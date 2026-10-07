EVNGENCO2 vượt kế hoạch điện, tăng tốc hai dự án điện gió

Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1, Tổng Công ty Phát điện 2 - Ảnh: chinhphu.vn/ Lê Sơn

Theo thông tin công bố ngày 7/10, Tổng Công ty Phát điện 2 sản xuất 12.793,12 triệu kWh điện trong 9 tháng, đạt 103,98% kế hoạch giai đoạn này.

Bên cạnh hoạt động sản xuất điện, hai dự án điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1 đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Hai dự án được khởi công ngày 19/12/2025. Theo thông tin EVNGENCO2 công bố khi khởi công, Hướng Phùng 1 tại Quảng Trị có công suất 30 MW, gồm 6 tuabin, tổng mức đầu tư khoảng 1.129,41 tỷ đồng. Sản lượng điện bình quân dự kiến đạt 88,55 triệu kWh/năm.

Công Hải 1 – giai đoạn 2 tại Khánh Hòa có công suất 25 MW, gồm 5 tuabin, tổng mức đầu tư khoảng 939,78 tỷ đồng; sản lượng điện bình quân dự kiến khoảng 73,04 triệu kWh/năm.

Như vậy, khi đi vào vận hành, hai dự án dự kiến bổ sung hơn 160 triệu kWh điện mỗi năm. Đây là sản lượng ước tính theo thông tin dự án, chưa phải kết quả phát điện thực tế.

Đến cuối tháng 9, Công Hải 1 – giai đoạn 2 đã hoàn thành lắp đặt phần cơ khí tuabin số 2 và số 4; toàn bộ thiết bị của 5 tuabin đã được tập kết tại công trường.

Tại Hướng Phùng 1, tuabin số 3 và số 6 cơ bản hoàn thành lắp đặt. Tuyến đường dây 110 kV đã hoàn thành 11/17 móng và dựng 9/17 cột. EVNGENCO2 đang phối hợp tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng tại vị trí tuabin số 4 và hành lang đường dây.

Tiến độ các hạng mục còn lại phụ thuộc vào việc lắp đặt tuabin, đấu nối và bàn giao mặt bằng.

Trong những tháng cuối năm, Tổng Công ty đặt mục tiêu sản xuất 5.087 triệu kWh điện, đồng thời bảo đảm nhiên liệu và vận hành an toàn các tổ máy.