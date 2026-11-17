Công nhân EVNHCMC kiểm tra hệ thống điện để bảo đảm công tác cấp điện thông suốt, ổn định. (Ảnh: DUY ĐOÀN)

Công tác này nhằm bảo đảm sự an toàn và vận hành thông suốt của ngành điện phục vụ sự phát triển sản xuất và kinh doanh của khách hàng.

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn PouYuen Việt Nam, ông Thiều Quang Tuấn, Trưởng trạm 110kV trạm PouYuen cho biết: Nhà xưởng công ty với diện tích hơn 62ha. Trước đây, vì lo tình trạng mất điện nên PouYuen Việt Nam mua 12 máy phát điện dự phòng, tuy nhiên, thời gian qua, ngành điệnThành phố luôn bảo đảm công tác cấp điện nên doanh nghiệp không cần sử dụng đến các phương án dự phòng.

Tại Công ty Điện lực Bình Phú, đoàn kiểm tra ghi nhận sự tăng nhanh về nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, nhất là các doanh nghiệp sản xuất thuộc các ngành: chế biến thực phẩm, đồ uống, dệt may, da giày, bao bì, cơ khí và hàng tiêu dùng. Do đang bước vào giai đoạn hoàn thành đơn hàng cuối năm và dự trữ hàng Tết nên rất nhiều nhà máy, xí nghiệp tổ chức tăng ca, vận hành dây chuyền liên tục 2-3 ca/ngày, khiến phụ tải công nghiệp tăng mạnh so với các tháng bình thường.

Ông Ngô Văn Thành, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phú tiết lộ: “Các tháng cuối năm, nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp tăng cao, với mức sản lượng điện tăng dự tính từ 8% trở lên".

Trước thực tế này, đơn vị đã triển khai phương án bảo đảm cung cấp điện, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho nhu cầu sử dụng của khách hàng. Áp dụng triệt để các giải pháp thi công không gây mất điện khách hàng (live-line, vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao, đóng kết mạch vòng, sử dụng máy phát, xe máy biến thế lưu động).

Triển khai thực hiện kiểm tra tổng thể lưới điện trên địa bàn quản lý; tập trung phát triển lưới điện, hoàn thành công tác sửa chữa, bảo dưỡng các công trình lưới điện đúng tiến độ theo kế hoạch; áp dụng hiệu quả sửa chữa bảo dưỡng lưới điện trung thế theo phương pháp CBM (bảo dưỡng dựa trên tình trạng thiết bị) nhằm phát hiện sớm các nguy cơ sự cố, các biện pháp thi công không gây gián đoạn cấp điện cho khách hàng,...

Theo EVNHCMC, các công ty điện lực trực thuộc trên địa bàn Thành phố cũng đang triển khai các công tác kiểm tra, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện để bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho nhu cầu của doanh nghiệp và người dân trong các tháng cao điểm Tết.