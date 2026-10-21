EVNHANOI: Khuyến khích khách hàng theo dõi việc tiêu thụ điện hàng ngày để điều chỉnh thói quen sử dụng điện

Việc chủ động nắm bắt mức sử dụng điện giúp mỗi gia đình sớm nhận biết những thay đổi trong tiêu thụ, kịp thời điều chỉnh thói quen và kiểm soát tốt hơn chi phí tiền điện.

Theo dõi điện năng để nhận biết sớm những thay đổi

Lượng điện sử dụng trong mỗi gia đình không cố định mà có thể thay đổi theo thời tiết, số người sinh hoạt, thời gian sử dụng các thiết bị và nhu cầu sử dụng điện trong từng ngày. Đặc biệt, vào những ngày nắng nóng, việc sử dụng điều hòa, quạt, bình nóng lạnh, bếp điện hay các thiết bị công suất lớn trong thời gian dài có thể khiến điện năng tiêu thụ tăng đáng kể.

Theo dõi việc tiêu thụ điện hàng ngày để điều chỉnh thói quen sử dụng điện

Nếu chỉ nhìn vào hóa đơn vào cuối kỳ, khách hàng sẽ khó xác định được mức tiêu thụ đã thay đổi từ thời điểm nào và nguyên nhân xuất phát từ đâu. Trong khi đó, theo dõi điện năng hằng ngày giúp người sử dụng có thêm thông tin để nhận biết những ngày có mức tiêu thụ cao, từ đó chủ động rà soát lại việc sử dụng các thiết bị điện trong gia đình.

Chẳng hạn, khi nhận thấy lượng điện tiêu thụ tăng liên tục trong một số ngày, khách hàng có thể kiểm tra thời gian sử dụng điều hòa, bình nóng lạnh hoặc các thiết bị công suất lớn; đồng thời tắt những thiết bị không cần thiết, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị và điều chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp.

Cách làm này giúp việc tiết kiệm điện trở nên cụ thể hơn. Thay vì chỉ đặt mục tiêu "dùng điện tiết kiệm", mỗi gia đình có thể quan sát chính mức tiêu thụ của mình để điều chỉnh từ những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

Chủ động kiểm soát điện năng với các kênh số

Cùng với quá trình chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ điện, khách hàng hiện có thể thuận tiện theo dõi thông tin sử dụng điện thông qua các kênh chăm sóc khách hàng trực tuyến. Tại Hà Nội, App EVNHANOI cung cấp các tiện ích liên quan đến dịch vụ điện, trong đó khách hàng có thể tra cứu thông tin điện năng tiêu thụ để theo dõi mức sử dụng của gia đình theo từng ngày.

Ứng dụng dùng chung cho toàn bộ khách hàng sử dụng điện toàn quốc

Bên cạnh đó, App EVN CSKH cũng là một kênh số được ngành Điện triển khai nhằm hỗ trợ khách hàng trên phạm vi toàn quốc. Ứng dụng cung cấp các tiện ích về điện, trong đó có chức năng theo dõi điện năng tiêu thụ, giúp khách hàng chủ động nắm bắt tình hình sử dụng điện và có cơ sở điều chỉnh khi cần thiết.

Việc có thêm các kênh số để theo dõi điện năng giúp khách hàng thuận tiện lựa chọn phương thức phù hợp với nhu cầu của mình. Quan trọng hơn, dù sử dụng kênh nào, thói quen kiểm tra điện năng thường xuyên vẫn là yếu tố giúp mỗi gia đình chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khuyến khích khách hàng hình thành thói quen theo dõi điện năng hằng ngày, nhất là trong những giai đoạn nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Khi phát hiện mức tiêu thụ có dấu hiệu tăng, khách hàng có thể chủ động điều chỉnh cách sử dụng các thiết bị điện thay vì chờ đến khi hóa đơn được phát hành.

Theo dõi điện năng mỗi ngày không chỉ giúp khách hàng biết mình đang sử dụng bao nhiêu điện, mà còn tạo cơ sở để sử dụng điện hiệu quả hơn. Chủ động từ những con số nhỏ hôm nay sẽ giúp mỗi gia đình kiểm soát tốt hơn nhu cầu sử dụng điện và chi phí tiền điện trong cả tháng.

Thu Hà