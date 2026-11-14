EVNHANOI đồng hành phát triển điện mặt trời mái nhà tại Thủ đô

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Sở Công Thương thành phố Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức Lễ phát động chiến dịch "Mái nhà đón nắng" với thông điệp "Biến nắng thành điện". Sự kiện nhằm lan tỏa nhận thức về điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, qua đó khuyến khích người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị tìm hiểu, lựa chọn giải pháp phù hợp, an toàn, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển năng lượng xanh và bảo đảm an ninh năng lượng Thủ đô.

Nhu cầu điện tăng cao đặt ra yêu cầu khai thác nguồn năng lượng tại chỗ

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVNHANOI khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên Tổng công ty trong việc đồng hành cùng thành phố, người dân và doanh nghiệp đưa điện mặt trời mái nhà trở thành một giải pháp năng lượng thiết thực trong đời sống và sản xuất. Chiến dịch "Mái nhà đón nắng" cho thấy quyết tâm của Hà Nội trong việc thúc đẩy phát triển năng lượng sạch, thực hiện chủ trương sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng tới mục tiêu xanh, hiện đại và bền vững.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVNHANOI phát biểu tại lễ phát động.

Theo lãnh đạo EVNHANOI, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và tốc độ đô thị hóa, nhu cầu sử dụng điện của thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Thống kê trong giai đoạn 2021 - 2025, sản lượng điện của EVNHANOI tăng trưởng bình quân khoảng 5,8%/năm. Riêng năm 2025, sản lượng điện đạt hơn 26 tỷ kWh. Bước sang năm 2026, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn dự kiến tiếp tục tăng mạnh ở mức trên 11%, ước tính đạt xấp xỉ 30 tỷ kWh. Trong những năm tiếp theo, nhu cầu sử dụng điện của Thủ đô được dự báo tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng hai con số.

Hiện nay, EVNHANOI đang quản lý và phục vụ quy mô hơn 2,9 triệu khách hàng. Tốc độ tăng trưởng phụ tải lớn đang đặt ra những thách thức ngày càng rõ nét đối với công tác bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục trên toàn địa bàn thành phố. Thực tế này đòi hỏi ngành điện và thành phố không chỉ tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống lưới điện, mà còn phải đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, khai thác tối đa tiềm năng các nguồn năng lượng sạch tại chỗ. Trong đó, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được xác định là hướng đi phù hợp, giúp người dân và doanh nghiệp chủ động hơn trong việc sử dụng điện, đồng thời giảm bớt áp lực chi phí năng lượng.

"Chiến dịch "Mái nhà đón nắng" không đơn thuần là hoạt động tuyên truyền, vận động người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà, mà là một giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng, phát huy nguồn lực trong xã hội và góp phần xây dựng Thủ đô xanh, hiện đại", ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ba nhóm nhiệm vụ đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp

Với vai trò là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống điện trên địa bàn thành phố Hà Nội, EVNHANOI xác định trách nhiệm không chỉ dừng lại ở công tác truyền thông, vận động mà phải trực tiếp đồng hành, hỗ trợ để việc đầu tư, phát triển điện mặt trời mái nhà diễn ra thuận lợi, an toàn và đạt hiệu quả thực chất. Để hưởng ứng thiết thực chiến dịch "Mái nhà đón nắng", EVNHANOI cam kết tập trung triển khai ba nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, chủ động tuyên truyền, tư vấn, cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác tới khách hàng. Tổng công ty sẽ phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống chăm sóc khách hàng, các nền tảng số cùng mạng lưới các công ty điện lực trực thuộc trên địa bàn để phổ biến thông tin. Qua đó, giúp khách hàng nắm bắt rõ các cơ chế, chính sách, lợi ích cũng như điều kiện đầu tư, làm cơ sở lựa chọn quy mô công nghệ và phương án sử dụng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành điện. EVNHANOI cam kết công khai, minh bạch toàn bộ quy trình; chủ động hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, thủ tục thông báo, đăng ký đấu nối hệ thống điện mặt trời mái nhà theo đúng quy định hiện hành. Song song với đó, đơn vị sẽ hỗ trợ kiểm tra các điều kiện kỹ thuật, công tác đo đếm và tư vấn giải pháp sử dụng điện an toàn cho từng hộ gia đình và doanh nghiệp.

Thứ ba, tăng cường kết nối giữa khách hàng với các doanh nghiệp cung cấp giải pháp về điện mặt trời mái nhà. EVNHANOI sẽ phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực để giới thiệu công nghệ, tư vấn giải pháp kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng tiếp cận và triển khai lắp đặt phù hợp. Trong quá trình này, ngành điện đặc biệt chú trọng các yêu cầu về chất lượng thiết bị, bảo đảm an toàn điện, phòng chống cháy nổ cũng như hiệu quả vận hành lâu dài của công trình.

Theo Tổng Giám đốc EVNHANOI, thước đo thành công của chiến dịch không chỉ nằm ở số lượng người dân được tuyên truyền, tiếp cận thông tin, mà phải được thể hiện bằng chính những mái nhà thực sự tạo ra điện và những giá trị thiết thực mà nguồn năng lượng xanh mang lại cho cộng đồng.

"Để điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh mẽ, cần có sự chung tay đồng bộ của chính quyền các cấp, ngành điện, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân trên tinh thần nói đi đôi với làm, cam kết đi cùng hành động. Ngay sau lễ phát động, EVNHANOI sẽ cụ thể hóa các cam kết thành chương trình hành động cụ thể, phân công rõ trách nhiệm tới từng đơn vị trực thuộc, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để bảo đảm chiến dịch được triển khai đồng bộ, thiết thực", đại diện EVNHANOI cho biết.

Mỗi mái nhà đón nắng sẽ là một hành động cụ thể; hàng nghìn, hàng vạn mái nhà cùng đón nắng sẽ tạo nên chuyển biến lớn trong hành trình phát triển năng lượng xanh của Thủ đô. Tập thể cán bộ, công nhân viên EVNHANOI khẳng định quyết tâm đồng hành cùng thành phố, người dân và doanh nghiệp hiện thực hóa thông điệp "Biến nắng thành điện", góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng xanh hơn, năng động và phát triển bền vững.