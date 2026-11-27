Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: EVNGENCO3)

Thông tin tại cuộc họp, Lãnh đạo Tổng Công ty cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, EVNGENCO3 sản xuất 22,105 tỷ kWh, đạt 95,1% kế hoạch 9 tháng và đạt 72,1% kế hoạch năm, bằng 111,5 % so cùng kỳ. Các nhà máy vận hành ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu huy động của hệ thống điện. Tổng Công ty triển khai nhiều giải pháp nâng cao độ tin cậy thiết bị, tối ưu hiệu quả vận hành và hạn chế sự cố. Năm 2026, EVNGENCO3 triển khai 18 công trình sửa chữa. Trong đó, 13 công trình đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng và vượt tiến độ kế hoạch 15 ngày.

Theo kế hoạch năm 2027, EVNGENCO3 dự tính sản xuất 32,6 tỷ kWh; riêng giai đoạn mùa khô từ tháng 1 đến tháng 7, sản lượng dự tính đạt 20 tỷ kWh. Để thực hiện mục tiêu này, Tổng Công ty chủ động xây dựng phương án cung ứng nhiên liệu, trong đó nhiên liệu than dự tính gần 8 triệu tấn, nhiên liệu khí thiên nhiên trong nước và khí tái hóa từ nguồn LNG nhập khẩu, hợp đồng khung cung cấp dầu DO dự phòng cho các Nhà máy điện Tuabin khí.

Công tác sửa chữa, bảo dưỡng được rà soát theo hướng hạn chế tối đa việc dừng các tổ máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô, đặc biệt từ ngày 1/4 đến 31/7/2027. EVNGENCO3 tiếp tục duy trì lực lượng trực sửa chữa 24/24 giờ trong giai đoạn cao điểm, bổ sung vật tư thiết yếu và tăng cường ứng dụng công nghệ giám sát từ xa nhằm phát hiện sớm bất thường, phòng ngừa sự cố.

Ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu rà soát tình trạng thiết bị, hạn chế sự cố, bảo đảm nguồn nhiên liệu than, khí và dầu dự phòng; tăng cường giám sát kỹ thuật, chủ động phương án vận hành theo tình hình diễn biến thủy văn. Đồng thời, Tổng Công ty cần đẩy nhanh các giải pháp kiểm soát, xử lý khí thải, bảo đảm các tổ máy sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện.

Ông Đinh Thế Phúc, Thành viên Hội đồng quản trị EVN đề nghị EVNGENCO3 tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2026, chủ động chuẩn bị điều kiện cho năm 2027; chú trọng nâng cao độ tin cậy tổ máy, bảo đảm nhiên liệu, vật tư dự phòng, bố trí lịch sửa chữa hợp lý và thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.