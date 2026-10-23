EVNGENCO2 nâng cao năng lực quản trị trong công ty cổ phần

Ngày 22/10, tại tỉnh Gia Lai, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) tổ chức khóa đào tạo “Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản trị trong công ty cổ phần theo quy định của pháp luật hiện nay”, nhằm cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Toàn cảnh khóa đào tạo.

Tham dự chương trình có ông Trần Lý, Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO2; bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; ông Ngô Việt Hưng và ông Nguyễn Xuân Diện, Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2; cùng đại diện lãnh đạo các ban, văn phòng Cơ quan Tổng công ty, lãnh đạo và cán bộ phụ trách chuyên môn tại các đơn vị thành viên. Giảng viên khóa học là Thạc sĩ, Luật sư Từ Thanh Thảo.

Ông Trần Lý, Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO2 phát biểu khai giảng khóa đào tạo.

Phát biểu khai giảng, ông Trần Lý, Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO2 nhấn mạnh, trong bối cảnh yêu cầu quản trị doanh nghiệp ngày càng cao, quản trị công ty không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ quy định pháp luật mà còn là nền tảng để nâng cao chất lượng ra quyết định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, tăng cường tính minh bạch, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đối với EVNGENCO2, việc nâng cao chất lượng quản trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện quyền cổ đông, giám sát vốn đầu tư, bảo toàn và phát triển vốn, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Khóa đào tạo tập trung vào những nội dung cốt lõi của quản trị công ty cổ phần, gắn kiến thức pháp luật với yêu cầu thực tiễn tại Tổng công ty và các đơn vị có vốn góp.

Thạc sĩ, Luật sư Từ Thanh Thảo, Giảng viên khóa học chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về quản trị công ty cổ phần.

Chương trình gồm năm chuyên đề: tổng quan pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế về quản trị công ty; phân định thẩm quyền, phân cấp, phân quyền và ủy quyền; vai trò của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành; trách nhiệm của người đại diện, người có liên quan và kiểm soát xung đột lợi ích; quản trị rủi ro, trách nhiệm của người quản lý và xử lý tình huống thực tiễn.

Học viên trao đổi, thảo luận các tình huống thực tiễn về phân định thẩm quyền, trách nhiệm của người quản lý và kiểm soát rủi ro pháp lý.

Thông qua các chuyên đề, học viên được cập nhật những quy định và nguyên tắc quản trị quan trọng, làm rõ mối quan hệ giữa quyền sở hữu, quản trị, điều hành và giám sát; đồng thời nhận diện các trường hợp giao thoa, chồng chéo hoặc vượt quá thẩm quyền trong quá trình quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Khóa đào tạo góp phần nâng cao nhận thức, củng cố kiến thức pháp luật và tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp, hướng tới hoạt động quản trị minh bạch, đúng quy định và hiệu quả.

Đặc biệt, việc trao đổi và phân tích các tình huống thực tế về quyền cổ đông, thẩm quyền của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của người quản lý, giao dịch với người có liên quan và kiểm soát rủi ro pháp lý góp phần nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào công việc chuyên môn, nhất là trong công tác tham mưu và chuẩn bị các nội dung trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thông qua khóa đào tạo, EVNGENCO2 tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường hiệu quả giám sát vốn đầu tư, bảo đảm hoạt động quản trị được thực hiện minh bạch, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty và các công ty cổ phần có vốn góp, hướng tới phát triển bền vững.