EVNGENCO1 sản xuất hơn 3,5 tỷ kWh điện, vượt 26% kế hoạch tháng 10

Sản lượng điện 10 tháng đạt 31,5 tỷ kWh

Theo EVNGENCO1, trong tháng 10/2026, sản lượng điện toàn Tổng công ty đạt hơn 3,5 tỷ kWh, bằng 126% kế hoạch tháng. Lũy kế 10 tháng đầu năm, sản lượng đạt khoảng 31,5 tỷ kWh, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025.

Hội nghị giao ban tháng 11/2026 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Với kết quả này, EVNGENCO1 ước sản xuất khoảng 37,8 tỷ kWh điện trong cả năm 2026, vượt kế hoạch sản lượng được Bộ Công thương giao.

Để bảo đảm sản xuất điện, các đơn vị tiếp tục duy trì vận hành ổn định, nâng cao độ tin cậy của các tổ máy và chủ động nguồn nhiên liệu. Đến hết tháng 10, lượng than tồn kho tại các nhà máy nhiệt điện đều cao hơn mức tối thiểu theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Cùng với đó, EVNGENCO1 triển khai đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp than với Tổng công ty Đông Bắc và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất điện.

Đối với các nhà máy thủy điện, Tổng công ty tiếp tục theo dõi sát diễn biến thủy văn, vận hành hồ chứa theo quy định, bảo đảm an toàn công trình và khai thác hiệu quả nguồn nước.

EVNGENCO1 phấn đấu đưa mực nước các hồ về mức bình thường hoặc cao nhất có thể vào ngày 31/12/2026, chủ động chuẩn bị nguồn nước cho mùa khô 2026-2027.

EVNGENCO1 sản xuất hơn 3,5 tỷ kWh điện trong tháng 10/2026, vượt 26% kế hoạch tháng.

Song song với nhiệm vụ sản xuất điện, hoạt động đầu tư xây dựng tiếp tục được đẩy mạnh. Trong tháng 10, giá trị thực hiện đạt khoảng 185 tỷ đồng, nâng lũy kế 10 tháng lên khoảng 4.400 tỷ đồng.

Trọng tâm là các dự án cải tạo, nâng cấp thiết bị và hệ thống bảo vệ môi trường tại các nhà máy nhiệt điện.

Đáng chú ý, ngày 16/10/2026, EVNGENCO1 đã ký hợp đồng EPC Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Các dự án nâng cấp, cải tạo môi trường tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Uông Bí, Nghi Sơn 1 và Duyên Hải 3 cũng đang được triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, EVNGENCO1 tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy các dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đại Ninh, Hàm Thuận, Đa Mi; nghiên cứu dự án thủy điện tích năng Hàm Thuận và các phương án phát triển điện mặt trời mái nhà.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Tổng công ty đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo gắn với quản trị doanh nghiệp, quản lý kỹ thuật và vận hành sản xuất điện.

Tháng 10, EVNGENCO1 tổ chức sự kiện Văn hóa - Thể thao năm 2026 với chủ đề "Gắn kết sức mạnh, khơi nguồn sáng tạo", kết hợp hội thảo đổi mới sáng tạo, hội thao và các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị.

Các hoạt động trong Sự kiện Văn hóa - Thể thao EVNGENCO1 năm 2026 lan tỏa tinh thần đoàn kết và đổi mới sáng tạo.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Trong đó, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và Công ty Thủy điện Bản Vẽ được địa phương ghi nhận, tuyên dương vì những đóng góp cho cộng đồng.

EVNGENCO1 cũng cùng các đơn vị thuộc EVN tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và các chương trình an sinh xã hội của Hà Nội. Lũy kế 10 tháng năm 2026, Tổng công ty đã dành khoảng 14,7 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Phấn đấu sản xuất 3,4 tỷ kWh điện trong tháng 11

Bước sang tháng 11/2026, EVNGENCO1 đặt mục tiêu sản xuất khoảng 3,4 tỷ kWh điện, tiếp tục bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng cả năm.

Để đạt mục tiêu này, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị duy trì vận hành tổ máy an toàn, tin cậy; tăng cường quản lý kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với việc chủ động nguồn nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, EVNGENCO1 tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thủy văn, vận hành hồ chứa đúng quy định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất điện mùa khô 2026-2027.

Trong đầu tư xây dựng, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý khí thải, điện mặt trời mái nhà và các dự án nguồn điện mới. Tổng công ty tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Đối với chuyển đổi số, EVNGENCO1 tiếp tục triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), đồng thời từng bước nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, quản lý kỹ thuật và vận hành các nhà máy điện.

Với sản lượng 10 tháng tăng 16% so với cùng kỳ, EVNGENCO1 đang tập trung duy trì vận hành ổn định các nhà máy, bảo đảm nhiên liệu và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, hướng tới mục tiêu vượt kế hoạch sản xuất điện năm 2026.