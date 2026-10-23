EVNHCMC áp dụng đơn giá ngừng, cấp điện trở lại từ 19/10

Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) thực hiện thu phí ngừng, cấp điện trở lại đối với các trường hợp tạm ngừng cấp điện do khách hàng chưa thanh toán tiền điện đúng hạn hoặc có yêu cầu tạm ngừng cấp điện, kể từ ngày 19/10/2026.

Đơn giá ngừng, cấp điện trở lại được áp dụng theo mục đích sử dụng điện, cấp điện áp và hệ số điều chỉnh theo khoảng cách di chuyển.

Khách hàng sinh hoạt áp dụng mức thu 100.530 đồng/lần

Đối với khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt tại cấp điện áp từ 0,38 kV trở xuống, đơn giá ngừng, cấp điện trở lại là 100.530 đồng/lần.

Nhóm khách hàng này áp dụng hệ số điều chỉnh theo khoảng cách k = 1, không phụ thuộc vào khoảng cách từ trụ sở đơn vị trực tiếp thực hiện đến địa điểm ngừng, cấp điện trở lại.

Đối với khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt và tổ chức, cá nhân yêu cầu ngừng cấp điện, mức thu được xác định theo cấp điện áp và khoảng cách di chuyển, cụ thể:

Đơn giá ngừng, cấp điện trở lại nêu trên đã bao gồm thuế VAT. Theo EVNHCMC, đơn giá không tính chi phí vật liệu và máy thi công do không phát sinh các chi phí này khi thực hiện công tác ngừng, cấp điện trở lại cho khách hàng.

Lưu ý cách xác định khoảng cách và thời gian thanh toán

Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách được xác định căn cứ khoảng cách từ trụ sở đơn vị trực tiếp thực hiện đến địa điểm ngừng, cấp điện trở lại.

Cụ thể, khoảng cách di chuyển để tính phí được tính từ trụ sở chính của công ty điện lực đến địa điểm thao tác. Riêng khu vực đặc khu Côn Đảo, khoảng cách được tính từ trụ sở chính của Điện lực Côn Đảo.

Để tránh phát sinh chi phí ngừng, cấp điện trở lại do chưa thanh toán tiền điện đúng hạn, EVNHCMC lưu ý khách hàng cần thanh toán tiền điện từ ngày 3 đến ngày 5 hằng tháng.

Khách hàng cần tìm hiểu thông tin chi tiết có thể liên hệ tổng đài 1558 hoặc 1900 545454; ứng dụng EVNCSKH hoặc EVNHCMC; email cskh@hcmpc.com.vn; fanpage EVNHCMC hoặc website www.evnhcmc.vn.