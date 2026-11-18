Các kỹ sư thuộc Tổng công ty Phát điện 3 thực hiện công tác kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các tổ máy nhằm bảo đảm công tác vận hành thông suốt. (Ảnh: Tổng công ty Phát điện 3)

Để hoàn thành mục tiêu trên, tổng công ty chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao độ khả dụng của tổ máy, bảo đảm nhiên liệu và tối ưu phương án vận hành.

Chủ động phương án vận hành

Theo Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 3 Lê Văn Danh, dự báo nhu cầu điện năm 2027 tăng cao, sản lượng điện sản xuất của toàn tổng công ty dự tính đạt khoảng 32,6 tỷ kWh, tăng khoảng 15% so với năm 2026. Đây là mục tiêu đòi hỏi Tổng công ty Phát điện 3 phải chủ động chuẩn bị nguồn lực, nâng cao hiệu quả vận hành và bảo đảm các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng phương thức huy động của hệ thống điện quốc gia.

Tổng công ty Phát điện 3 tập trung triển khai các giải pháp nâng cao hiệu suất, duy trì độ khả dụng của các tổ máy, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2027. Toàn bộ các tổ máy sẽ nỗ lực duy trì khả năng vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là chủ động sắp xếp lịch sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khả năng cung ứng điện trong mùa khô.Tổng công ty Phát điện 3 đã bố trí 3 công trình sửa chữa lớn vào mùa mưa, dự tính trong tháng 8 và tháng 9/2027. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhân lực kỹ thuật, vật tư và vật liệu cần thiết, bảo đảm các công trình được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và an toàn.

Về sửa chữa, bảo dưỡng, tổng công ty đã hoàn thành tiểu tu tổ máy GT42 tại Nhà máy điện Phú Mỹ 4 đúng kế hoạch; hoàn thành tiểu tu tổ máy S1 tại Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1, vượt tiến độ 4 ngày. Công tác đại tu tổ máy S1 tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tiếp tục được triển khai theo kế hoạch từ ngày 7/10 đến 5/12/2026. Tại Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 và Phú Mỹ 3, công tác vận hành, bảo dưỡng được duy trì, kết hợp theo dõi và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh.

Việc nâng cao độ khả dụng của các tổ máy không chỉ phục vụ mục tiêu sản lượng năm 2027 mà còn góp phần tăng cường năng lực dự phòng nguồn, bảo đảm hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, ổn định, nhất là trong các thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động

Song song với chuẩn bị năng lực vận hành, Tổng công ty Phát điện 3 xác định bảo đảm nguồn nhiên liệu là nhiệm vụ then chốt để hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2027. Tổng công ty đang chủ động xây dựng phương án cung ứng than, khí và dầu, bảo đảm nhiên liệu phục vụ các nhà máy điện hoạt động liên tục.

Đối với nhiên liệu than, Tổng công ty Phát điện 3 đã hoàn tất ký kết các hợp đồng cung cấp than năm 2027 với hai đối tác lớn là Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc.

Việc hoàn tất các công tác này giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch tiếp nhận, dự trữ và sử dụng nhiên liệu, hạn chế nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Đối với nhiên liệu dầu, Tổng công ty Phát điện 3 tiếp tục duy trì lượng dự trữ cần thiết, bảo đảm khả năng sẵn sàng khởi động và vận hành khi hệ thống điện quốc gia có nhu cầu huy động cao hoặc xảy ra tình trạng thiếu nguồn khí cung cấp.

Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đặt mục tiêu sản xuất khoảng 32,6 tỷ kWh điện năm 2027, tăng khoảng 15% so với năm 2026. (Ảnh: Tổng công ty Phát điện 3)

Đối với nguồn khí phục vụ các nhà máy điện thuộc Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, tổng công ty tiếp tục phối hợp các đơn vị cung cấp nhiên liệu nhằm nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu phụ tải, duy trì vận hành ổn định các tổ máy.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam mới đây, Tổng công ty Phát điện 3 đề nghị doanh nghiệp ưu tiên tối đa nguồn khí nội địa cho sản xuất điện năm 2027, đồng thời dự thảo các hợp đồng và phương án cung cấp LNG bổ sung cho nguồn khí nội địa phục vụ các nhà máy điện của tổng công ty. Hai doanh nghiệp thống nhất tiếp tục hoàn thiện các hợp đồng cung cấp khí và LNG phục vụ sản xuất điện năm 2027 và những giai đoạn tiếp theo.

Cùng với đó, Tổng công ty Phát điện 3 tiếp tục duy trì sản xuất điện ổn định trong các tháng cuối năm 2026. Trong tháng 10/2026, sản lượng điện toàn tổng công ty đạt 2.628 triệu kWh, tương đương 116,7% kế hoạch tháng. Các nhà máy tiếp tục đáp ứng tốt yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Với việc chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, bố trí lịch sửa chữa hợp lý, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu và tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan, Tổng công ty Phát điện 3 đang tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản xuất điện năm 2026 và 2027.