EVNGENCO2 phối hợp diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026

Buổi diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho lực lượng PCCC&CNCH tại chỗ; đồng thời kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện và sự phối hợp giữa EVNGENCO2 và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi xảy ra sự cố. Hoạt động có sự tham gia của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP. Cần Thơ; Ban Chỉ huy PCCC&CNCH và các thành viên Đội PCCC&CNCH Cơ quan EVNGENCO2.

Phương án được đưa ra tại buổi diễn tập là tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực văn phòng làm việc thuộc trụ sở EVNGENCO2. Nguyên nhân được xác định do sự cố chập điện tại ổ cắm cấp nguồn cho thiết bị văn phòng, phát sinh tia lửa điện bén vào các vật dụng dễ cháy xung quanh. Đám cháy nhanh chóng phát triển, sinh ra nhiều khói và khí độc, lan ra khu vực hành lang, gây khó khăn cho việc thoát nạn. Trong tình huống giả định, có hai người bị mắc kẹt tại khu vực gần đám cháy, cần được lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn kịp thời.

Lực lượng cơ sở triển khai chữa cháy ban đầu tại buổi diễn tập.

Với tình huống giả định này, ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC&CNCH tại chỗ đã nhanh chóng phát tín hiệu báo động, thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114; đồng thời triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, hướng dẫn cán bộ, nhân viên thoát nạn và tổ chức tìm kiếm người mắc kẹt. Các đội viên sử dụng bình chữa cháy, hệ thống họng nước chữa cháy và các phương tiện được trang bị tại cơ sở để xử lý tình huống, ngăn chặn nguy cơ cháy lan trong thời gian chờ lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường.

Tổ cứu nạn cứu hộ và y tế triển khai cứu người bị nạn tại buổi diễn tập.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng triển khai đội hình, phương tiện, phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức trinh sát đám cháy, tìm kiếm, cứu người bị nạn và thực hiện các biện pháp chữa cháy theo phương án đã xây dựng.

Với sự phối hợp giữa các lực lượng, tình huống giả định tại buổi diễn tập đã được xử lý theo đúng phương án đề ra. Công tác diễn tập hoàn thành, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia. Ngay sau buổi diễn tập, các đơn vị đã tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ huy, điều hành, triển khai lực lượng và phối hợp xử lý tình huống.

Đại diện Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 phát biểu đánh giá buổi diễn tập.

Tại cuộc họp tổng kết, đại diện lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đánh giá cao công tác chuẩn bị của EVNGENCO2, đặc biệt là việc trang bị, bảo đảm các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở. Các đội viên PCCC&CNCH của Cơ quan EVNGENCO2 được đánh giá có kỹ năng chữa cháy tốt, nắm vững nhiệm vụ được phân công, thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy thành thạo và phối hợp hiệu quả với lực lượng chuyên nghiệp. Theo đó, các lực lượng đã hoàn thành tốt phương án diễn tập, bảo đảm an toàn cho con người và trang thiết bị.

Thông qua buổi diễn tập, EVNGENCO2 tiếp tục củng cố năng lực ứng phó với các tình huống cháy, nổ, nâng cao kỹ năng thực hành và khả năng phối hợp của lực lượng PCCC&CNCH tại chỗ. Đồng thời, đây cũng là dịp để Tổng công ty rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn, chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định.