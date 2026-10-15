EVNHANOI ứng dụng công nghệ, giảm 90% thời gian xử lý sự cố điện

Tự động hóa giúp giảm 90% thời gian xử lý sự cố

Với quy mô và tốc độ phát triển của Hà Nội, việc vận hành lưới điện đòi hỏi không chỉ xử lý nhanh sự cố mà còn phải chủ động giám sát, dự báo, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khách hàng.

Tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), ứng dụng khoa học công nghệ đang tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý, vận hành lưới điện.

Thông qua các hệ thống giám sát, điều khiển và tự động hóa, dữ liệu vận hành được cập nhật liên tục, giúp lực lượng điều độ theo dõi trạng thái hệ thống, phát hiện bất thường và kịp thời đưa ra phương án xử lý.

Đáng chú ý, ứng dụng tự động hóa giúp EVNHANOI giảm tới 90% thời gian xử lý sự cố trong phạm vi triển khai. Thay vì phụ thuộc nhiều vào thao tác và kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, công tác điều độ từng bước chuyển sang giám sát, phân tích và hỗ trợ xử lý tập trung trên nền tảng công nghệ.

EVNHANOI lập trình kịch bản tự động xử lý sự cố trên lưới điện trung áp bằng hệ thống SCADA/DMS. (Ảnh: EVNHANOI).

Ông Nông Ngọc Anh, Phó giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội cho biết, trước đây, khi xảy ra sự cố, điều độ viên phải phối hợp kiểm tra hiện trường để xác định vị trí. Hiện nay, nhờ hệ thống giám sát từ xa và công nghệ tự động hóa, việc xác định, khoanh vùng và xử lý sự cố được thực hiện nhanh chóng, chính xác hơn.

"Qua đó, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, bảo đảm vận hành lưới điện an toàn, ổn định và mang đến trải nghiệm dịch vụ ngày càng tốt hơn cho khách hàng Thủ đô", ông Nông Ngọc Anh chia sẻ.

Cùng với hiệu quả vận hành, lưới điện thông minh cũng đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ điều độ viên. Ngoài chuyên môn hệ thống điện, người lao động phải có khả năng phân tích dữ liệu, làm chủ công nghệ và xử lý những tình huống phức tạp. Bởi công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, con người vẫn giữ trách nhiệm quyết định và kiểm soát an toàn hệ thống.

UAV, Robot AI giúp tăng 50% năng suất lao động

Không chỉ trong công tác điều độ, EVNHANOI còn ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và Robot AI vào kiểm tra, giám sát, quản lý vận hành lưới điện.

Ứng dụng Robot AI trong quản lý, kiểm tra và vận hành lưới điện. (Ảnh: EVNHANOI).

Trước đây, việc kiểm tra đường dây, thiết bị điện tại nhiều vị trí đòi hỏi nhân viên kỹ thuật phải trực tiếp tiếp cận hiện trường, quan sát và đánh giá bằng phương pháp truyền thống. Với UAV, lực lượng kỹ thuật có thể thu thập hình ảnh, dữ liệu và đánh giá tình trạng thiết bị tại những khu vực khó tiếp cận.

Theo EVNHANOI, ứng dụng UAV và Robot AI giúp giảm 40% thời gian kiểm tra, tăng 50% năng suất lao động trong phạm vi triển khai.

Tại Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội, các giải pháp công nghệ này đang từng bước thay đổi phương thức kiểm tra, giám sát và quản lý vận hành.

Ông Hoàng Quang Thọ, Trưởng Trung tâm Giám sát và Vận hành lưới điện, Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội cho biết, trước đây, việc kiểm tra đường dây tại các vị trí trên cao thường mất nhiều thời gian, khó quan sát chi tiết.

"Với UAV, chúng tôi có thể thu thập hình ảnh, đánh giá tình trạng thiết bị và phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường. Công nghệ giúp công tác kiểm tra an toàn, chủ động và hiệu quả hơn", ông Thọ nói.

Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong quản lý, kiểm tra và vận hành lưới điện. (Ảnh: EVNHANOI).

Theo ông Thọ, việc ứng dụng công nghệ mới cũng đòi hỏi người lao động liên tục nâng cao kỹ năng số, từng bước làm chủ các phương tiện hiện đại trong quản lý vận hành.

Thực tế cho thấy, ứng dụng UAV và Robot AI không đơn thuần thay thế phương tiện kiểm tra truyền thống mà còn thay đổi cách tổ chức công việc, thu thập và phân tích dữ liệu. Khi kinh nghiệm của người thợ điện được kết hợp với công nghệ, hiệu quả quản lý được nâng cao, góp phần phát hiện sớm nguy cơ và chủ động phòng ngừa sự cố.

Triển khai 76 nhiệm vụ, dự án đổi mới sáng tạo

Sau gần 22 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, EVNHANOI đã triển khai 76 nhiệm vụ, dự án thuộc 5 lĩnh vực trọng tâm: Quản trị doanh nghiệp, đầu tư xây dựng, kinh doanh, dịch vụ khách hàng và quản lý vận hành lưới điện.

Bên cạnh tự động hóa và UAV, Tổng công ty còn ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) trong dự báo phụ tải, với mức sai số từ 2,15-2,85%. Trí tuệ nhân tạo (AI), công tơ thông minh và các nền tảng số cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành và phục vụ khách hàng.

Những kết quả này cho thấy khoa học công nghệ đang hiện diện ngày càng sâu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNHANOI, từ dự báo, điều hành, quản lý thiết bị đến cung cấp dịch vụ điện.

Tuy nhiên, hiệu quả đổi mới sáng tạo không chỉ được đo bằng số lượng nhiệm vụ, dự án mà quan trọng hơn là giá trị ứng dụng thực tế.

Ông Nguyễn Danh Duyên, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHANOI phát biểu tại Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW. (Ảnh: EVNHANOI).

Tại Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, ông Nguyễn Danh Duyên, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHANOI nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Theo đó, EVNHANOI cần chú trọng đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh, khai thác tối đa hiệu quả các hệ thống công nghệ đã đầu tư và nhân rộng những giải pháp có giá trị ứng dụng cao.

Đặc biệt, trước xu hướng ứng dụng AI ngày càng rộng rãi, ông Duyên lưu ý việc sử dụng công nghệ phải đi đôi với kiểm chứng thông tin, bảo mật dữ liệu và kiểm soát chất lượng kết quả. AI phải thực sự hỗ trợ con người, không thay thế trách nhiệm của người thực hiện công việc.

Đây cũng là định hướng xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo tại EVNHANOI: Chủ động tiếp cận công nghệ mới nhưng không chạy theo công nghệ bằng mọi giá; khuyến khích sáng tạo gắn với kỷ luật, an toàn và trách nhiệm.

Với EVNHANOI, mục tiêu cuối cùng của đổi mới sáng tạo không chỉ là hiện đại hóa lưới điện, nâng cao năng suất lao động, tối ưu quản trị mà còn hướng tới mục tiêu chiến lược "Xuất sắc trong phục vụ khách hàng".