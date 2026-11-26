Từ bài toán công suất đến tối ưu khả năng tự tiêu thụ

Với đặc thù tiêu thụ điện lớn, đặc biệt tại các nhà máy, trung tâm thương mại và cơ sở sản xuất, kinh doanh, điện mặt trời mái nhà đang mở ra cơ hội khai thác hiệu quả diện tích mái công trình, chuyển hóa nguồn năng lượng tự nhiên thành điện năng phục vụ hoạt động thường xuyên.

Tuy nhiên, công suất lắp đặt lớn chưa đồng nghĩa với hiệu quả sử dụng cao. Một hệ thống được đầu tư vượt quá nhu cầu phụ tải ban ngày có thể tạo ra lượng điện dư thừa đáng kể, trong khi hệ thống có công suất quá nhỏ lại chưa khai thác hết tiềm năng mái nhà. Vì vậy, bước đầu tiên để tối ưu hiệu suất chính là đánh giá chính xác nhu cầu sử dụng điện của doanh nghiệp.

Theo khuyến nghị của EVNHANOI, doanh nghiệp cần phân tích dữ liệu tiêu thụ điện trong khoảng 6–12 tháng, xác định biểu đồ phụ tải theo từng khung giờ, đặc biệt là mức tiêu thụ vào ban ngày – thời điểm hệ thống điện mặt trời phát huy khả năng cung cấp điện. Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn có thể tính toán công suất lắp đặt phù hợp, hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải hoặc phát sinh lượng điện không được khai thác hiệu quả.

Đối với các nhà máy có dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục vào ban ngày, nguồn điện mặt trời có thể được ưu tiên cấp trực tiếp cho các phụ tải đang vận hành. Trong khi đó, tại các trung tâm thương mại, việc đồng bộ thời gian phát điện với nhu cầu sử dụng của hệ thống điều hòa, chiếu sáng, thang máy và các thiết bị kỹ thuật cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao tỷ lệ tự tiêu thụ.

Thực tế, các mô hình như Khu công nghiệp Nội Bài và AEON Mall Hà Đông cho thấy tiềm năng khai thác điện mặt trời mái nhà tại hai nhóm công trình có đặc thù phụ tải khác nhau: sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ.

Dàn pin năng lượng mặt trời áp mái của Công ty TNHH TENMA Việt Nam

Ông Mitamura Yoshihiko - Tổng Giám đốc Công ty TNHH TENMA Việt Nam cho biết: “Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc khai thác hiệu quả nguồn điện mặt trời cần gắn liền với kế hoạch vận hành của nhà máy. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc cân đối giữa sản lượng điện được tạo ra và nhu cầu tiêu thụ thực tế của các dây chuyền, qua đó góp phần chủ động nguồn năng lượng, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.”

Bên cạnh lựa chọn công suất, doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến hướng lắp đặt, góc nghiêng và điều kiện đón nắng. Tại Hà Nội, hướng Nam, Đông Nam và Tây Nam thường có điều kiện thuận lợi. Theo tài liệu kỹ thuật của EVNHANOI, góc nghiêng tham khảo khoảng 10–15 độ đối với hướng Nam. Đồng thời, cần hạn chế bóng che từ công trình, cây xanh và các vật cản xung quanh bởi chỉ một phần hệ thống bị che bóng cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng khai thác sản lượng điện.

Một giải pháp khác đáng cân nhắc là hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS). Với doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng điện lớn vào buổi tối hoặc ngoài thời gian phát điện mặt trời, BESS giúp lưu trữ phần điện năng dư thừa để sử dụng vào thời điểm phù hợp. Tuy nhiên, việc đầu tư cần được tính toán trên cơ sở nhu cầu phụ tải và hiệu quả kinh tế, bởi hệ thống lưu trữ cũng làm tăng chi phí ban đầu.

Giám sát thông minh, bảo dưỡng định kỳ để duy trì hiệu suất lâu dài

Nếu thiết kế và lựa chọn công suất là điều kiện ban đầu thì giám sát, bảo dưỡng chính là yếu tố quyết định khả năng duy trì hiệu suất của hệ thống trong suốt quá trình vận hành.

Đối với các doanh nghiệp có quy mô điện mặt trời mái nhà lớn, việc theo dõi sản lượng không nên chỉ dừng ở số liệu tổng hợp cuối tháng. Thông qua hệ thống giám sát inverter và công tơ đo đếm, bộ phận kỹ thuật cần thường xuyên kiểm tra sản lượng theo giờ, ngày, tháng; theo dõi tình trạng hoạt động của từng bộ biến tần và kịp thời phát hiện những bất thường như suy giảm công suất, mất kết nối hoặc thiết bị ngừng vận hành.

Song song với công tác giám sát, vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ là những yếu tố quan trọng giúp duy trì hiệu suất hoạt động của hệ thống điện mặt trời mái nhà. Theo khuyến nghị của EVNHANOI, bụi bẩn và các tạp chất trên bề mặt tấm pin nếu tích tụ lâu ngày không chỉ làm giảm khả năng hấp thụ ánh sáng mà còn có thể gây ảnh hưởng đến bề mặt kính và các tế bào quang điện bên dưới do hiện tượng chênh lệch nhiệt độ cục bộ.

Do đó, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch vệ sinh tấm pin phù hợp với điều kiện môi trường tại công trình; đồng thời kiểm tra định kỳ khung giá đỡ, hệ thống dây dẫn, các điểm đấu nối và thiết bị bảo vệ. Đặc biệt, khung giá đỡ phải bảo đảm khả năng chịu tải, chịu gió bão; công tác thi công, bảo dưỡng cần được thực hiện bởi đội ngũ có chuyên môn và tuân thủ quy trình kỹ thuật.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh, nhiệt độ khu vực lắp đặt, hướng và góc nghiêng của tấm pin cũng cần được quan tâm. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng điện và độ bền của hệ thống trong quá trình khai thác lâu dài.

Hệ thống năng lượng mặt trời tại AEON Mall Hà Đông

Ông Phạm Văn Tiến - Đại diện Trung tâm bách hoá tổng hợp - Siêu thị AEON Hà Đông cho biết: “Việc khai thác điện mặt trời mái nhà không chỉ nằm ở sản lượng điện tạo ra mà còn ở khả năng phối hợp nguồn năng lượng này với hoạt động vận hành của toàn bộ trung tâm thương mại. Chúng tôi quan tâm đến việc theo dõi hiệu quả sử dụng điện, duy trì hoạt động ổn định của hệ thống và từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong hoạt động kinh doanh.”

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, an toàn vận hành cũng phải được đặt lên hàng đầu. Doanh nghiệp cần kiểm tra định kỳ kết cấu mái, hệ thống chống sét, tiếp địa, thiết bị bảo vệ và phương án phòng cháy, chữa cháy; lựa chọn đơn vị bảo dưỡng có chuyên môn, thiết bị rõ nguồn gốc và chế độ bảo hành phù hợp.

Theo EVNHANOI, nguyên tắc quan trọng là ưu tiên tự sản xuất, tự tiêu thụ tại chỗ, lựa chọn quy mô phù hợp và bảo đảm an toàn trong toàn bộ quá trình đầu tư, vận hành. Ngành điện cũng khuyến khích khách hàng chủ động phối hợp với đơn vị điện lực trên địa bàn để được hướng dẫn các yêu cầu liên quan đến đấu nối kỹ thuật, đo đếm và vận hành hệ thống.

Có thể thấy, tối ưu hiệu suất điện mặt trời mái nhà không phải là một giải pháp đơn lẻ mà là quá trình quản lý đồng bộ từ thiết kế, đầu tư đến giám sát và bảo dưỡng. Khi được khai thác đúng cách, mỗi mái nhà doanh nghiệp không chỉ trở thành nguồn cung cấp điện tại chỗ mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, bền vững của Thủ đô.

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