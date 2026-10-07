EVNGENCO2 vượt kế hoạch điện 9 tháng, tăng tốc các dự án về đích cuối năm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm, tặng quà cán bộ, công nhân EVNGENCO2 trong chuyến thăm, làm việc ngày 12/9 - Ảnh: chinhphu.vn/Lê Sơn

Sản xuất hơn 12,79 tỷ kWh điện

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, EVNGENCO2 đã sản xuất 12.793,12 triệu kWh điện, đạt 103,98% kế hoạch 9 tháng, bằng 79,62% kế hoạch năm và tăng 6,16% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng tháng 9, sản lượng điện đạt 1.764,06 triệu kWh, bằng 133,22% kế hoạch tháng.

Trong cơ cấu sản xuất, khối nhiệt điện than đóng góp sản lượng lớn nhất với 9.312,51 triệu kWh, đạt 79,08% kế hoạch năm và tăng 16,15% so với cùng kỳ.

Đối với thủy điện, khối hạch toán phụ thuộc và các đơn vị 100% vốn sản xuất 1.995,84 triệu kWh, đạt 81,46% kế hoạch năm; khối thủy điện tại các công ty cổ phần sản xuất 1.395,98 triệu kWh, đạt 75,83% kế hoạch năm. So với cùng kỳ năm trước, sản lượng của hai khối thủy điện lần lượt giảm 12,08% và 18,16%.

Ở các loại hình nguồn điện khác, Điện mặt trời Thác Mơ sản xuất 54,11 triệu kWh, tăng 0,58% so với cùng kỳ; Nhiệt điện Cần Thơ đạt 34,68 triệu kWh.

Trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị duy trì vận hành an toàn các nhà máy điện, thực hiện các quy định, quy trình vận hành. Các nhà máy thủy điện tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa và bám sát phương thức huy động của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO).

Trong những tháng cuối năm 2026, EVNGENCO2 đặt mục tiêu sản xuất 5.087 triệu kWh điện. Tổng công ty yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý kỹ thuật, bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, liên tục, tin cậy, không để xảy ra sự cố chủ quan.

Các nhà máy nhiệt điện phải chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư, thiết bị và nhân lực dự phòng; chủ động cập nhật nhu cầu huy động của hệ thống điện để điều chỉnh kế hoạch cung cấp than, dầu phù hợp.

Công tác sửa chữa lớn các tổ máy phải thực hiện đúng lịch dừng máy được phê duyệt, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Các đơn vị nhiệt điện than tập trung giảm sự cố, giảm suất tiêu hao nhiệt, nâng cao hệ số đáp ứng và cải thiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.

Đối với các nhà máy thủy điện, yêu cầu đặt ra là vận hành hồ chứa an toàn trong mùa lũ, tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; phối hợp với địa phương điều tiết, khai thác hiệu quả nguồn nước. Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được rà soát nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động, công trình và thiết bị.

Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1, Tổng Công ty Phát điện 2 - Ảnh: chinhphu.vn/ Lê Sơn

Tăng tốc hai dự án điện gió, thúc đẩy các nguồn điện mới

Trong quý IV/2026, EVNGENCO2 tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, đặc biệt đối với hai dự án điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1. Cả hai dự án đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Tại Dự án Điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2, hợp đồng EPC được ký ngày 28/8/2025. Đến cuối tháng 9/2026, nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành.

Phần cơ khí của tuabin số 2 và số 4 đã lắp đặt xong, các đơn vị đang thi công phần điện. Công tác lắp dựng cẩu tháp tại tuabin số 5 đang được triển khai để phục vụ lắp đặt thiết bị cơ khí. Toàn bộ vật tư, thiết bị của 5 tuabin đã được vận chuyển, tập kết tại công trường.

Các hạng mục của trạm biến áp đã hoàn thành. Tuyến đường dây 110 kV đã hoàn thành đổ móng tại cả 3 vị trí; công tác dựng cột, kéo dây được triển khai theo kế hoạch.

Tại Dự án Điện gió Hướng Phùng 1, công tác lắp đặt các trụ tháp tuabin được triển khai từ ngày 27/7/2026. Đến cuối tháng 9, việc lắp đặt tuabin và thiết bị liên quan tại tuabin số 3 và số 6 cơ bản hoàn thành; các đơn vị đang thi công các tuabin còn lại.

Phần trạm biến áp đã hoàn thành lắp đặt thiết bị nhất thứ; thiết bị nhị thứ đạt 20%. Tuyến đường dây 110 kV đã hoàn thành 11/17 móng, đạt 65%; dựng 9/17 cột thép, đạt 53%.

Giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những vướng mắc cần xử lý. Tuyến đường dây 22 kV đã được bàn giao khoảng 90% mặt bằng và dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026. EVNGENCO2 đang phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tháo gỡ vướng mắc tại vị trí tuabin số 4 và hành lang các tuyến đường dây.

EVNGENCO2 đặt mục tiêu hoàn thành, nghiệm thu và đưa hai dự án vào sử dụng trong năm 2026.

Tổng công ty cũng đang triển khai Dự án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I sử dụng khí Lô B, bảo đảm đồng bộ với tiến độ có dòng khí đầu tiên của Chuỗi dự án khí Lô B - Ô Môn.

Hợp đồng EPC của dự án được ký ngày 5/9/2025 và có hiệu lực từ ngày 25/9/2025. Theo báo cáo, dự án đang bảo đảm tiến độ. Giá trị giải ngân hợp đồng EPC đạt 4.564 triệu đồng, trong khi kế hoạch giải ngân năm 2026 là 69.858 triệu đồng. Công tác giải ngân chủ yếu tập trung vào giai đoạn cuối năm.

EVNGENCO2 đồng thời triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện hiện hữu. Một số dự án chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

Trong lĩnh vực phát triển nguồn điện, Tổng công ty đang chuẩn bị đầu tư các dự án thủy điện mở rộng tại Quảng Trị, Trung Sơn, A Vương và Sông Ba Hạ. Một số dự án đã hoàn thiện, bổ sung hồ sơ và đang được địa phương xem xét, thẩm định chủ trương đầu tư.

Dự án Điện mặt trời nổi Ka Nak đã được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư từ ngày 19/6/2026. Các đơn vị đang khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và các báo cáo chuyên ngành liên quan.

Đối với Dự án Thủy điện tích năng A Vương, EVNGENCO2 đang thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh công suất trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh từ 300 MW lên 1.050 MW.

Tổng công ty cũng đầu tư hạ tầng công nghệ phục vụ quản lý, vận hành. Dự án Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành, giám sát các nhà máy điện đã hoàn tất thi công, nghiệm thu và đang thực hiện quyết toán. Dự án Trung tâm điều khiển và giám sát từ xa các nhà máy điện đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đang triển khai các bước tiếp theo.

Trong 9 tháng đầu năm, EVNGENCO2 và các đơn vị thành viên dành hơn 10,15 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ khó khăn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các chương trình chăm lo thiếu nhi.