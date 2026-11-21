Lợi nhuận tăng cao

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3 – MCK: PGV) cho thấy kết quả kinh doanh khởi sắc của doanh nghiệp này so với cùng kỳ 2025.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần quý III/2026 đạt 11.962 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 8.345 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Giá vốn tăng chậm hơn doanh thu, giúp lợi nhuận gộp của EVNGENCO3 đạt 1.577 tỷ đồng, tăng gấp hơn hai lần cùng kỳ.

Trong quý III/2026, doanh thu tài chính đạt 380 tỷ đồng, tăng 213% so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính giảm 37,7%, còn 316 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay giảm từ 409 tỷ xuống 300 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý II/2026 của EVNGENCO3 ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng đột biến so với cùng kỳ 2025.

Trừ các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của EVNGENCO3 đạt 1.220 tỷ đồng, tăng đột biến 632% so với quý III/2025. Tính chung lũy kế chín tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế đạt 3.394 tỷ đồng, cũng tăng mạnh so với mức 1.144 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Theo lý giải của EVNGENCO3, lợi nhuận sau thuế quý III/2026 tăng 1.054 tỷ đồng chủ yếu do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 1.447 tỷ đồng, tăng 1.277 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 846 tỷ đồng, chủ yếu do sản lượng điện bán cao hơn 1.252,76 triệu kWh so với cùng kỳ và ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách kế toán liên quan đến ghi nhận chi phí sửa chữa lớn theo Thông tư 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ Tài chính. Đồng thời,mức lợi nhuận sau thuế tăng cao do chênh lệch từ hoạt động tài chính là 451 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh phần cải thiện từ hoạt động kinh doanh, biến động tỷ giá tác động lớn tới kết quả cuối cùng. Trong kỳ, EVNGENCO3 ghi nhận hơn 363 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá vào doanh thu tài chính, trong đó chỉ ghi lỗ tỷ hơn 6 tỷ đồng. Con số này càng cho thấy đóng góp lớn khi cùng kỳ năm ngoái lỗ tỷ giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III/2026, tổng dư vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn hơn 27.378 tỷ đồng, giảm hơn 5.087 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu giảm vay nợ tài chính dài hạn. Nhờ tác động của tỷ giá và chi phí lãi vay, tổng chi phí tài chính trong kỳ giảm từ 2.294 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái xuống còn 975 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của EVNGENCO3 đạt 51.421 tỷ đồng, giảm khoảng 3.611 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, phải thu khách hàng cuối kỳ còn 10.547 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu từ Công ty Mua bán điện (10.335 tỷ đồng), chiếm gần 98% tổng phải thu khách hàng.

Tổng nợ phải trả giảm từ 37.128 tỷ xuống 31.471 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng lên 19.950 tỷ đồng. Trong đó, tổng vay và nợ thuê tài chính còn 22.291 tỷ đồng, giảm hơn 5.087 tỷ đồng, tương đương 18,6% so với đầu năm. Dư nợ ngắn hạn khoảng 5.312 tỷ đồng, phần dài hạn gần 16.980 tỷ đồng.

Một thông tin đáng chú ý khác trong báo cáo tài chính của EVNGENCO3 là số tiền gửi không kỳ hạn của doanh nghiệp này tại các ngân hàng lên đến 1.007 tỷ đồng, tăng mạnh so mức 383 tỷ đồng hồi đầu năm.

Ông Đinh Quốc Lâm, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3.

Dàn lãnh đạo là ai?

EVNGENCO3 hiện đang sở hữu vốn điều lệ 11.234 tỷ đồng. Người nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của EVNGENCO3 là ông Đinh Quốc Lâm. Các thành viên trong HĐQT của doanh nghiệp này bao gồm: ông Lê Văn Danh, bà Nguyễn Thị Hải Yến, ông Hồ Anh Tuấn, ông Đỗ Mộng Hùng.

Tổng Giám đốc của EVNGENCO3 là ông Lê Văn Danh. Các Phó tổng giám đốc trong ban điều hành của doanh nghiệp này bao gồm: Nguyễn Thanh Trùng Dương, Nguyễn Thị Thanh Hương, Võ Minh Thắng, Trần Đình Ân.

Tổng Giám đốc của EVNGENCO3 Lê Văn Danh

Liên quan đến việc điều hành công ty này, ngày 17/6/2026, EVNGENCO3, HoSE: PGV cho biết đã nhận được Quyết định số 985/QĐ-DNL ngày 15/6/2026 của Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Cụ thể, theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP, EVNGENCO3 bị xử phạt hành chính hơn 2,4 tỷ đồng. Đồng thời, căn cứ Luật Quản lý thuế hiện hành, doanh nghiệp phải nộp thêm tiền chậm nộp hơn 6,9 tỷ đồng. Tổng số tiền phải nộp do vi phạm và chậm nộp thuế lên tới hơn 9,3 tỷ đồng.

EVNGENCO3 là một trong ba tổng công ty phát điện chủ lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung điện, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Doanh nghiệp hiện sở hữu tổng công suất lắp đặt hơn 6.565 MW, với sản lượng điện bình quân hàng năm đạt khoảng 30–33 tỷ kWh. Tính đến cuối quý I/2026, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PGV đạt 5.800 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Trước đó, ngày 7/6, EVNGENCO3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và thông qua kế hoạch với doanh thu mục tiêu 47.860 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.246 tỷ đồng.