ngã đổ, ngập úng và triều cường, môi trường nhiễm mặn ven biển khiến thiết bị điện phải được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên hơn. Tại một số khu vực, đơn vị thực hiện rửa sứ hotline bằng nước áp lực cao, định kỳ khoảng hai tuần một lần.

Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc CTĐL Đất Đỏ, công tác ứng phó mùa mưa bão được đơn vị chuẩn bị từ sớm, với các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và cấp điện trong những tình huống bất thường.

“Địa bàn ven biển có nhiều yếu tố đặc thù, vì vậy công tác kiểm tra, bảo trì phải được thực hiện thường xuyên. Công ty cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền an toàn điện, phát quang cây xanh, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập, triều cường; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị theo phương châm ‘4 tại chỗ’, duy trì trực 24/24 giờ để có thể xử lý nhanh nhất khi sự cố xảy ra”, ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết.

Tại bộ phận trực vận hành, anh Lê Trần Bảo Phương, Tổ phó Tổ Vận hành lưới điện, cho biết lực lượng được bố trí theo chế độ 3 ca, 4 kíp; phòng trực trung tâm duy trì kết nối với các điểm trực vệ tinh trên địa bàn. Trước mùa mưa bão, đơn vị rà soát các phát tuyến và phụ tải ưu tiên, chuẩn bị vật tư, phương tiện, đồng thời xây dựng phương án cắt điện tại những khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt.

Theo anh Bảo Phương, một trong những tình huống thường gặp khi mưa bão là cây xanh ngã vào đường dây. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng vận hành phải nhanh chóng kiểm tra, cô lập khu vực nguy hiểm, xử lý sự cố và chỉ tái lập điện khi các điều kiện an toàn được bảo đảm.

Nhân viên CTĐL Đất Đỏ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão

Ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, cho biết Tổng công ty xác định an toàn con người là yêu cầu hàng đầu trong công tác ứng phó mùa mưa bão. EVNHCMC đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị, phương tiện; xây dựng phương án bảo đảm điện cho các phụ tải quan trọng, sẵn sàng ứng phó với tình huống mất điện diện rộng, mất thông tin liên lạc hoặc gián đoạn điều khiển lưới điện.

“Trong mọi tình huống, yêu cầu trước hết là bảo đảm an toàn cho người dân, khách hàng và người lao động. Khi nhận định có nguy cơ mất an toàn điện, các đơn vị quản lý lưới điện phải chủ động áp dụng các giải pháp vận hành cần thiết, kể cả tạm thời cắt điện tại khu vực có nguy cơ để phòng ngừa tai nạn, sau đó nhanh chóng khôi phục cấp điện khi điều kiện an toàn được bảo đảm”, ông Luân Quốc Hưng nhấn mạnh.

Cùng với việc bảo đảm vận hành lưới điện, EVNHCMC chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện và trạm biến áp; rà soát trụ, bảng quảng cáo, dây dẫn có nguy cơ rò điện; phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh xử lý các vị trí có cây cao, dễ ngã đổ vào đường dây. Tại những khu vực có nguy cơ ngập do mưa lớn kết hợp triều cường, các đơn vị xây dựng phương án vận hành phù hợp, kịp thời cô lập hoặc cắt điện khi cần thiết để ngăn ngừa tai nạn điện trong cộng đồng.

Nhân viên CTĐL Đất Đỏ kiểm tra, hướng dẫn người dân nhận diện các nguy cơ mất an toàn điện tại gia đình trong mùa mưa bão

Tại xã Long Điền, ông Lê Minh Kha, Trưởng phòng Kinh tế xã, cho biết chính quyền địa phương phối hợp với ngành Điện tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, pano, áp phích và trực tiếp hướng dẫn người dân. Những nguy cơ do cây xanh, thả diều, biển quảng cáo gần đường dây hoặc vi phạm hành lang an toàn điện được thường xuyên cảnh báo, nhắc nhở.

Theo ông Huỳnh Hữu Phước, người dân xã Long Điền, các buổi hướng dẫn trực tiếp giúp người dân hiểu rõ hơn cách xử lý khi phát hiện dây điện có dấu hiệu bất thường, cây xanh có nguy cơ ngã vào đường dây hoặc khi xảy ra mưa lớn.

Bảo đảm an toàn điện tại các khu du lịch

Nếu CTĐL Đất Đỏ phải ứng phó với những rủi ro trên địa bàn ven biển trải dài, CTĐL Vũng Tàu còn đối mặt với yêu cầu bảo đảm an toàn tại các khu du lịch, khách sạn, cơ sở dịch vụ và khu vực tập trung đông người.

Cây xanh sau khi được phát quang, xử lý nhằm bảo đảm khoảng cách an toàn với lưới điện và hạn chế nguy cơ cây ngã, cành gãy gây sự cố

Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc CTĐL Vũng Tàu, cho biết đơn vị đã kiện toàn lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; bố trí lực lượng trực tại chỗ; xây dựng kịch bản ứng phó với từng loại hình thời tiết cực đoan và phối hợp với địa phương tổ chức diễn tập. Các phương án cấp điện cho những phụ tải đặc biệt quan trọng như bệnh viện, công an, quân đội, cơ quan điều hành và đơn vị cấp nước cũng được chuẩn bị.

Theo ông Trần Thanh Hải, địa bàn Vũng Tàu có sự đan xen giữa khu du lịch tập trung đông người, khu công nghiệp, cảng biển và khu vực sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, phương án cấp điện và xử lý khi xảy ra thiên tai phải phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, từng nhóm khách hàng.

Nhân viên CTĐL Vũng Tàu phối hợp với khách hàng kiểm tra hệ thống điện, kịp thời nhận diện và xử lý các nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa bão

Từ phía khách hàng, ông Nguyễn Văn Định, Tổ trưởng bộ phận Kỹ thuật khách sạn Grand Palace, cho biết doanh nghiệp thường xuyên phối hợp với ngành Điện kiểm tra tủ điện, đường dây và trạm biến áp, nhất là trước những đợt mưa lớn. Việc kiểm tra, vệ sinh thiết bị và phòng ngừa nguy cơ chập, cháy được thực hiện như một phần trong quy trình vận hành khách sạn.

Tại Khu du lịch Hồ Mây, ông Đậu Thế Anh, Tổng Giám đốc, cho rằng an toàn điện liên quan trực tiếp đến người lao động, du khách và hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp thường xuyên được ngành Điện cập nhật thông tin thời tiết, cảnh báo nguy cơ; đồng thời duy trì đầu mối liên hệ trực tiếp giữa lực lượng kỹ thuật của khu du lịch và nhân viên điện lực để phối hợp xử lý khi có tình huống bất thường.

Từ những ca trực 24/24 giờ tại CTĐL Đất Đỏ, hoạt động kiểm tra thiết bị ở CTĐL Vũng Tàu đến công tác tuyên truyền tại từng hộ dân, doanh nghiệp cho thấy bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa bão không phải nhiệm vụ riêng của ngành Điện. Đó là trách nhiệm cần sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị điện lực, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng: ngành Điện bảo đảm lưới điện vận hành an toàn; chính quyền kiểm soát các nguy cơ trên địa bàn; doanh nghiệp chủ động quản lý hệ thống điện nội bộ; mỗi gia đình nâng cao ý thức và kỹ năng sử dụng điện an toàn sau công tơ.

Trong mùa mưa bão, phát hiện và loại trừ nguy cơ từ sớm luôn có ý nghĩa hơn việc khắc phục hậu quả sau sự cố. Phía sau những ca trực xuyên đêm, phương án “4 tại chỗ” và từng đợt kiểm tra đường dây là mục tiêu duy trì dòng điện an toàn, góp phần bảo vệ người dân, du khách và nhịp sống của thành phố.