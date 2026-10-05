EVNHANOI chỉ ra những điều người dân nên biết trước khi lắp điện mặt trời

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), trước khi quyết định lắp đặt điện mặt trời mái nhà, người dân lưu ý cần tính toán từ nhu cầu sử dụng điện, điều kiện mái nhà đến quy mô hệ thống và yêu cầu an toàn.

Có mái nhà chưa đồng nghĩa với việc có thể lắp đặt một hệ thống điện mặt trời phù hợp. Trước tiên, cần xem xét phần mái thực sự có thể bố trí tấm pin, mức độ che bóng, hướng mái và khả năng chịu tải của công trình.

Theo EVNHANOI, những mái nhà có diện tích khoảng 15–20 m² trở lên, ít bị che bóng có thể xem xét phương án lắp đặt. Tại Hà Nội, mái theo hướng Nam, Đông Nam hoặc Tây Nam thường có điều kiện thuận lợi để khai thác bức xạ mặt trời. Quan trọng hơn, kết cấu mái phải đủ chắc chắn, không làm ảnh hưởng đến an toàn công trình trong quá trình lắp đặt và vận hành.

Điện mặt trời mái nhà đang trở thành một lựa chọn để người dân, doanh nghiệp chủ động thêm nguồn điện tại chỗ.

Một điểm khác cần lưu ý là diện tích mái không hoàn toàn đồng nghĩa với diện tích có thể lắp pin. Phần mái bị che bóng, có vật cản, khoảng cách an toàn và lối đi phục vụ bảo trì đều cần được tính đến khi khảo sát.

Đây là bài toán cần được tính trước khi lựa chọn thiết bị. EVNHANOI khuyến nghị khách hàng xem lại dữ liệu sử dụng điện trong 6–12 tháng, xác định lượng điện tiêu thụ trung bình và đặc biệt là tỷ lệ sử dụng vào ban ngày. Từ đó mới lựa chọn công suất hệ thống thay vì chỉ dựa vào diện tích mái.

Chẳng hạn, với hộ gia đình, hệ thống khoảng 3 kWp hoặc 5 kWp có thể là những mức tham khảo; cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ có thể xem xét quy mô 10–20 kWp. Đây không phải công suất áp dụng chung cho mọi công trình, bởi nhu cầu sử dụng điện và điều kiện mái ở mỗi nơi khác nhau.

Điện mặt trời phát huy hiệu quả khi phần lớn sản lượng được sử dụng ngay tại nơi phát điện. Với công trình có nhu cầu sử dụng điện vào buổi tối hoặc thời điểm không có nắng, khách hàng có thể cân nhắc hệ thống lưu trữ điện (BESS).

Cùng với bài toán công suất, chất lượng thiết bị và đơn vị thi công cũng cần được quan tâm. Thiết bị nên có nguồn gốc rõ ràng; đơn vị tư vấn, lắp đặt có kinh nghiệm và chính sách bảo hành phù hợp. Hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ điện, chống sét, tiếp địa, kết cấu công trình và phòng cháy, chữa cháy.

Về thủ tục, với nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đấu nối hệ thống điện quốc gia ở cấp hạ áp, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi thông báo đến UBND cấp xã nơi lắp đặt; trường hợp công suất inverter dưới 1 kW không bắt buộc thực hiện thông báo. Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo, nếu không nhận được ý kiến phản hồi, có thể thực hiện lắp đặt theo nội dung đã thông báo và quy định liên quan. Với khách hàng tại Hà Nội, EVNHANOI hỗ trợ tư vấn các nội dung liên quan đến đấu nối, khảo sát kỹ thuật và vận hành.