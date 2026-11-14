EVNGENCO2 hoàn thành hơn 90% kế hoạch sản lượng điện năm 2026 sau 10 tháng

Trụ điện gió - Nhà máy điện gió Công Hải 1 - Ảnh: chinhphu.vn/ Lê Sơn

Theo thông tin từ EVNGENCO2, trong tháng 10/2026, toàn Tổng công ty sản xuất được 1.788,86 triệu kWh điện, đạt 139,34% kế hoạch tháng, giảm 23,23% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện của EVNGENCO2 đạt 14.594,72 triệu kWh, bằng 107,41% kế hoạch 10 tháng, đạt 90,83% kế hoạch năm.

Trong 10 tháng qua, các đơn vị thuộc EVNGENCO2 duy trì vận hành an toàn, tin cậy. Các nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy định, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa và bám sát phương thức vận hành của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO).

Bước sang tháng 11/2026, EVNGENCO2 đặt kế hoạch sản xuất 1.178,10 triệu kWh điện. Hiện, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý kỹ thuật, bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, liên tục, tin cậy; không để xảy ra sự cố chủ quan và duy trì độ khả dụng cao của các tổ máy phát điện.

Cùng với đó, các đơn vị chủ động chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư, thiết bị và nhân lực, sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất thường, đáp ứng yêu cầu huy động của NSMO. Trên cơ sở kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện, các đơn vị thường xuyên cập nhật nhu cầu huy động để điều chỉnh kế hoạch cung cấp nhiên liệu kịp thời, linh hoạt.

EVNGENCO2 cũng yêu cầu tập trung nguồn lực thực hiện công tác sửa chữa, bảo đảm tiến độ và chất lượng; đồng thời kiểm tra, rà soát, điều chỉnh lịch sửa chữa phù hợp với tình hình vận hành thực tế.

Đối với các đơn vị thủy điện, Tổng công ty yêu cầu phối hợp chặt chẽ với NSMO theo dõi tình hình thủy văn, lưu lượng nước về các hồ; thực hiện điều tiết và huy động hợp lý.

Các cán bộ, kỹ sư vận hành tại Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ - Ảnh: chinhphu.vn/ Lê Sơn

2 dự án điện gió đặt mục tiêu phát điện trước ngày 31/12

Cùng với nhiệm vụ sản xuất điện, EVNGENCO2 đang tập trung triển khai các dự án đầu tư xây dựng, trong đó có những công trình nguồn điện và dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện.

Đáng chú ý, hai dự án Nhà máy Điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1 đang được tập trung lắp đặt, hoàn thiện các hạng mục chính. EVNGENCO2 đang dồn lực thi công để bám sát mục tiêu phát điện trước ngày 31/12/2026.

Trong tháng 11, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương, đơn vị tư vấn và nhà thầu để hoàn thành thi công các gói thầu còn lại, đóng điện thử nghiệm trạm biến áp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ những hạng mục đang chậm.

Đối với Dự án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I sử dụng khí Lô B, hợp đồng EPC được ký ngày 5/9/2025 và có hiệu lực từ ngày 25/9/2025. Theo EVNGENCO2, dự án đang bảo đảm kế hoạch tiến độ. Để tiếp tục triển khai dự án, Tổng công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đôn đốc nhà thầu thi công và theo dõi sát quá trình thực hiện hợp đồng EPC.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Dự án Điện mặt trời nổi Ka Nak đã được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 19/6/2026.

Hiện dự án đang triển khai công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, các báo cáo chuyên ngành liên quan và lựa chọn tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi. Trong tháng 11, EVNGENCO2 tiếp tục đẩy nhanh công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và các công việc liên quan đến chuẩn bị đầu tư.

Trong tháng 11/2026, EVNGENCO2 tiếp tục tập trung bảo đảm vận hành an toàn, liên tục các tổ máy phát điện; chủ động chuẩn bị nhiên liệu, vật tư và nhân lực đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện. Đối với các nhà máy thủy điện, nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi sát tình hình thủy văn, điều tiết hồ chứa hợp lý. Song song đó, Tổng công ty tập trung tháo gỡ những công việc chậm tiến độ tại các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là hai dự án điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1, nhằm bám sát mục tiêu phát điện trước ngày 31/12/2026.