EVNGENCO2 tổng kết công tác đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2026

Hội nghị có sự tham dự của ông Uông Quang Huy – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam. Về phía EVNGENCO2 có ông Trần Phú Thái – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty, lãnh đạo các Ban, Văn phòng, đơn vị thành viên.

Khen thưởng trong phong trào thi đua đảm bảo cung cấp điện những tháng mùa khô năm 2026. Ảnh: Minh Lương

Đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2026

Trong bối cảnh các khó khăn về thời tiết, kỹ thuật và thị trường, phong trào thi đua bảo đảm cung cấp điện các tháng mùa khô năm 2026 tại EVNGENCO2 đã đạt kết quả tích cực. Từ ngày 01/4 đến 31/7/2026, toàn Tổng công ty sản xuất 5.910,13 triệu kWh, đạt 105,19% kế hoạch phương thức của NSMO. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực vượt khó của các đơn vị và toàn thể người lao động đã bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện.

Lan tỏa tinh thần thi đua, xây dựng văn hóa an toàn

Báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2026, Công đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ với chuyên môn các cấp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động; tập trung cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho người lao động tại các nhà máy điện, đơn vị sản xuất và các đơn vị dịch vụ phụ trợ.

100% Công đoàn cơ sở đều xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, tập trung vào các nội dung: đối thoại tại nơi làm việc, chăm lo đời sống người lao động; tuyên truyền pháp luật lao động, ATVSLĐ; thi đua cung cấp điện trong những tháng mùa khô năm 2026…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Phú Thái – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVNGENCO2 đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung bảo đảm vận hành các nhà máy điện an toàn, ổn định, tin cậy; nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng quản trị; chủ động khắc phục những tồn tại về kỹ thuật, đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư; đồng thời tập trung hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị đã khen thưởng cho 13 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đảm bảo cung cấp điện những tháng mùa khô năm 2026; 21 cá nhân được khen thưởng danh hiệu “Người lao động ngành Điện tiêu biểu” năm 2026; 18 cá nhân được khen thưởng danh hiệu “An toàn vệ sinh viên giỏi” năm 2026.