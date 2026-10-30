EVNHCMC bổ sung tiện ích về tra cứu nguồn điện mặt trời mái nhà

Ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung tiện ích trên app EVNHCMC để khách hàng thuận tiện trong tra cứu về điện mặt trời mái nhà. (Ảnh: CTV)

Đây là một trong các tiện ích bổ sung nhằm hỗ trợ khách hàng thêm kênh giao tiếp, tìm hiểu với Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) trong việc phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ,

Với tính năng trực tuyến “Tra cứu thông tin phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ” trực tuyến, khách hàng có thể chủ động tra cứu thông tin liên quan việc gửi thông báo phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định tại Nghị định 243/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ. Chủ động kiểm tra việc đã thực hiện thông báo và được hệ thống quản lý ghi nhận thông tin hay chưa, kịp thời bổ sung thông báo cho các cơ quan chức năng nếu chưa thực hiện.

Với việc tra cứu trực tuyến trên môi trường số, khách hàng dễ dàng thao tác, thực hiện mọi lúc, mọi nơi trên máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối mạng internet. Khách hàng truy cập tính năng tại địa chỉ: https://www.evnhcmc.vn/Tracuu/traCuuThongTinPhatTrienDMTMN hoặc truy cập App EVNHCMC → chọn: Tra cứu → chọn: Thông tin điện mặt trời mái nhà, sau đó Đăng nhập để kiểm tra thông tin.

Việc cung cấp thêm tiện ích trên nền tảng số của EVNHCMC giúp khách hàng giảm thời gian tìm kiếm, xác minh thông tin, hạn chế việc phải liên hệ trực tiếp để tìm kiếm thông tin về tình trạng thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà đã gửi, đồng thời tăng tính chủ động trong quá trình thực hiện các quy định liên quan phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trên địa bàn.